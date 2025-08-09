Pusiausvyros siekis

Lampėdžių ežero pakrantėje susėdę žiūrovai išvydo plūduriuojančią keistą medinę konstrukciją. Nesimetrišką, su laiptais viduje. Nusvėrus vieną pusę, kita pakildavo aukštyn. Atplaukę valtimi šeši atlikėjai užsiropštė ant sudvejintų laiptų ir pradėjo poetišką, kupiną aiškių simbolių pasirodymą. Ant šalimais plūduriuojančios platformos muzikantai, jungdami vokalą, trimitus ir sintezatorius, čia ir dabar kūrė spektaklio garso takelį, kuris sinchroniškai pripildė veiksmą garsais ir ritmika.
„The Weight of Water“ kūrė neverbalinį patyrimą. Vanduo įkūnijo nestabilumą, neužtikrintumą, nenuspėjamumą, klaidų galimybes. Tai atskleidžia grupės ir vieno herojaus santykį – kai grupė susitelkia viename sverto gale, likęs veikėjas pakyla. Jei konstrukcija pusiausvyroje, nebelieka herojaus. Kaip ir visuomenėje. Kiekvienas nori nors trumpam pabūti išskirtinis. Noras siekti dėmesio, reikšmingumo ir galios įrašytas mūsų prigimtyje. Tik minia stipresnė už herojų – jei jo nekelia aukštyn, jis tampa jos dalimi. Visi viršuje negali būti, nes kas nors turi palaikyti atsvarą.
Visgi pasirodymui truputį pritrūko emocinės dedamosios. Nors forma tikrai novatoriška, paveiki ir žadanti daug išraiškos galimybių, atlikėjų judesiai, šokio elementai pasirodė kiek šabloniški, panašūs į matytus daugelyje kitų spektaklių. Tačiau dramaturginiai sprendimai sudėlioti tinkamai – kad neapimtų nuobodulys nuo monotonijos, vienas atlikėjas įkrinta į vandenį ir aiktelėję žiūrovai laukia, kas vyks toliau: ar kiti jį ištrauks, ar paliks kepurnėtis pačiam. Taip dažnai nutinka ir gyvenime. Kai ištinka bėda, tuojau pat atsiskleidžia santykiai tarp draugų ar partnerių.
Iš Nyderlandų atvykusi trupė „Panama Pictures“ siekia savito stiliaus, jungdama cirką, šokį, akrobatiką, instaliaciją, muziką. Meno vadovė ir choreografė Pia Meuthen, baigusi Amsterdamo menų universitetą ir šokio akademiją, nesistengia akcentuoti techninio meistriškumo, nors jis aiškiai pastebimas. Ji siekia, kad žiūrovams iškiltų prisiminimai, asociacijos, atgytų jų pačių patirtys. Norisi trupę pagirti už naujų formų paiešką, norą tobulėti, siekį savo pačių kuriamą meną išgyventi giliai kiekvieno atlikimo metu.
