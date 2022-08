Per pusmetį „Kaunas 2022“ renginius aplankė 800 tūkst. žmonių

Įpusėjus projektui „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ (KEKS), jo renginiuose sulaukta per 800 tūkst. žmonių, apie jį rašė 62 šalių žiniasklaida, teigia organizatoriai.

„Iki rugpjūčio mėnesio Kaune ir Kauno rajone jau surengta daugiau nei 600 renginių – parodų, spektaklių, festivalių ir koncertų. Skaičiuojame, kad per pirmąjį pusmetį juose apsilankė per 800 tūkst. žmonių, o prie programos įgyvendinimo prisidėjo daugiau kaip 6000 profesionalų“, – penktadienį paskelbtame KEKS pranešime sakė projekto vadovė Virginija Vitkienė.

Jos teigimu, džiugina ne tik skaičiai, bet ir kasdien juntamas didelis žmonių įsitraukimas.

Didžiausio lankytojų skaičiaus sulaukė Šiuolaikinės Kauno mito trilogijos renginiai. Sausį KEKS atidarymą, tai yra programą, pavadintą „Sukilimas“, stebėjo daugiau kaip 150 tūkst. žmonių, o gegužę miestą užliejęs „Santakos“ savaitgalis pritraukė virš 300 tūkstančių.

Tarp populiariausių renginių – Serbijos menininkės, performanso meistrės Marinos Abramovič vizitas ir jos paroda „Būties atmintis“. Ją apžiūrėjo daugiau kaip 25 tūkst. lankytojų.

Iki metų pabaigos veiksiančioje Pietų Afrikos Respublikos menininko Williamo Kentridge'o (Viljamo Kentridžo) parodoje „Tai, ko nepamename“ jau apsilankė per 27 tūkst. žmonių.

„Džiugina ne tik kauniečių įsitraukimas, bet ir tai, kad miestas vis įdomesnis tarptautinei auditorijai. Iki liepos Kaune jau apsilankė apie 20 tūkst. turistų. Manau, kad žinomi vardai, kultūros sostinės įvykiai padėjo pasiekti Europos šalių gyventojus. Svečiai iš užsienio domisi Kauno modernizmu, parodomis, duris atvėrusiu ukrainiečių kūrybininkams skirtu „CulturEUkraine“ centru“, – sakė KEKS Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas Mindaugas Reinikis.

Jo teigimu, būtent Europos kultūros sostinės tema labiausiai figūravo ir užsienio žiniasklaidoje.

„Per šį pusmetį Kauną aplankė 144 žurnalistai iš devyniolikos šalių. Rengti straipsniai, interviu, reportažai, kurie pasiekė dideles užsienio auditorijas“, – sakė M. Reinikis.

Organizatorių duomenimis, apie „Kaunas 2022“ rašyta 62 šalyse, tarp jų – ne tik Europos valstybėse, bet ir JAV, Indijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kanadoje, PAR, Singapūre. Apie Kauną pranešė BBC, CNN, TIME, „The Guardian“, „The Telegraph“, „Deutsche Welle“, „Financial Times“ portalai.

„Šie skaičiai atspindi tik sausio–birželio mėnesių statistiką. Vasarą kvietėme į daugybę renginių – elektroninės muzikos festivalį „Audra“, scenos menų festivalį „ConTempo“, „Istorijų festivalį“. Galiausiai, prieš akis – renginių kupinas ruduo. Tad tikimės, kad dar pozityvesniais rezultatais galėsime pasidalyti jau 2023 metų pradžioje“, – sakė V. Vitkienė.

2022 metais Europos kultūros sostinėmis paskelbtas Kaunas ir Kauno rajonas, taip pat Ešas prie Alzeto Liuksemburge ir Novi Sadas Serbijoje.

Kaunas per Europos kultūros sostinės metus siūlo aplankyti per tūkstantį renginių – festivalių, parodų, scenos meno renginių, koncertų. Programoje dalyvauja per 4 tūkst. atlikėjų.