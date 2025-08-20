Prieš Post Malone koncertą Kaune – svarbiausia informacija

Šis koncertas – tai dalis itin didelio Post Malone pasaulio turo „The BIG ASS World Tour“, kuris susideda iš dviejų pagrindinių dalių – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados bei Europos etapų. Koncertų serija JAV prasidėjo dar balandžio 29 d., o į Europą atlikėjas persikėlė rugpjūčio 8 d., pirmąjį pasirodymą surengęs Rumunijoje. Be to, šis turas žymi ir svarbų dainininko karjeros pasiekimą – tai jo pirmieji stadioniniai pasirodymai Europoje.
Iš viso „The BIG ASS World Tour” sudaro net 47 pasirodymai, iš kurių 20 Europoje. Post Malone jau koncertavo keturiose skirtingose Europos valstybėse, tarp kurių ir pora sostinių – Praha bei Budapeštas. Po šou Lietuvoje atlikėjas taip pat pasirodys ir tokiuose miestuose kaip Milanas, Paryžius, Londonas, Barselona, Lisabona bei daug kitų.
Artėjantis hiphopo ir pop-repo superžvaigždės koncertas bus vienintelis Baltijos šalyse, tad vakaras po atviru dangumi turėtų palikti neišdildomą įspūdį. Koncerto lankytojams patariama susipažinti su renginio atmintine, kad patirtis koncerto metu būtų kuo sklandesnė.
Svarbi informacija apie patekimą į stadioną
Stovimų A ir B parterių, VIP bilietų turėtojai į renginį pateks tik per jiems skirtus atskirus įėjimus. Renginio metu abiejų stovimų parterių (A ir B) bilietų turėtojai stadione bus vienoje bendroje erdvėje. Fanų zonos (C įėjimo) bilieto turėtojai taip pat turi eiti tik per jiems skirtą įėjimą.
Siekiant kiek įmanoma sklandesnio patekimo į koncertą, renginio organizatoriai rekomenduoja iš anksto pasiruošti koncerto bilietus. Bilietai nėra vardiniai, juos galima atsispausdinti arba atsisiųsti į savo išmaniuosius įrenginius – tai padės išvengti eilių bei spūsčių!
Šalia A ir B įėjimo bus įsikūręs info centras. Šalia info centro veiks daiktų saugykla (nuo 15 iki 1 val.; išmatavimai – 40x27x45 cm; kaina – 15 Eur) bei bilietų kasų ir info centras, kuriame bus galima gauti informaciją apie bilietų problemas, jei tokios ištiks.
Atvykimą svarbu planuoti iš anksto
Patekti į Dariaus ir Girėno stadioną bei savo vietas bus galima nuo 17 valandos. Į koncertą atvykę muzikos gerbėjai turės pakankamai laiko saugumo patikrai, galės įsigyti gėrimų bei užkandžių.
Vakaro programą pradės viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių – Justinas Jarutis.
„Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – tai vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupei“, – teigė J. Jarutis.
Svarbu atkreipti dėmesį į biliete nurodytą įėjimą (A, B, VIP arba FANŲ ZONA (C)), kadangi į stadioną pateksite tik per jį. Įeiti per kitą įėjimą nepavyks, bilietai ten negalios.
Saugumo patikra ir draudžiami daiktai
Prieš patekdami į stadioną būsite nuodugniai patikrinti – namuose palikite draudžiamus daiktus, o likusius apsaugai paruoškite iš anksto. Tai neatsiejama kiekvieno didelio renginio dalis, todėl dėl jūsų pačių patogumo iš anksto įsidėmėkite, kurie daiktai į koncerto teritoriją nebus leidžiami įsinešti:
- skėčiai ir kuprinės didesnės nei A4 formato. (bus galima palikti daiktų saugykloje, esančioje info centre prie A, B ir VIP įėjimų);
- atsineštas savo maistas, gėrimai ar vanduo (bus galima įsigyti stadiono teritorijoje);
- bet kokie buteliai, skardinės, gertuvės ar kiti indai bei talpos;
- profesionali foto ir video technika;
- GoPro kameros, dronai, nešiojami akumuliatoriai ir asmenukių lazdos;
- kompiuteriai bei planšetės;
- žiūronai;
- plakatai bei vėliavos;
- aštrūs daiktai ir ginklai, sprogmenys, pirotechnika, lazeriai, grandinės, švirkštai ir kiti pavojingi daiktai;
- alkoholis ir bet kokios narkotinės medžiagos;
- gyvūnai;
- dviračiai, riedučiai, riedlentės, motociklininkų bei kiti šalmai, sulankstomos kėdės ar taburetės.
Kaip patogiausia atvykti į stadioną ir išvykti po jo?
Dariaus ir Girėno stadionas, kuriame ir vyks koncertas, įsikūręs pačioje miesto širdyje, šalia Ąžuolyno. Dėl to į koncertą rekomenduojama vykti viešuoju transportu ar pėsčiomis, kadangi vietos parkuoti automobilius, dviračius ar paspirtukus stadiono prieigose nebus, o į Perkūno alėją galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.
Su visų Dariaus ir Girėno stadione vykstančių renginių bilietu viešasis transportas Kauno mieste yra nemokamas. Visose Kauno miesto viešojo transporto priemonėse, pateikus renginio bilietą, toks pasiūlymas galioja tris valandas iki renginio pradžios (ne vartų atidarymo) ir tris valandas po jo pabaigos.
Prieš koncertą ir po jo nuolatiniai autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau, taip pat bus organizuojami papildomi specialieji maršrutai: „ST1“, „ST2“, „ST3“, „ST4“.
Po koncerto numatomi eismo ribojimai Parodos kalnu, tarp K. Petrausko gatvės ir Vytauto prospekto. Iškart po renginio nebus galimybės privažiuoti prie stadiono prieigų – šia arterija bus praleidžiamas tik viešasis transportas ir vietos gyventojai. Besibaigiant koncertui iš K. Donelaičio g. nebus galima sukti kairėn, taip pat į Parodos kalną nebus galimybės pakilti atvažiuojant Vytauto prospektu. Pareigūnai užtvaromis pasitiks ir keliaujančius K. Petrausko g. bei Vydūno alėja.
Keleivinių autobusų vairuotojai palikti savo transporto priemones galės Dainų slėnio parkinge ir jo prieigose, Aleksoto aerodrome bei Kaunakiemio g. ir Karmelitų g. sankirtoje. Palikus transporto priemonę toliau nuo stadiono teritorijos, galėsite pasinaudoti specialiaisiais Kauno autobusų „ST1“, „ST2“, „ST3“, „ST4“ maršrutais, kurie pradės savo darbą nuo 16 valandos ir baigs savo darbus 2 val. nakties. Daugiau apie specialiųjų maršrutų informaciją.
Atvyksiantieji nuosavu transportu raginami naudotis Autobusų stoties ir Vienybės aikštės požeminėmis parkavimo vietomis, Kauno „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos aikštelėmis bei daugiaaukšte automobilių saugykla K. Donelaičio g. 65A.
Norėdami po koncerto išsikviesti pavežėjus, tą padaryti galėsite Tunelio gatvėje, nusileidę į Dainų slėnį. Pavežėjų atvykimo ir išvykimo vieta – Dainų slėnio parkingo aikštelė.
Informacija lankytojams, turintiems negalią
Neįgaliesiems, įsigijusiems bilietą neįgaliųjų žiūrovų vietose ir planuojantiems vykti nuosavu automobiliu, bus skirtas atskiras parkingas. Norint patekti į jį, reikės pateikti negalią įrodantį dokumentą ar pažymėjimą. Jei vykstate į parkingą, bet neturite įsigiję neįgaliojo žiūrovo bilieto, bet turite judėjimo sutrikimą ar negalią, bus prašoma parodyti atitinkamus pažymėjimus ar dokumentus. Parkingas įsikurs Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo (Perkūno al. 3) požeminėje aikštelėje.
Jei atvykstate į Dariaus ir Girėno stadioną ir esate įsigiję A, B sektorių arba VIP bilietą, jūsų lauks patogus vietų pasiekimas. Naudodamiesi vidinėmis nuorodomis, vedančiomis į sektorius, galėsite lengvai užvažiuoti rampomis į savo vietas. Jei turite judėjimo negalią ir įsigijote C sektoriaus bilietą, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, dirbantį prie bilietų skenavimo.
Jei į stadiono vidų norite prasinešti gyvybei svarbius medikamentus, maistą ar kitus draudžiamuosius daiktus, mielai prašome parodyti sutrikimą patvirtinantį dokumentą ar pažymėjimą.
Oras – (ne)baisu!
Vienintelis dalykas, dėl kurio negalima duoti 100 procentų garantijos – oras. Visada būkite pasiruošę netikėtumams iš dangaus. Įsinešti skėčius į stadioną bus draudžiama, tad esant prasto oro prognozėms, galimiems krituliams, rekomenduojama su savimi pasiimti lietpaltį.
Be to, koncerto metu patariama rinktis patogią avalynę, leisiančią laisvai judėti.
Maistas, gėrimai ir atributika
Į Dariaus ir Girėno stadioną lankytojai su savo gėrimais ir maistu įleidžiami nebus. Stadione bus galima įsigyti oficialios Post Malone atributikos, įvairaus maisto ir gėrimų. Visi atsiskaitymai bus galimi tik kortele arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone („Apple Pay“ arba „Google Pay“).
Bilietai
Bilietų įsigijimas iš neoficialių šaltinių gali kelti rimtų rizikų. Pasitaiko situacijų, kai žmonės nusiperka bilietus, kurie jau būna panaudoti, kopijuoti ar tiesiog negaliojantys. Tokie bilietai gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti tikri, tačiau prie įėjimo paaiškėja, kad jie neleidžia patekti į renginį. Tokiu atveju prarandama ne tik sumokėta suma, bet ir galimybė dalyvauti koncerte. Kad išvengtumėte tokių nusivylimų, rekomenduojama visada rinktis oficialų bilietų platintoją – tai vienintelis būdas užsitikrinti saugų ir sklandų apsilankymą renginyje.
