Bendrovė dirba be kvalifikacijos atestatų?

Įtaria apgaulę

Į „Kauno dieną“ kreipėsi kelių šiuo metu „Brostos“ renovuojamų namų gyventojai. Jie nurodė, kad nuo vasaros pradžios laikinai sustabdytas bendrovės kvalifikacijos atestatas. Tai pasėjo nerimo, nes neaišku, kas šiuo metu atsako už darbų kokybę, jei pagrindinis rangovas neturi reikalingų darbui dokumentų.

Į dienraštį kreipėsi gyventojai, kuriems kilo įtarimų, kad, sustabdžius „Brostos“ atestatą, daugiabučių namų renovacijos darbai galimai fiktyviai buvo perleisti subrangovams – bendrovei „Ecosta“. Ši bendrovė, rekvizitai.lt duomenimis, turi vos šešis darbuotojus.

„Kaune yra ne vienas daugiabutis, kurį apsiėmė renovuoti „Brosta“. Nuo vasaros jos kvalifikacijos atestatas sustabdytas, bet renovacijos darbai toliau vyksta. Jie darbus neva perleido „Ecostai“, bet ji turi vos kelis oficialius darbuotojus. Juk to nepakanka, kad atliktum visus darbus. Manome, kad darbai tik fiktyviai perleisti subrangovams, o objektuose ir toliau dirba „Brostos“ darbininkai. Be to, esame girdėję, kad „Brosta“ pati pasirašo darbų aktus, nors dabar neturi teisės dirbti. Tai kas atsakys už kokybę, jei pagrindinio rangovo atestatas sustabdytas, tačiau jie pasirašo darbų aktus?“ – dienraščiui savo abejones išsakė renovuojamų daugiabučių namų gyventojai.

Teigiama, kad renovacijos darbai esą perleisti vos šešis darbuotojus turintiems subrangovams, tačiau gyventojai mano, kad objektuose toliau dirba „Brostos“ darbininkai. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Problemos dėl atestavimo

Įmonėms kvalifikacijos atestatus suteikia Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). Jų svetainėje nurodoma, kad bendrovės „Brosta“ kvalifikacijos atestatas sustabdytas nuo šių metų birželio 18 d. iki gruodžio 18 d.

„Brostos“ kvalifikacijos atestatas sustabdytas dar birželio 18 d.

„Kvalifikacijos atestato galiojimas buvo sustabdytas, nes jo turėtojas UAB „Brosta“ po atestavimą atliekančios organizacijos – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro – įspėjimo per dviejų mėnesių terminą nepašalino nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitikčių, kaip tai numatyta Statybos įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje“, – „Kauno dienai“ teigė SPAC atstovai.

Jie aiškino, kad, sustabdžius ypatingojo statinio rangovo kvalifikacijos atestato galiojimą, įmonė gali vykdyti darbus tik neypatingos kategorijos statiniuose.

„Kauno dieną“ konsultavę ekspertai pabrėžė, kad per Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA) atliekamai renovacijai toks atestatas yra privalomas.

„Prieš baigiantis atestato galiojimo sustabdymo terminui, įmonei pateikus įrodymus, kad nustatytos kvalifikacinių reikalavimų neatitiktys pašalintos, po sustabdymo praėjus šešiems mėnesiams, kvalifikacijos atestato galiojimas bus atnaujintas“, – nurodė SPSC.

Inspekcijos įžvalgos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) „Kauno dienai“ patvirtino, kad jei laikinai sustabdomas bendrovės kvalifikacijos atestatas, ji neturi teisės vykdyti veiklos.

„Brosta“ renovaciją Kaune vykdo Geležinio Vilko g. 19, Prancūzų g. 88, Sukilėlių pr. 88, Šiaurės pr. 19. Tačiau VTSPI informavo, kad apie subrangovus „Brosta“ pateikė pranešimus tik dėl kai kurių objektų.

„Statybos inspekcijai yra pateikti pranešimai apie pasikeitusius statybos dalyvius – statybos darbų vadovus objektuose Šiaurės pr. 19 ir Geležinio Vilko g. 19“, – teigė VTPSI atstovai. Liko neaišku, kas kituose dviejuose daugiabučiuose šiuo metu oficialiai atlieka darbus ir kas užtikrins jų kokybę.

„Atsižvelgdama į tai, kad sustabdytas bendrovės „Brosta“ kvalifikacijos atestatas, Statybos inspekcija atlieka patikrinimus minėtuose keturiuose objektuose Kaune“, – pridūrė statybų inspektoriai.

VTPSI atstovai nurodė, kad, remiantis Statybos įstatymo 54 str. nuostatomis, už statinio statybą, neturint teisės verstis šia veikla, skiriama bauda nuo 2 896 iki 5 792 eurų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo 4 344 iki 8 688 eurų.

„Apie neteisėtus atestuoto asmens veiksmus visais atvejais Statybos inspekcija praneša SPSC dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo ar panaikinimo“, – kaip elgiasi inspektoriai, jei yra nustatoma pažeidimų, pranešė VTPSI.

Dienraštis paprašė įvertinti ir tai, ar šešis oficialius darbuotojus turinti bendrovė „Ecosta“ yra pajėgi atlikti daugiabučių namų renovacijos darbus. VTPSI šio klausimo nenagrinėjo ir patarė kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI). Šios institucijos atstovai „Kauno dieną“ informavo, kad kol kas šia tema skundų nebuvo gavę, tačiau dabar taip pat planuoja atlikti patikrinimą.

„Pateiktą informaciją apie „Brostą“ išanalizuosime, t.y. pildysime informacijos apie statybos objektą surinkimo anketas, nustačius, kad statybvietė rizikinga, statybos objektas bus įtrauktas į planine tvarka tikrintinų statybos objektų sąrašą lapkričio mėnesį“, – trumpai „Kauno dienai“ pakomentavo VDI atstovai.

Inspektoriai žada dar kartą patikrinti, kas dirba „Brostos“ objektuose. (Laimučio Brundzos nuotr.)

Ragina nutraukti sutartį

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) taip pat pasisakė dėl sustabdyto „Brostos“ kvalifikacijos atestato. Specialistų teigimu, gyventojams būtų prasminga pagalvoti apie naują rangovą.

„Įmonės atestato galiojimo sustabdymas reiškia, kad dėl padarytų pažeidimų rangovas negali laikinai verstis statyba, t.y. negali atlikti statybos darbų. Taip pat šiuo laikotarpiu įmonė negali surašyti aktų. Projekto administratoriui rekomenduotume nutraukti rangos sutartį su sutartinių įsipareigojimų negalinčiu vykdyti rangovu ir, nusipirkus likusius atlikti rangos darbus, tęsti projekto įgyvendinimą su nauju rangovu“, – savo poziciją išreiškė BETA atstovai.

„Kauno diena“ pasiteiravo, ar bendrovė turi informuoti BETA, jei darbai perleidžiami subrangovams, šiuo atveju – bendrovei „Ecosta“. Specialistai nurodė, kad VTPSI atlieka tyrimą dėl „Brostos“ veiklos renovuojamuose namuose, tad informacijos iš jų BETA dar nėra gavusi.

„Rangos darbų ir kitus viešuosius pirkimus atlieka konkretaus namo projekto administratorius, jis pasirašo rangos darbų sutartis ir visiškai atsako už tose sutartyse nustatytas užsakovo funkcijas, kartu ir rangovo vykdomos veiklos kontrolę objekte“, – aiškino BETA atstovai.

Agentūros atstovai pažymėjo, kad renovuojamų namų gyventojai valstybės paramą renovacijai gali prarasti vieninteliu atveju – jeigu projektas nebus įgyvendintas arba nebus pasiekti Valstybės paramos teikimo tvarkos apraše nustatyti rodikliai. Tad galima daryti prielaidą, kad „Brosta“, laikinai neturėdama kvalifikacijos atestato, gali iki galo neužtikrinti darbų kokybės arba jų iš viso neatlikti laiku. Taigi, jei išsipildytų juodžiausias scenarijus, gyventojams visą renovacijos kainą tektų dengti vien savo lėšomis.

Brolių tandemas

„Kauno diena“ apie atestatą ir kas šiuo metu atlieka rangos darbus, paprašė pakomentuoti tiek „Brostos“, tiek „Ecostos“ atstovų. Įdomus sutapimas, kad abiem įmonėms vadovauja Valdas ir Darius Karabinai. Dienraščio duomenimis, jie yra broliai.

„Brosta“ per savaitę nieko neatsakė į e.paštu išsiųstus klausimus. Su jos vadovu V.Karabinu pabandėme susisiekti ir rekvizitai.lt nurodytu telefono numeriu. Deja, pokalbis nebuvo sėkmingas. Kelis kartus skambutis buvo atmestas, atėjo automatinė žinutė, kad dabar negali kalbėti. Tačiau niekas iš „Brostos“ taip ir neperskambino.

Su bendrovės „Ecosta“ direktoriumi D.Karabinu trumpai pavyko šnektelėti telefonu. Bandėme pasiteirauti, ar „Ecosta“ šiuo metu yra perėmusi visus „Brostos“ darbus, ar pastaroji bendrovė išrašo darbų aktus.

„Mes perėmėme visus darbus, esame šias kvalifikacijas atitinkanti įmonė. Turime savo žmones, savo ekspertus, bet turėčiau patikslinti dėl aktų, nes turime ne vieną objektą“, – sakė D.Karabinas.

Užklausėme ir dėl oficialiai skelbiamų šešių darbuotojų, ar jie pajėgūs atlikti visus renovacijos darbus.

„Kai kur esame pasisamdę subrangovus. Svarbiausia, kad objektas būtų sutvarkytas laiku, todėl telkiame pajėgumus ir iš kitur“, – bandė aiškinti „Ecostos“ vadovas.

Jis negalėjo atsakyti, ar šiuo metu perimtuose objektuose kartu dirba ir „Brostos“ darbuotojai. D.Karabinas paprašė surašyti klausimus e.paštu. Tačiau atsakydamas į išsamesnius komentarus taip pat nesileido.

„Atsakydami į jūsų paklausimą dėl UAB „Brosta“ renovuojamų namų, kuriuose UAB „Ecosta“ yra subrangovai, paaiškiname, kad visi objektai, kuriuose dalyvauja UAB „Ecosta“, vykdomi tinkamai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais“, – nurodoma atsiųstame komentare.

Ne vienas skundas

„Kauno diena“ yra rašiusi net apie kelis „Brostos“ renovuojamus namus, kai gyventojai skundėsi dėl darbų kokybės.

Šiaurės pr. 19 namo gyventojams kilo įtarimų, kad renovaciją atliekanti bendrovė „Brosta“ naudojo prastesnės kokybės medžiagas. Kauniečiams užkliuvo, kad pagal projektą buvo numatyta fasadą dengti lenkiškomis apdailos plytelėmis, o rangovai pradėjo montuoti rusiškas.

Gyventojai įtarė, kad rusiškos plytelės yra ne tokios kokybiškos, pigesnės ir neatitinka reikalingų standartų: jos bus labiau pažeidžiamos, braižysis, todėl gali trumpiau tarnauti.

Su šio daugiabučio gyventojais šių metų kovą bendrovė „Brosta“ buvo įsivėlusi į neeilinį konfliktą. Išgirdęs priekaištų dėl netinkamo darbo, vienas darbininkas jį filmavusį gyventoją tiesiog sumušė.

„Mane užsipuolė, buvo panaudoti chuliganiški veiksmai. Gyventojų susirinkime buvo nuspręsta, kad laikinai darbai stabdomi, kol viską išsiaiškinsime dėl plytelių kokybės, bet šeštadienį mačiau, kad jie vėl dirba, ir padariau iš toli kelias nuotraukas. Tada vienas darbininkas šoko pro vartus ir užsipuolė mane. Man buvo spirta, trenkta. Greitosios medicinos pagalbos man nereikėjo, bet vis tiek į policiją kreipiausi“, – tuomet „Kauno dienai“ pasakojo namo bendrijos pirmininkas. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino, kad toks įvykis buvo.

Kito „Brostos“ renovuojamo namo, Geležinio Vilko g. 19, gyventojams buvo užkliuvę, kaip klojama stogo danga. Kauniečiai tikino, kad sunerimti dėl „Brostos“ darbo kokybės privertė daugiabučių namų bendrijos pirmininko surašytas raštas, kuris pateiktas VTPSI.

Skunde dėstoma, kad pati renovacija prasidėjo dar pernai spalį. Iš pradžių pradėta nuo šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų ir elektrotechnikos srities darbų. Nuo gruodžio pradėtos šiltinti ir sienos. O šią gegužę darbai persikėlė ir ant stogo. Būtent dėl šio renovacijos etapo kilo nerimas.

„Paklausus, kodėl tarp plokščių neužsandarinami tarpai, darbus atliekantys ukrainiečiai paaiškino, kad visą šilumą esą laiko akmens vata. Bet su tuo nesutikau. Šilumos izoliavimo plokštės turi būti pjaustomos ir dedamos šachmatine tvarka taip, kad pirmojo ir antrojo sluoksnių sandūros nesutaptų, bet šilumos izoliacinė plokštė tiesiog padedama ant stogo, o ant jos – nuolydinis polistirenas ir mineralinė vata, ištisinės siūlės eina per visą stogą. Jos persidengia mineraline vata apie 3–5 cm. Darbininkams aiškinau, kad taip daryti negalima“, – VTPSI adresuotame rašte dėstė 204-osios daugiabučių namų bendrijos pirmininkas Konstantinas Vengalis.

Dėl surašyto rašto renovuojamame name apsilankė ir VTPSI, ji vėliau pateikė atsakymą, kad pažeidimų esą nenustatyta. Įdomu tai, kad patikrinimas atliktas šių metų liepos 26 d., kai jau buvo sustabdytas „Brostos“ kvalifikacijos atestatas. Tačiau inspektoriai apie šią detalę dienraščiui neužsiminė.

Įdarbino prieštaringai vertintą valdininką

Bendrovės „Brosta“ Projektų valdymo skyriaus vadovu dirba Kęstutis Miškinis (nuotr.). Anksčiau jis dirbo Kauno miesto savivaldybės Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėju, tačiau prieš porą metų staiga pasiprašė atleidžiamas iš darbo.

„Atleidimo iniciatorius buvo jis pats. Savo pateiktame prašyme K.Miškinis nenurodė, dėl kokių priežasčių siūlo nutraukti darbo santykius“, – tuomet teigė Kauno miesto savivaldybės atstovai.

Keistas sutapimas, kad beveik tuo pačiu metu šis valdininkas buvo apklaustas ikiteisminiame tyrime dėl vieno renovacijos projekto.

„Kauno dienos“ šaltinių teigimu, nepaisant abstrakčios formuluotės, K.Miškinis vis dėlto buvo priverstas palikti postą. Jam buvo pareikšta nemažai priekaištų ir dėl darbinės veiklos, o paskutiniuoju lašu tapo esą nuslėpti su vienu būsto administratoriumi susiję dokumentai.