Pykdo vaizdai iš SEL koncerto: tūkstančiai – be kaukių

Vaizdo įrašuose ar paviešintose nuotraukose matyti, kad iš pradžių saugumo reikalavimų dar buvo stengiamasi laikytis, tačiau vėliau daugelis žmonių atsipalaidavo ir mėgavosi reginiu be kaukių.

Pro akis šie vaizdai neprasprūdo ir žurnalistei bei TV laidų vedėjai Rūtai Mikelkevičiūtei.

„Ar aš kvailė, kad nesuprantu? Todėl prašau man paaiškinti! Kai kiekvieną dieną žiniasklaidoje politikai, medikai, visuomenininkai gąsdina mirtimis ir susirgimų skaičiais, o antraštės žada beveik apokalipsę; kai bent jau Vilniaus eglutės įžiebimą prašyta stebėti per TV, o per Naujus miesto valdžia ragina likti namuose ir nesiburiuoti prie jos; ir apskritai eglė, sako, bus užgesinta, suprantu, kad situacija yra rimta. Labai rimta. Kai pešamasi dėl privalomo skiepo, testo iš savos kišenės, o tėvai negali net nulinuko ar pirmokėlio pirmojo Kalėdų koncerto pažiūrėti, jo gimtadienio proga nors tortą vaikui ir jo klasei nupirkti, kai klasėje nė 20 vaikų nėra (saugumo taisyklės). Ką ten vaikų koncertai: nuo pat rugsėjo pradžios su vaiku iki durų, bučkis, pasiimsiu prie durų, net spintelės negaliu pamatyti – aš suprantu! Ir staiga socialiniuose tinkluose linksmų ir laimingų žmonių besidalijami vaizdai iš vakar vykusio SEL koncerto. Tūkstančiai – be kaukių! Nuostabi muzika, nuostabi nuotaika! Nuostabūs ir laimingi žmonės. Net pavydu tokio fantastiško koncerto ir tos emocijos! Bet kodėl aš, kaip ir tūkstančiai kitų tėvų, negaliu nueiti į savo vaiko eglutės koncertą mokykloje? Kai klasėje net 20 vaikų nėra? On line!“ – rašė žinoma moteris.

Ji tikina peržiūrėjusi repertuarą iki Naujųjų metų sutikimo – koncertas veja koncertą.

„Bet kodėl aš negaliu pažiūrėti savo vaiko eilėraščio apie Senelį? Kodėl tokie nesuvokiami dvigubi, trigubi standartai? Nepasakokit man apie jokias skirtingų ministerijų skirtingas taisykles! Ir apie jokius griežtesnius ribojimus prašau tada užsičiaupti!“ – emocingai feisbuke rašė R. Mikelkevičiūtė.

Kai kurie internautai dėl saugumo reikalavimų nesilaikymo pyko, kiti nematė jokios problemos, o treti negailėjo sarkazmo.

„Išvada – į vaiko kalėdinį žiburėlį reikia Selą kviest“, – rašė internautė Agnė.

Kitas internautas svarstė, ko galima tikėtis po grandiozinio renginio.

„Tikimybė, kad renginio metu virusai skraidys, yra daugiau nei vidutinė. Tai štai, po savaitės turėtų pasirodyti ir pirmieji rezultatai. Variantai du: arba ligoninės užluš, arba nieko ypatingo neįvyks, kažkas susirgs lengva forma, ir baubas pasirodys ne toks baisus, kaip pateikiama. Aš statyčiau už antrą variantą. Palauksim“, – dėstė vyras.

Portalui kauno.diena.lt sekmadienį su renginio organizatoriais telefonu ir elektroniniu paštu susisiekti nepavyko. Nekalbus buvo ir atlikėjas E. Dragūnas-Sel.

Pasiteiravus dainininko, ar buvo smagu ir ar viskas praėjo gerai, jis teigė, kad viskas pavyko. „Mes stengiamės, kad žmonės linksmi būtų. Čia interviu ar klausimas?“ – teiravosi E. Dragūnas.

Paklausus apie socialiniuose tinkluose plintančius vaizdus iš koncerto, kur žmonės nedėvi kaukių, atlikėjas ilgai nekalbėjo ir nutraukė pokalbį. „Man išvis net neįdomu apie tai šnekėti. Sėkmės“, – prieš padėdamas telefono ragelį tarstelėjo atlikėjas.

Likus porai dienų iki renginio, E. Dragūnas žadėjo, kad bus sukurtas šou, kokio žmonės tikrai ilgai nepamirš. „Geriausią nuotaiką garantuoju asmeniškai“, – organizatorių platintame pranešime teigė atlikėjas.

Kaip skelbė renginio organizatoriai, koncerto metu „Žalgirio“ arena bus sausakimša, ir tai bus didžiausias renginys, šįmet vykęs šioje salėje.

„Mes labai džiaugiamės ir dėkojame visiems SEL gerbėjams, kurie bus koncerte. Mane šiandien informavo, kad šiais metais mūsų koncertas „Žalgirio“ arenoje bus rekordinis, tiek žmonių nesilankė jokiame čia vykusiame renginyje ar sporto rungtynėse. Tai įkvepia ir skatina dar labiau tobulėti“, – prieš koncertą džiaugėsi E. Dragūnas.

Kauno policijos atstovai teigė, kad, kiek žinoma, skundų dėl kaukių nedėvėjusių asmenų nebuvo. Visgi tikslesnę informaciją žada pateikti pirmadienį.