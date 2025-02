2025-ieji Kauno miesto poliklinikai: solidūs rezultatai ir ambicingi tikslai

Stipresnis profesionalų kolektyvas

„Quo Vadis?“ (liet. Kur eini?) – jau tradicija tapęs Kauno miesto poliklinikos darbuotojų renginys, skirtas apžvelgti praėjusių metų rezultatus ir pristatyti ateities perspektyvas. Šįkart jis vėl subūrė 700 medikų Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje.

Susirinkusieji turėjo progos įvertinti pozityvias permainas ir vis stiprėjančią pažangą įstaigos veikloje. Vien per 2024 m. personalo gretas papildė apie 100 naujų specialistų. Kartu keičiasi ir ligšiolinė pacientų mažėjimo tendencija: trijuose iš penkių įstaigos padalinių – Šančiuose, Šilainiuose ir Kalniečiuose – prisirašiusiųjų kreivė jau ėmė kilti aukštyn.

„Mums ypač svarbu, kad toliau konsoliduojasi kolektyvas – jis tikrai tampa stipresnis, vientisesnis. Labai daug tikimės iš personalo, pritraukiame kvalifikuotų savo sričių profesionalų. Finansinis rezultatas šiemet – geras. Kaip ir kasmet, visiems darbuotojams išmokėjome premijas, kurios palaipsniui vis didėja.

Tai darėme nuo pat pirmųjų metų, kai atskiros Kauno poliklinikos buvo sėkmingai sujungtos į vieną bendrą organizaciją. Anuomet daug kas netikėjo tokiu žingsniu, bet jis akivaizdžiai pasiteisino – įstaiga stabiliai išlaiko pelningumą“, – teigė aštuonerius metus Kauno miesto poliklinikai vadovaujantis Paulius Kibiša.

Progresas: aštuonerius metus Kauno miesto poliklinikai vadovaujantis P. Kibiša sako, kad gerus veiklos rezultatus lemia išsikelti aiškūs tikslai ir darniai dirbantis organizacijos kolektyvas. Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Užtikrinti finansiniai rodikliai leidžia įgyvendinti vis ambicingesnius projektus. Per 2024 m. Kalniečių padalinyje pradėjo veikti jau antras magnetinio rezonanso tomografas (MRT). Iki tol tyrimai juo būdavo atliekami tik Šilainiuose.

„Reta net didesnė viešoji poliklinika turi bent vieną tokį įrenginį, o Kaunas įsigijo ir sėkmingai eksploatuoja jau du. Tai nei savigyra, nei kažkokia prabanga – tiesiog MRT tyrimai sparčiai populiarėja. Siekiame trumpinti pacientų laukimo laikotarpį. Dabar eilė siekia vos savaitę ar dvi, nes dirbame net ir šeštadieniais“, – pridūrė P. Kibiša.

Greitesnės ir kokybiškesnės paslaugos

„Gerėja ne vien ištyrimo greitis, bet ir kokybė. Tai reali nauda tiek pacientams, tiek ir juos konsultuojantiems mūsų gydytojams specialistams“, – pastebėjo Kauno miesto poliklinikos direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimundas Micka.

Siekiame būti ne tik profesionalia ir kauniečiams atvira gydymo įstaiga, bet vis labiau tampame bendruomenės poliklinika.

Pašnekovas vardija ir daugiau pernai įgyvendintų naujovių: gauta licencija bei sudaryta sutartis su Valstybine ligonių kasa – pradėta teikti dienos stacionaro (infuzoterapijos) paslauga. Nuo šiol kauniečiai gali susilašinti reikiamus vaistus bet kuriame iš padalinių. Iš viso įrengta 19 lovų. Paslaugos teikimui reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Iki šiol tokia paslauga buvo teikiam tik ligoninėse.

Teikiamų paslaugų sąrašą papildė ir trombocitais papildytos plazmos injekcijos į sąnarius. Ortopedai traumatologai tokias procedūras taip pat atlieka visuose penkiuose padaliniuose. Nors ligonių kasos jų nekompensuoja, visą reikiamą įrangą įsigijusi Kauno miesto poliklinika siekia užtikrinti konkurencingą kainą, palyginti su privačiomis įstaigomis.

Planuose numatyta plėsti tokių procedūrų apimtį, mat esama nemažai kitų aktualių indikacijų. Pavyzdžiui, plaukų slinkimo stabdymas, šlapimo nelaikymo gydymas.

Naujas aptarnavimo standartas

„Kauno miesto poliklinika nestovi vietoje – aiškiai matome rinką, reaguojame į pacientų pageidavimus, analizuojame jų pasitenkinimo rodiklius ir plečiame tą stebėseną, kad atitinkamai pagal poreikį augintume ir paslaugų spektrą. Mums labai svarbu surinkti informaciją, kur galime dar pasistengti, kurios vietos žmonėms labiausiai „skaudamos“ poliklinikos veikloje, kad pasiektume maksimalų rezultatą atliepiant jų lūkesčius“, – užtikrino R. Micka.

Kolegai antrina ir Kauno miesto poliklinikos direktoriaus pavaduotoja kokybės valdymui dr. Loreta Marmienė.

Naujovė: per 2025 metus Kauno miesto poliklinika sieks įdiegti pačių įstaigos darbuotojų parengtą Pacientų aptarnavimo standartą, kuris neabejotinai pasitarnaus ir visam personalui. Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Pasak jos, 2024-ieji buvo itin rezultatyvūs: „Įgyvendinome, ką buvome suplanavę. Toliau sėkmingai vystome Šeimos gydytojo komandos plėtrą – įtraukta nauja atvejo vadybininko pozicija, prisijungė gyvensenos medicinos specialistų, kineziterapeutų. Tokio pagalbinio personalo gretas didinsime toliau, kad šeimos gydytojai galėtų kuo daugiau laiko skirti medicinos darbams.

Anksčiau pasigirsdavo pacientų nusiskundimų, kad negali prisiskambinti gydytojui. Arba priešingai: gydytoja vieną pacientą gyvai konsultuoja kabinete, o tuo pat metu telefonu bendrauja su kitu. Tai kuriam iš jų skirti dėmesį pirmiau? Dabar tokių dilemų beveik neliko. Administracinius klausimus – atsiliepti gydytojo telefonu, užregistruoti pacientą, priminti apie paskirtus tyrimus, pakviesti skiepytis, dalyvauti prevencinėse programose – jau kurį laiką koordinuoja registratorės ir kiti pagalbininkai.“

Vis dėlto vienu ryškesnių pernykščių pasiekimų dr. L. Marmienė laiko parengtą Pacientų aptarnavimo standartą. Tai gairės, apibrėžiančios aptarnavimo principus, veiklos etiką ir pakeliančios jų kokybę į naują lygį. Kuriant šį dokumentą dalyvavo jungtinė Kauno poliklinikos darbuotojų komanda – nuo slaugytojų iki gydytojų, skyrių vedėjų ir įstaigos vadovų.

„Tai mūsų visų drauge parengtas dokumentas – bendras produktas. Sieksime, kad jis neliktų tik popieriuje – laukia intensyvūs metai visa tai įgyvendinant kasdieniame darbe. Gali pasirodyti, kad tai orientuota tik į pacientus. Iš tiesų mums lygiai tiek pat svarbu ir darbuotojai, jų sąlygų gerinimas. Tik taip galime užtikrinti visavertį, kokybišką gydymo įstaigos funkcionavimą“, – teigė dr. L. Marmienė.

Patrauklu: paskutiniu metu Kauno miesto poliklinika tampa medikų vis labiau geidžiamu darbdaviu, o buvusį pacientų mažėjimą pamažu keičia jų skaičiaus augimas. Kauno miesto poliklinikos nuotr.

Augina darbdavio patrauklumą

Geras mikroklimatas, sparčiai modernėjančios darbo sąlygos ir konkurencingas atlyginimas – tik keletas faktorių, suteikiančių Kauno miesto poliklinikai pranašumą pritraukiant į kolektyvą naujų talentų.

„Tarp sveikatos priežiūros įstaigų vyksta gana arši konkurencinė kova dėl darbuotojų. Tai didelis iššūkis. Džiaugiamės, kad dažnu atveju joje lyderiaujame. Esame patrauklus darbdavys, todėl ne tik ieškome naujų kolegų, bet vis dažniau sulaukiame jų pačių iniciatyvos siūlantis papildyti įstaigos personalą. Domisi, teiraujasi, ar nereikia tam tikro specialisto. Manau, tai mūsų visų laimėjimas – tiek įstaigos, tiek ir pacientų“, – pasakojo Kauno miesto poliklinikos Personalo valdymo ir administracijos skyriaus vadovė Jurga Labanauskienė.

Atliepiant šių dienų vakarietiškų organizacijų vadybos tendencijas, anot pašnekovės, Kauno poliklinikos darbuotojams kasmet skiriama mažiausiai penkios dienos kvalifikacijai tobulinti, kompetencijoms kelti. Be to, apie 1 700 darbuotojų turinti įstaiga dukart per metus – vasaros sezonu ir naujametiniu laikotarpiu – organizuoja šventinius renginius kolektyvo nariams.

„Siekiame būti ne tik profesionalia ir kauniečiams atvira gydymo įstaiga, bet vis labiau tampame bendruomenės poliklinika. Tokią kryptį atspindi ir mūsų devizas: „Žmonės – žmonėms“. Šis šūkis kalba toli gražu ne vien apie mūsų pacientus, bet ir apie čia dirbančius medikus, kitus komandos narius“, – mintimis dalijosi J. Labanauskienė.

Tradicija: apie 1 700 darbuotojų turinti sveikatos priežiūros įstaiga kasmet savo bendruomenę pakviečia į renginį „Quo Vadis“ – apžvelgti praėjusius metus ir nubrėžti gaires Naujiesiems. Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Senasis įvaizdis – jau pamirštas

Be modernios medicinos įrangos ir naujų diagnostikos galimybių, per pastaruosius metus Kauno miesto poliklinika toliau tęsė solidžias investicijas į infrastruktūrą. Vien Kalniečių padalinyje atnaujinta per 1 300 kv. m Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpų. Centro padalinyje sumontuotas liftas, keliantis pacientus iki naujai įrengtos mansardos, kurios oficialus atidarymas numatytas vasarį.

Aleksote iš pagrindų rekonstruojamas poliklinikos filialo pastatas. Planuojamos naujo Psichikos sveikatos centro statybos A. Mickevičiaus gatvėje, o visai netrukus čia pat bus pradėta ir būsimo Centro šeimos klinikos pastato rekonstrukcija.

Kauno miesto poliklinikos direktorius P. Kibiša turi pasiūlymą kauniečiams: „Beveik pusė miesto gyventų yra mūsų pacientai. Likusius kviečiu užeiti ir pasižiūrėti, kaip šiandien atrodo Kauno poliklinika. Tikiu, kad daugeliui dar išlikę senų įspūdžių ir prisiminimų, kurie šiandien neatitinka tikrovės. Prieš dešimtmetį ar dar seniau buvęs stereotipinis anuometės poliklinikos vaizdas jau seniai likęs užmarštyje.“

Šiuo metu Kauno poliklinika skaičiuoja turinti iš viso apie 160 tūkst. pacientų. Tai sudaro apie 41 proc. bendros pirminių sveikatos priežiūros paslaugų rinkos mieste. P. Kibiša įsitikinęs, kad su dabartiniu proveržiu, pacientų mažėjimo kreivei beveik sustojus, atėjo metas jai persilaužti į priešingą pusę. Pašnekovas kelia ambicingą tikslą – per artimiausius kelerius metus poliklinikų teikiamų paslaugų dalį Kaune jo vadovaujamai įstaigai padidinti bent iki 45 proc.

