Baigėsi priėmimas į aukštąsias mokyklas: studentai planuoja ne tik studijas Lietuvoje

Pasak Kauno kolegijos atstovų, šios aukštosios mokyklos narystė stipriame tarptautiniame tinkle atveria naujas galimybes studentų mainams, jungtinėms studijų programoms ir moksliniams tyrimams bei prisideda prie institucijos augimo ir jos siekio tapti taikomųjų mokslų universitetu.
„Tarptautinis bendradarbiavimas atveria duris naujoms idėjoms, inovacijoms ir metodams, kurie gali būti pritaikyti tiek mokslinių tyrimų, tiek praktinės veiklos srityse. Be to, šiandienos globaliame pasaulyje universitetai turi pasirūpinti, kad jų studentai būtų pasirengę dirbti ir bendradarbiauti tarptautinėse komandose, todėl tarptautiškumas tampa neatsiejama šiuolaikinio aukštojo mokslo veiklos dalimi“, – įsitikinęs Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas.
Kauno kolegija – tarp Europos universitetų: ką studentams reiškia narystė UNINOVIS aljanse
2025 m. pradėjęs veikti Europos universitetų aljansas UNINOVIS Data for L.I.F.E. vienija daugiau nei 125 000 studentų ir 11 000 darbuotojų iš visų jam priklausančių institucijų. Kauno kolegijos priklausymas šiam aljansui studentams atveria plačias tarptautines galimybes – nuo trumpalaikių vizitų į užsienio institucijas iki bendrų studijų modulių, dvigubo diplomo studijų programų.
UNINOVIS projekto vadovė Kauno kolegijoje Jolanta Valiaugienė atskleidžia, kad tarp pastarųjų metų reikšmingų pasiekimų – dvigubo diplomo sutartis su didžiausiu Albanijoje Tiranos universitetu. Tai Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programos studentams atvers galimybes per trejus studijų metus įgyti du aukštojo mokslo diplomus – Kauno kolegijos ir Tiranos universiteto.
Taip pat pradėtos derinti dar dvi dvigubo studijų programos – su Viurcburgo-Šveinfurto taikomųjų mokslų universitetu (THWS, Vokietija) bendradarbiaujama IT srityje, o su Tamperės taikomųjų mokslų universitetu (TAMK, Suomija) – burnos higienos ir socialinio darbo srityse.
„Reikia pažymėti, kad 2024–2025 metais vyko aktyvūs studentų mainai su UNINOVIS partnerinėmis institucijomis – buvo įgyvendintos 7 mišrios intensyvios programos. Atliepiant UNINOVIS tematiką duomenų mokslo srityje, pažymėtina „Erasmus+“ mišri intensyvi programa, įgyvendinta Kauno kolegijoje kibernetinio saugumo srityje, kolegijos studentų dalyvavimas intensyviose programose dirbtinio intelekto ir robotikos, asmeninių žaliųjų įgūdžių formavimo tematikomis, kurias organizavo Viurcburgo-Šveinfurto taikomųjų mokslų universitetas“, – sakė J. Valiaugienė.
Ji priduria, kad studijų ir mokymosi visą gyvenimą srityje vykdytos tokios veiklos kaip aljanso partnerių teikiamų švietimo paslaugų, įskaitant studijų programas, mikrokreditus ir kt., žemėlapio sudarymas, siekiant nustatyti galimus mikrokreditų kursus; nacionalinių ir (arba) tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių mikrokreditų įgyvendinimą, analizė.
„Taip pat buvo surinkta ir susisteminta medžiaga apie mikrokreditus, parengta ir pritaikyta darbinė mikrokreditų apibrėžtis, atitinkanti nacionalines ir institucines UNINOVIS aljanso taisykles, rengiama apklausa socialiniams partneriams ir suinteresuotoms šalims dėl mikrokreditų poreikio duomenų mokslo srityje“, – vardino J. Valiaugienė ir priduria, kad pirmieji bandomieji mikrokreditai turėtų būti pasiūlyti suinteresuotiems išorės vartotojams jau šių metų pabaigoje.
Tarptautiniai projektai, mokslas ir partnerystės: pasiekti rezultatai ir nauji tikslai
Pasak J. Valiaugienės, aktyvus Kauno kolegijos įsitraukimas į UNINOVIS aljanso veiklas itin reikšmingas kalbant apie jau pasiektus rezultatus projektinėje ir mokslo taikomojoje veikloje. Vien per pastarąjį pusmetį kartu su aljanso partneriais parengta 15 bendrų projektinių paraiškų.
Tarp reikšmingų pasiekimų – Verslo fakulteto bendradarbiavimas su Tiranos, Malagos universitetais, Tamperės taikomųjų mokslų universitetu skaitmenizacijos turizme srityje – 2024 metais buvo parengta projektinė paraišką pagal „Horizon“ programos priemonę „Pažangos sklaidos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra (WIDERA)“. Laimėtas projektas pagal Lietuvos mokslo tarybos Lietuvos-Prancūzijos programą „Žiliberas“, kartu su UNINOVIS partneriais – Šiaurės Paryžiaus Sorbonos universitetu (USPN) – parengtas projektas „Metrologinių duomenų stebėjimas naudojant nebrangius daiktų interneto matavimo prietaisus patalpų aplinkoje“.
„Džiaugiamės aktyviu Kauno kolegijos tyrėjo dr. Laimono Kairiūkščio įsitraukimu bendradarbiaujant su UNINOVIS partneriais, ypač – Šiaurės Paryžiaus Sorbonos universitetu. Dr. L. Kairiūkštis taip pat yra pakviestas dalyvauti Prancūzijos mokslų agentūros finansuojamame projekte, jis ne kartą stažavosi USPN, THWS mokslo centruose, bendradarbiauja rašant knygą „IoT platforms for monitoring indoor air quality: new challenges for preserving health“, – dalinosi J. Valiaugienė.
Kaip svarbų pasiekimą ji išskiria „Erasmus+“ projektinę paraišką, pateiktą bendradarbiaujant su TAMK, THWS, THUAS, kuria siekiama pagerinti studentų mokslinių tyrimų kompetencijas. Tuo tarpu Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedra sėkmingai bendradarbiavo rengiant Malagos universiteto inicijuotą „Erasmus+“ projektinę paraišką reabilitacijos srityje.
Ji pažymi, kad Kauno kolegijos tyrėjai aktyviai bendradarbiauja su kolegomis UNININOVIS partnerinėse institucijose dalyvaujant aljanso tyrėjų interesų grupėje, kur tyrėjai pagal profilį buriasi į grupes pagal mokslines sritis, rengiamos gairės bendroms UNINOVIS metinėms mokslinėms konferencijoms. 2025 m. pabaigoje kolegijoje planuojama įsteigti Kompetencijų centrą, kuris bendram darbui suburs Kauno kolegijos tyrėjus, įmonių atstovus bei studentus.
J. Valiaugienė atkreipia dėmesį, kad patvirtinus UNINOVIS aljanso paraišką ypač suaktyvėjo darbuotojų mainai – nuo sausio 1 dienos mokymuose pagal „Erasmus+“ ar „Nordplus“ personalo mobilumo programas dėstymui ar mokymams aljasno partnerinėse institucijose kompetencijas tobulino 39 kolegijos darbuotojai. Dar 8 Kauno kolegijos tyrėjai dalyvavo stažuotėse, susijusiose su mokslinių kompetencijų tobulinimu ir bendradarbiavimo mokslo srityje plėtra.
„Reikia pažymėti ir partnerių organizuotus mokymus Kauno kolegijoje. Plėtojant dėstytojų kompetencijas entreprenerystės srityje ypač reikšmingi buvo Tamperės taikomųjų mokslų universiteto atstovų mokymų ciklai kolegijos dėstytojams. Semiantis gerosios patirties iš partnerių toliau plėtojama Kauno kolegijos verslumo ir kūrybiškumo centro „ideaPoint veikla“, – sakė UNINOVIS projekto vadovė Kauno kolegijoje J. Valiaugienė.
UNINOVIS Europos universitetų aljansui priklauso Kauno kolegija (Lietuva), Šiaurės Paryžiaus Sorbonos universitetas (Prancūzija), Viurcburgo-Šveinfurto taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija), Kampanijos Luigi Vanvitelli universitetas (Italija), Malagos universitetas (Ispanija), Tiranos universitetas (Albanija), Hagos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Tamperės taikomųjų mokslų universitetas (Suomija).
UNINOVIS aljanse numatytos keturios pagrindinės misijos: tapti pirmaujančiu Europos aljansu teikiant mokymąsi visą gyvenimą duomenų valdymo ir analizės srityje; integruoti inovacijų ekosistemas švietimo ir bendradarbiavimo bei tarpdisciplininių tyrimų tikslais; skatinti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą siekiant tvarumo aljanse ir apskritai visuomenėje; siekti Europos ekspertinio supratimo naudojant, apsaugant ir apdorojant duomenis.
