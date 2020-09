Baisiomis sąlygomis laikomų šunų pėdsakai – ir pakaunėje: veiksmas buvo tarsi filme

Visos šalies gyvūnų mylėtai susivienijo – visą savaitgalį ieškojo vietų, kur gali būti nelegalių šunų daugyklų. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį tokie pėdsakai buvo aptikti ir Kauno rajone, Žiegždrių apylinkėse. Kaip manoma, apie šią vietą buvo žinoma jau seniai, tačiau realių veiksmų nebuvo imtasi. Tačiau tai, kas vyko praėjusią naktį, gyvūnų organizacijos atstovai vadina tikrų tikriausiu filmu.

Portalui kauno.diena.lt Kauno gyvūnų gerovės namų „Nojus“ direktorė Loreta Skorupskienė sutiko papasakoti daugiau veiksmo, vykusio praėjusią naktį, aplinkybių.

„Viduryje nakties sulaukėme žmogaus skambučio, kad Žiegždriuose šunys laikomi antisanitarinėmis sąlygomis, galimai gresia pavojus gyvybėms. Nuvykęs į vietą mūsų darbuotojas pasijuto kaip kokiame filme – daug žmonių, atvykę policijos pareigūnai, kinologai“, – pasakojo gyvūnų prieglaudos vadovė.

Pasak jos, vidury pievų baisiomis sąlygomis gyvena daug šunų – vieni pririšti šalia šiukšlių krūvos, kiti – uždaryti iš atskirų medžio dalių padarytose nesandariose būdose. Šunys čia buvo palikti be vandens.

„Negaliu teigti, kad tai – nelegali daugykla. Tačiau ši vieta jau seniai buvo žinoma, tačiau niekas nieko nedarė. Dabar, kai prasidėjo gyvūnų mylėtojų sujudimas, imtasi realių veiksmų, kad šie gyvūnai būtų išvaduoti. Oficialiai jų registruota 33, tačiau įvykio vietoje buvęs mūsų darbuotojas teigia, kad jų gali būti ir daugiau – apie pusšimtis“, – portalui kauno.diena.lt kalbėjo L.Skorupskienė.

Moteriai labiausiai kelia nerimą tai, kad visi šie keturkojai vis dar palikti tose baisiose sąlygose.

„Atvykę pareigūnai viską užregistravo, tačiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) savaitgaliais nedirba ir jos atstovai atvažiuoti negalėjo. Be jų į privačią teritoriją patekti negalima, be jų sprendimo šunų paimti taip pat ne. Laukiame pirmadienio. Tačiau per savaitgalį, tikėtina, šios vietos savininkas gali bandyti slėpti įkalčius“, – nuogąstavimais pasidalijo pašnekovė.

Paklausus, ar naktį į šią vietą atvyko pats šeimininkas, L. Skorupskienė teigė, kad su juo pareigūnams pavyko susisiekti telefonu.

„Mano žiniomis, jis tvirtino, kad šuneliams pas jį viskas gerai, jis juos laiko medžioklei. Tačiau net patys pareigūnai pasibaisėjo tomis sąlygomis, kuriomis laikomi šie keturkojai“, – prisiminė moteris.

„Nojaus“ vadovė užsiminė apie dar vieną incidentą, kuris įvyko netoli įtariamos nelegalios daugyklos vietos. Apie jį plačiau portalui kauno.diena.lt papasakojo įvykyje dalyvavęs prieglaudos darbuotojas Giedrius.

„Buvo daugybė žmonių, kurie atvyko gelbėti keturkojų. Vienų savanorių automobilį taranavo vietos ūkininko automobilis, kuris po smūgio nulėkė į griovį. Šiame automobilyje buvo šunys, kuriuos, kaip spėjame, jis bandė išvežti iš šio „karštojo“ taško“, – savo įžvalgomis pasidalijo pašnekovas ir užsiminė, kad po eismo įvykio automobilyje buvusius keturkojus vairuotojas skubiai išleido iš transporto priemonės, o tris jų pavyko pagauti – visi jie šiuo metu „Nojaus“ prieglaudoje.

Sekmadienį į šią vietą nuvykusiam portalo kauno.diena.lt fotografui pavyko sutikti šunų savininką. Vyras į ilgas diskusijas nesileido, tačiau užsiminė, kad jo augintiniai turi visus reikiamus dokumentus, yra skiepyti.

Laimučio Brundzos nuotr.

Pareigūnai ragina nesavivaliauti

Portalui susisiekus su Kauno policijos budėtoju paaiškėjo, kad pareigūnai į šią vietą atvyko tik gavę pranešimą apie jau minėtą eismo įvykį.

„Žmonės, kurie į minėtą vietą Žiegždriuose nuvyko naktį, policijos pareigūnų iškart nekvietė. Tad, kaip manoma, jų vienų veiksmai sukėlė pasipiktinimą, įvyko konfliktas“, – apie tai, kad vykdant panašią veiką būtina iškart informuoti ir pareigūnus, užsiminė Kauno policijos budėtojas.

Pasak policijos pareigūnų atstovo, paryčiais, 5.41 val., buvo gautas pranešimas, kad Žiegždrių apylinkėse, Dambravos kaime įvyko eismo nelaimė.

„Vyro vairuojamas automobilis BMW taranavo kitą automobilį „Renault“. Po smūgio BMW nuskriejo į griovį. Tokį pranešimą policija gavo iš pranešėjo. Atvykę į nelaimės vietą policijos pareigūnai užfiksavo įvykį, žmonės per jį nenukentėjo. Tuomet atvykusiems pareigūnams kiti ten buvę žmonės papasakojo apie aptiktą šunų daugyklą. Patruliai viską užfiksavo. Atliekamas išsamus tyrimas“, – portalui kauno.diena.lt teigė Kauno policijos budėtojas.

Jis užsiminė, kad šiandien gautas asmens pareiškimas dėl dingusių šunų. Galima spėti, kad tų pačių, kurie šiuo metu yra „Nojaus“ prieglaudoje.

Pradėjo tyrimus

Primename, kad gyvūnų mylėtojai įtariamas nelegalias daugyklas rado Kretingos, Širvintų ir Tauragės rajonuose. Sekmadienį dėl gyvūnų laikymo sąlygų šiose vietose Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pradėjo tyrimus.

„Visais šiais atvejais pradėtas patikrinimas. Tyrimas prasideda patikrinimu, o toliau priklausys nuo to, kokia bus surinkta medžiaga“, – BNS sekmadienį sakė Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Blekaitis.

Jo teigimu, iš galimai nelegalių gyvūnų veisyklų Kretingos ir Tauragės rajonuose globos įstaigoms perduotos kelios dešimtys šuniukų.

„Iš Kretingos rajono 25 šuniukai perduoti į „Nuarą“, o Tauragės rajone 10 šuniukų globą perėmė kita globos organizacija“, – teigė Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas.

Jis taip pat pridūrė, kad sekmadienio pavakarę kolegos dirba Širvintų rajone.

„Vyksta patikrinimas, kolegos vietoje vertina aplinkybes. Ten yra didelis ūkis, kur laikomi ne tik šunys“, – kalbėjo G. Blekaitis.

„Facebook“ nuotr.

„Žmonės nepirktų, nebūtų ir nelegalių veisyklų“

Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas pabrėžė, kad šiuo atveju svarbiausiais žmonių sąmoningumas – jeigu nebūtų paklausos nelegaliai auginamiems gyvūnams, nebūtų ir nelegalių veisyklų.

„Žmonės nepirktų, tai nebūtų ir nelegalių veisyklų, – teigė G. Blekaitis.

„Blogiausia, kad atsiranda žmonių, kurie nori įsigyti tokius gyvūnus. Veislinis gyvūnas yra brangus, bet kam tada pirkti gyvūną iš tokių sąlygų? Juk yra globos namai, kur tikrai yra nereikalingų gyvūnų, kurių kažkas atsisakė“, – pridūrė jis.

Jis stebėjosi, kodėl anksčiau tarnybai nebuvo pranešta apie tokius atvejus, nes veikla greičiausiai buvo vykdoma ne vienerius metus.

„Facebook“ nuotr.

„Žmonės gyvena visiškai šalia. Gal kaimynai ir įtarė kokią veiklą, nes vis tiek šunų laikymas – juk ten ne vienas ir ne dešimt šunų buvo, bet mūsų institucija anksčiau nebuvo gavusi jokio pranešimo“, – sakė tarnybos atstovas.

Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas G. Blekaitis taip pat priminė, kad už pažeidimus, administracine tvarka, numatytas įspėjimas, galima piniginė bauda, gyvūnų konfiskavimas.

Tuo tarpu žalieji dėl žiauraus elgesio su gyvūnais kreipsis į Seimą ir FNTT.

Baudžiamasis kodeksas už žiaurų elgesį su gyvūnais numato viešuosius darbus, baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.