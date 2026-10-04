Zapyškyje plečiamos kultūros erdvės

Statybvietę palaimino Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Juozas Fakėjavas, galerijos prieigose susirinkusiai bendruomenei meninę kompoziciją dovanojo šokėja Nanaho Kugawa (Japonija) ir smuikininkė Karina Petraškaitė. Dar viena staigmena – iš garso kolonėlių sklido kraštiečio, Lietuvos fotografijos patriarcho A. Sutkaus pasakojimai apie jo jaunystės laikus Ežerėlyje ir Zapyškyje.
Už atnaujintą fotografijų ekspoziciją dėkota Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkui Gintarui Česoniui, už parengtą amfiteatro projektą – architektui Gintarui Prikockiui, spaustos rankos statybininkams, bendrovės „Veba“ darbuotojams, linkėta sėkmingai įgyvendinti projektą.
Zapyškio krašte susipina daugybė svarbių Lietuvos istorijos ir kultūros sluoksnių – nuo senosios Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir Povilui Sapiegai priskiriamos jos statybos iki spaudos draudimo metais čia veikusių knygnešių, savanorių, partizanų, laisvės kovotojų. Su šiuo kraštu susiję Motiejus Eimaitis, Andrius Vištelis, Jurgis Žitinevičius, Baltramiejus Sutkus, Motiejus Oleka, Marija Dambravičienė, kiti knygnešiai.
Zapyškyje dažnai vasarodavo ir Vincas Kudirka. Čia jis lankydavosi pas kleboną Jurgį Kolytą, grieždavo smuiku per Mišias, kūrė eilėraščius ir rašė tekstus žurnalui „Varpas“. Istorikai yra iškėlę prielaidą, kad Zapyškyje galėjo gimti ir „Tautiška giesmė“.
Jau parengti projektai, skirti Zapyškio įkūrėjui P. Sapiegai, V. Kudirkai ir knygnešiui Motiejui Eimaičiui. Ateityje šią galeriją po atviru dangumi planuojama papildyti ir kitų iškilių Zapyškio krašto žmonių įamžinimu. Kauno rajono savivaldybė nori, kad amfiteatras būtų šiuolaikiškas, jaukus ir jautriai įsilietų į aplinką, kurioje tiek daug brangios istorijos.
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