Renginys „pARTy“ – rimtai nerimtas žvilgsnis per petį

Kauno – kultūros sostinės – renginių programa plati ir gili it upė, kiekvienam pasiūlanti tai, ko geidžia žinių trokštantis protas, juslių kutenimo – kūnas ir jautrių išgyvenimų – širdis. Visus šiuos dėmenis sujungs vienas didžiausių šiuolaikinio miesto festivalių „Audra“ ir jo metu vyksiantis IRGI galerijos organizuojamas gaivališkos energijos renginys „pARTy (ART, why so serious?)“.