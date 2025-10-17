Vytenis Danielius pristato jausmingą singlą „Pasivaikščiojimas po lietaus“

„Akordeoniniam kūriniui mano žmona Austėja Danielė parašė žodžius, kuriuos suderinau su melodija, taip mano mėgta groti instrumentinė kantilena tapo pasakojimu prabylančia daina. Kada kūrinį drauge su Mindaugu Stumbru aranžavome styginių kvartetui, jis įgavo dar daugiau jausminės gelmės. Man, kaip kūrėjui, svarbiausia – paliesti klausytoją, sužadinti emocijas ir prisiminimus. Esu įsitikinęs, kad tokia muzika gydo ir padeda išgyventi sunkumus,“ – sako V. Danielius.
„Kai vėjas pakyla, dangus ima švisti ir aš vėl ir vėl tavęs laukiu...“ – šie žodžiai atskleidžia kūrinio nuotaiką, kalbančią apie ilgesį, trapumą ir žmogaus vidinį pasaulį. Melodija tarsi tylus pasivaikščiojimas po lietaus, kai viskas nurimsta, o mintys ir jausmai išskaidrėja. Kūrinio skambesyje dera akordeonas, vokalas, gitara, kontrabosas ir styginių kvartetas.
Kūrinys „Pasivaikščiojimas po lietaus“ yra dalis Vytenio Danieliaus debiutinio albumo ir vinilinės plokštelės „Shades of Heart“, kuriame susipina klasikinės, džiazo ir tango muzikos elementai, perteikiami akordeono džiazo trio skambesio, subtiliai atliepiamo styginių kvarteto. Albumą numatyta išleisti lapkričio pabaigoje.
„Tai ne tik muzikos kūrinių rinkinys, bet ir kelionė, kuria noriu pasidalinti. Albume sudėjau visas savo kūrybos puses – nuo jautriausių iki drąsiausių, nuo šviesiausių iki tamsiausių. Tai muzika, kuri kasdien teikia prasmę ir įkvepia,“ – sako Vytenis Danielius.
Singlas „Pasivaikščiojimas po lietaus“ jau pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose.
Gyvas skambesys laukia koncertuose:
• Gruodžio 13 d. – Kauno filharmonija https://kaunofilharmonija.lt/vytenis-danielius-albumo-shades-of-heart-pristatymo-koncertas/
• Vasario 8 d. – Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia
