Raudondvaryje vėl svečiuojasi S. Dali

Kauno rajono muziejus ir S.Dali tapo neišskiriamais bičiuliais. Per pastaruosius ketverius metus Raudondavaryje jau trečią kartą eksponuojami vieno didžiausių XX a. ekshibicionistų ir ekscentrikų kūriniai.

"O kas gi nenorėtų parodyti originalių S.Dali darbų parodos? Klausimu į klausimą – kaip kilo mintis į pakaunę atsigabenti garsiojo siurrealisto darbų ekspoziciją – atsakė Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas.

Šįkart čia eksponuojami 76 Lietuvoje dar nerodyti darbai iš Kessaouri fondo, o pati paroda intriguoja pavadinimu "Netikėtasis Dali". Žodelis "netikėtasis" ne šiaip sau atsidūrė pavadinime. Dėl to "kalti" parodos eksponatai: kseografijos, litografijos bei savotiška S.Dali vizitine kortele tapę paveikslai iš serijų "Tirpstantys laikrodžiai" ir "Ilgakojai drambliai".

Netikėčiausias – "Chupa Chups" logotipas

"Labiausiai mane nustebino paties S.Dali sukurtas "Chupa Chups" logotipas. Juk kiekvienoje kaimo parduotuvėje – Čekiškėje, Vilkijoje ar Piliuonoje yra Salvadoras Dali. Kiekvienas Jonas savo parduotuvėje turi "Chupa Chups" čiulpinukų, taigi bet kuriame Lietuvos kampelyje pilna salvadorų. Štai kodėl ši paroda aktuali mums, pakaunei – žmonės turi būti pratinami prie didžiojo meno paprastomis formomis", – tvirtino muziejaus vadovas.

Ne mažiau įdomūs ir intriguojantys yra ir kiti darbai – 1965 m. sukurta dėlionė "Vergų turgus" su Voltero portretu bei pasaulio futbolo čempionatui skirta skulptūrėlė "Futbolininkas". Į Raudondvarį atkeliavo ir Zodiako ženklai, kelios dešimtys medalių, netgi keraminės plytelės vonios kambariui ar virtuvei.

"Čia ir išlenda netikėtumas. S.Dali yra kaip užkratas, perėjęs per visą taikomojo meno pasaulį. Nė kiek neabejoju, kad Vakarų Europos turguose, netgi pas mus kokioje Kalvarijoje gali pakliūti S.Dali lėkštutė, žvakidė ar kitas dalykas, naudojamas buityje. Galbūt didieji muziejai S.Dali kūrinių nepirko ir neperka dėl to, kad jis yra labai komercializuotas. Tačiau tas komercializavimas kyla ne iš paties Salvadoro, jis buvo be galo kūrybingas. Tai tiesiog energijos bomba, numesta į žemę", – samprotavo Z.Kalesinskas.

Pavadinimas užkrėtė ir organizavimą

Netikėtumų būta ir organizuojant parodą. "Ne vienam sunku patikėti, kad šio menininko originalūs darbai atkeliavo į pakaunę, į savivaldybės muziejų, o ne į Valdovų rūmus ar Nacionalinį M.K.Čiurlionio dailės muziejų. Kiek netikėtas yra eksponatų pargabenimas, bet tai tebus mažutė paslaptis", – šypsojosi Z.Kalesinskas.

Pasak muziejaus direktoriaus, kiekvienas, užsukęs susipažinti su S.Dali, ras dalykų, kurie jam aktualūs arba priimtini, paroda bus įdomi tiek vaikams, tiek suaugusiems, "juk saldainiai vaikams ne mažiau nustebina ir suaugusįjį".

Paroda "Netikėtasis Dali" Kauno rajono muziejuje lankytojų laukia iki rugsėjo 29 d. Į pirmąją S.Dali darbų parodą Kauno rajono muziejus pakvietė prieš ketverius metus. Ji buvo gana atraktyvi ir sužavėjo visus apsilankiusius. Tuomet buvo eksponuojami ne tik vaizduojamojo meno kūriniai: gobelenai, skulptūros, bet ir kvepalų buteliukai, rankinės. 2017 m. ne mažesnio susidomėjimo sulaukė S.Dali ir Giorgio de Chirico darbų paroda religine tematika. 2021 m. Raudondvaryje jau vėl numatyta didelė ir įspūdinga S.Dali paroda. Šįkart ketinama supažindinti su Johanno Wolfgango Goethe's "Fausto" iliustracijomis.