Atnaujino treniruoklių ir vaikų žaidimo erdvę Mastaičiuose

Tai jau trečiasis įgyvendintas Dalyvaujamojo biudžeto projektas šioje seniūnijoje.
Parke naujai įrengti penki profesionalūs kintamo svorio treniruokliai ir papildyta esamą vaikų žaidimų erdvė. Nauja sporto ir laisvalaikio infrastruktūra ne tik gerins fizinio aktyvumo galimybes, bet ir stiprins bendruomeniškumą, skatins kartu leisti laiką, bendrauti, draugauti.
Atidarymo šventėje dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys perdavė mero linkėjimus ir pasidžiaugė, kad Mastaičių gyventojai yra aktyvūs, teikia idėjas, kaip reikšmingai prisidėti prie vaikystės džiaugsmo kūrimo, fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo.
Projekto idėjos autorė Rita Jolanta Žilėnienė, Kampiškių kaimo bendruomenės „Kampiškiai“ pirmininkė, pabrėžė, kad Alšėnų bendruomenė pasižymi sportiškumu ir nuo šiol turės daugiau galimybių pasportuoti, o vaikai – aktyviai leisti laiką gryname ore.
Šiais metais Kauno rajono savivaldybė Dalyvaujamojo biudžeto projektams skyrė 0,5 mln. eurų. Gyventojai pateikė 35 idėjas, iš kurių šešios tapo laimėtojomis – už jas atiduota daugiau nei 16 tūkst. balsų.
