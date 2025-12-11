Atsisveikinant su nužudytomis merginomis – jautrios kauniečių žinutės

Šį susibūrimą inicijavo įtariamojo nužudymais Beno Mikutavičiaus paieškų grupės savanoriai.
„Šį ketvirtadienį, gruodžio 11 dieną, praėjus lygiai savaitei po Lietuvą sukrėtusios tragedijos, 19 val. norinčius paskutinį kartą atsisveikinti su merginomis kviečiame paleisti rožinius balionus į dangų su palinkėjimais ar atsisveikinimo žinutėmis“, – skelbta organizatorių žinutėje.
Viena žudiko aukų buvo pašarvota Alytuje. Merginos šeima išplatino prašymą tęsti nužudytosios gerus darbus ir jos atminimui paaukoti Ado Gendroliaus labdaros ir paramos fondui.
Atsisveikinimas su antrąja nužudyta mergina – ketvirtadienį Tauragėje, Žygaičiuose.
Pastaroji studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Ši aukštoji mokykla visus norinčius šią savaitę kviečia į VDU koplyčioje organizuotą pagerbimą.
„Universiteto bendruomenė liūdi dėl visą Lietuvą sukrėtusių įvykių, kurių metu netekome ir mūsų universiteto studentės Simonos. Nuoširdžiai užjaučiame žuvusiosios šeimą ir kviečiame bendruomenę pagerbti Simoną VDU koplyčioje (V. Putvinskio g. 23–105, pirmadienį 17-20 val., antradienį 8–20 val., kitomis dienomis šią savaitę – padalinio darbo metu). Susieikime paminėti studentės atminimą ir pabūti rimtyje“, – nurodė VDU.
Taip pat pasiūlė psichologinę pagalbą. „Suprantame, kad šis įvykis gali kelti sunkių jausmų. Norime priminti studentams, žuvusiosios grupiokams ir kursiokams, dėstytojams bei visai universiteto bendruomenei, kad universitete yra teikiama psichologinė pagalba“, – pranešė universitetas.
Primename, kad įtariamąjį dviejų merginų žudiką kauniečiai surado ir sulaikė patys. Prie paieškos prisijungė apie pusantro tūkstančio žmonių.
Įtariamasis B. Mikutavičius laiką leidžia už grotų. Sekmadienį Kauno teismas leido jį suimti trims mėnesiams.
