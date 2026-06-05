 Braškių mėgėjams – smagi žinia: raudonskruostės uogos Kauno turgavietėje rekordiškai atpigo

Braškių mėgėjams – smagi žinia: raudonskruostės uogos Kauno turgavietėje rekordiškai atpigo

2026-06-05 16:58
Valdas Kasperavičius

Braškių mėgėjams, gyvenantiems Kaune – smagi žinia. Šiandien raudonskruosčių uogų kaina pasiekė rekordines žemumas.

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„Dainavos“ turgavietėje graikiškų braškių kilogramas kainavo tik 2,50 euro. Tokia kaina prekiavo beveik visi pardavėjai. Taip pigiai įsigyti braškių Kauno turgavietėse nebuvo galima nei šiemet, nei praėjusiais metais.

Iki šiol jos pigiausiai kainavo birželio 3 dieną minėtoje turgavietėje – 2,70 euro.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Pernai Kaune už braškes reikėjo mokėti brangiau. Pigiausiai lenkiškų ir graikiškų braškių 2025-aisiais buvo galima nusipirkti netoli „Dainavos“ turgavietės esančiame kioske Kovo 11-osios gatvėje gegužės 21-ąją dieną. Uogų kilogramas tada kainavo 2,80 euro.

Pigiau braškėmis Kaune 2025-aisiais nebuvo prekiaujama visą sezoną.

Nuo tada, kai Lietuvoje įvestas euras, pigiausiai braškių Kaune buvo galima nusipirkti 2016-ųjų metų birželio mėnesį. Prieš pat Jonines lenkiškos braškės „Dainavos“ turgavietėje kainavo tik 1,15 euro.

 

 

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Komentarai

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N
Graikiškos,2,20 kainavo,ir skanios,lenkiškos 3,50.
0
0
kaunietė
atpigo tos, kurios nebeturi prekinės išvaizdos, perlaikytos, nėra kuo džiaugtis
0
-1
Na
Yra kaip yra
2
0
Visi komentarai (15)
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