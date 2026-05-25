 Bangos, greitis ir ekstremalios emocijos: Kaune startavo vandens motociklų sezonas

Bangos, greitis ir ekstremalios emocijos: Kaune startavo vandens motociklų sezonas

2026-05-25 13:00
Dominykas Grinkevičius (LNK)

Kaunas skelbia šių metų Lietuvos vandens motociklų sporto sezono atidarymą. Lepinantys ir gana šilti savaitgalio orai susirinkusius ekstremalus vaišino galingomis srovėmis ir bangomis. Tiesa, šį kartą ant galingų motociklų sėdo ne profesionalai, o sportą išbandyti norėję naujokai – jų daugiau kaip pusšimtis.

<span>Bangos, greitis ir ekstremalios emocijos: Kaune startavo vandens motociklų sezonas</span>
Bangos, greitis ir ekstremalios emocijos: Kaune startavo vandens motociklų sezonas / L. Brundzos/ BNS nuotr.

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„Gegužė – pats metas vandens sporto sezono startui“, – tarsi vienu balsu kartoja kasmetinių, jau tradicija tapusių lenktynių „Kaunas Jet“ dalyviai.

Šeštadienį Nemuno upėje įprastą ramybę keitė greitis ir variklių garsai, o pačiame sezono atidaryme prie starto linijos stojo ne profesionalai, o visiški šio sporto mėgėjai naujokai, jėgas išbandę slalomo rungtyje.

„Šį kartą – ne sportininkams, o būtent mėgėjams. Tai yra paprastiems kauniečiams, kurie gali išbandyti vandens motociklą truputėlį kitaip – ne taškydamiesi, ne plaukdami bet kur, o būtent išbandydami savo jėgas trasoje ir įveikdami ją laikui“, – pasakojo Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys.

Dalyviai varžėsi trijose skirtingose kategorijose: jaunių, moterų ir vyrų. Tarp jauniausiųjų geriausiai pasirodė ir pergalę nuskynė Jokūbas Petruškevičius.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Emocijos tikrai geros, lekia. Nežinau, ką čia dar pasakius. Tikrai patiko. Man gerai sekėsi, bent jau mano atžvilgiu. Pralėkiau viską, šiek tiek pašokinėjau per bangas. Neblogai“, – kalbėjo J. Petruškevičius.

Vyrų gretose varžovams vilčių nepaliko Kęstutis Genys. O štai moterų klasėje nepralenkiama buvo Karina Grigaitienė.

„Nežinau, labai daug visko ir tiesiog važiavau, plaukiau. Patiko. Dabar reikės pirkti vandens motociklą“, – juokėsi K. Grigaitienė.

Šiomis varžybomis duota simbolinė įžanga ir jau kitą savaitgalį prasidėsiančioms Lietuvos vandens motociklų pirmenybėms, kuriose varžysis profesionalai. Pirmosios lenktynės vyks Lenkijoje, o vėliau čempionatas keliaus per Birštoną, Elektrėnus, Kupiškį ir rugsėjį simboliškai finišuos Kauno mariose.

Šiame straipsnyje:
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vandens motociklai
Kaunas Jet
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ekstremalus sportas
Vandens sportas

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bulbul
pigiau nuskrist į tenerifę praplaukt safarį ir aprskrist, ir dar plauksi su 35 metais naujesniu jetski.
1
0
aha
tai paukščiai jau vadas išperėjo ir užaugino? Ar verslas svarbiau visko? Įstatymai galioja tik tūlam rinkėjui?
4
0
Budulinis
debilizmas kaip ir nakties tylą darkantys atžeminiai šūdaračiai.
7
0
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