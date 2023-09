Spalio 14 dieną su ATB į Lietuvą atvyksta 300 fanų iš Vokietijos

Likus kiek mažiau nei mėnesiui iki koncerto, panašu, kad ATB surinks sausakimšą „Žalgirio“ areną. Prie to taip pat prisidės ir tai, kad į atlikėjo pasirodymą „Žalgirio“ arenoje atvyks net 300 ATB fanų iš Vokietijos.

Ne veltui šis atlikėjas yra tituluojamas „Trance“ muzikos „tėvu“. Lietuvoje daugybę gerbėjų turintis atlikėjas ATB – apie 18 metų žinomas vokietis, kasmet išleidžia po kelis viso pasaulio TV, radijo bei klubų hitus, kurie ilgai išsilaiko ir mūsų šalies radijo topuose. Ne veltui jis lyginamas su didžiausiomis „trance“ žvaigždėmis Paul van Dyk, Tiësto ir Armin van Buuren.

ATB publiką apšildys visame pasaulyje išgarsėjęs lietuvis

Dynoro, tikrasis vardas Edvinas Pechovskis, – Lietuvos elektroninės muzikos didžėjus ir prodiuseris, išgarsėjęs 2018 m. su kūriniu „In My Mind“, kai jo daina tiesiog akimirksniu užkariavo pasaulį.„In My Mind“ yra 2012 m. didžėjų Ivan Gough ir Feenixpawl to paties pavadinimo hito remiksas. Šiame kūrinyje panaudoti italų šokių muzikos atlikėjo Gigi D’Agostino kūrybos motyvai − jame galima atpažinti G. D’Agostino dainos „L’Amour Toujours“ melodiją.

Šiuo metu pagrindinis Dynoro hitas „In My Mind“ siekia 3 mlrd. perklausų bei parduota daugiau kaip 3,7 mln. kopijų visame pasaulyje.

Kiti du žymiausi Dynoro kūriniai: „Rockstar“ su Ilkan Sencan pasiekė 280 mln. perklausų, „On & On“ kūrinys, sukurtas bendradarbiaujant su brazilų prodiuseriu Alok, surinko virš 180 mln. perklausų visame pasaulyje.

ATB Lietuvai žada nepamirštamą vakarėlį

Vakarui pasiekus kulminaciją ant scenos žengs ATB, kuris sugros specialiai šiam koncertui paruoštą net dviejų valandų „set‘ą“. Išgirsime ne vieną geriausią jo kūrinį. Skirtingose pasaulio šalyse hitais tapusius ATB kūrinius galima vardinti labai ilgai: „9 PM (Till I come)“, „Ecstasy“, „Don't Stop“, „Killer“, „Let U Go“, „Hold you“, „Ecstasy“, „I Don't Wanna Stop“, „The Summer“, „Summer Rain“, „Believe In Me“, „Feel Alive“, „Long Way Home“, „Wrong Medication“, „Move On“ ir dar daug kitų.