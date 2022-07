Pažaislio muzikos festivalis: nuo Birštono iki Zapyškio

Paskutinėmis liepos dienomis antrąjį vasaros mėnesį XXVII Pažaislio muzikos festivalis užbaigs trimis koncertais, kuriuose karaliaus kamerinė muzika.

Bendras projektas

Liepos 29 d. Birštono kurhauze skambės programa „Lietuviškos dainos“, kurią specialiai festivalio publikai parengė baritonas Eugenijus Chrebtovas ir pianistas Justas Čeponis. Klausytojai turės progą pasimėgauti spalvingais, tautinės lietuvių muzikos motyvais praturtintais Vytauto Klovos vokaliniais ciklais ir nuostabiausiomis arijomis iš lietuvių kompozitorių operų.

E.Chrebtovas gimė Ukrainoje, mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir stažavosi Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Operos studijoje. Solistas sėkmingai pasirodė tarptautiniuose ir respublikiniuose dainininkų konkursuose: jis yra tarptautinio Tito Kuziko vokalistų konkurso pirmos vietos laureatas, tarptautinio Fiodoro Šaliapino vokalistų konkurso laureatas, Zenono Paulausko konkurse laimėjo trečiąją vietą, taip pat yra Stasio Baro konkurso laureatas. Išraiškingo baritono savininkas dirbo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, sėkmingai debiutavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje su Onegino vaidmeniu Piotro Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“, vėliau debiutavo Estijos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Solistas nuolat tobulina dainavimo įgūdžius meistriškumo kursuose, dažnai dainuoja Latvijos nacionaliniame teatre ir Tartu teatre „Vanemuine“, bendradarbiauja su žinomais Lietuvos ir užsienio dirigentais.

J.Čeponis – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Paryžiaus nacionalinės aukštosios muzikos ir šokio konservatorijos absolventas. Be solo koncertų fortepijonui, jis nuolat rengia įvairių žanrų programas su vokalinės ir instrumentinės kamerinės muzikos ansamblių solistais, yra kviečiamas dirbti „Vilnius City Opera“ pastatymuose. Kartu su „Vilnius City Opera“ ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atstovavo Lietuvai Dubajuje vykusioje pasaulinėje parodoje ,,EXPO 2020“. Atlikėjas grojo solo su Lietuvos kameriniu ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestrais, koncertavo Vokietijos, Šveicarijos, Rumunijos, Graikijos, Prancūzijos ir daugelio Lietuvos miestų scenose. Talentingas pianistas pelnė antrąją vietą VII tarptautiniame Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse, V tarptautiniame studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurse tapo pirmosios vietos laureatu koncertmeisterių grupėje. J.Čeponiui buvo įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už Lietuvos vardo garsinimą tarptautiniuose konkursuose.

Dainininko E.Chrebtovo įsitikinimu, visais laikais muzika, daina buvo tai, kas net ir pačiu sunkiausiu gyvenimo momentu padėjo pakelti sunkumus, nugalėti apatiją, pasisemti šviesos ir vilties. Atlikėjai žada, kad šviesos ir puikių emocijų, kurias žadins išskirtinai lietuviška koncerto programa, tikrai nepritrūks.

Jausmai: Pažaislio muzikos festivalio koncertas „Xylos Duo“ leis ne tik patirti įkvepiančių įspūdžių keliaujant per skirtingas epochas ir kultūras / „Xylos Duo“ archyvo nuotr.

„Pastoralinės scenos“

Liepos 30 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje mėgautis nuostabiu styginių kvarteto ir obojaus tembrų deriniu klausytojus pakvies Kauno styginių kvartetas ir obojininkas Robertas Beinaris. Jų parengtoje programoje „Pastoralinės scenos“ skambės nemaraus klasiko Ludwigo van Beethoveno, „Oskarą“ už muziką kino filmui „Tiltas per Kvai upę“ (angl. „The Bridge on the River Kwai“) pelniusio britų kompozitoriaus Malcolmo Arnoldo, olandų kilmės obojininko ir kompozitoriaus Frédérico Bonzono ir puikią kamerinę muziką rašiusio italų belcanto meistro Gaetano Donizetti kūriniai.

Ketvirtąjį veiklos dešimtmetį pernai atšventusio Kauno styginių kvarteto, kuriame šiuo metu griežia Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Aistė Mikutytė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas) ir Saulius Bartulis (violončelė), gerbėjai puikiai žino, kad kiekviena kolektyvo parengta programa taps dar vienu atradimu kamerinės muzikos pasaulyje. Per keturis gyvavimo dešimtmečius kolektyvas surengė daugiau nei du tūkstančius koncertų įvairiose Lietuvos ir užsienio salėse, išleido keliolika kompaktinių plokštelių. Kvarteto repertuare – tiek klasicizmo epochos, tiek šiuolaikinės muzikos opusai, kolektyvas atliko gausybę lietuvių kompozitorių kūrinių premjerų. Už šiuolaikinės muzikos populiarinimą kolektyvas pelnė apdovanojimą „Tikra muzika“, už lietuvių autorių muzikos garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje buvo paskelbtas „Įsimintiniausiu Kauno kūrybiniu kolektyvu“, o už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui atlikėjams skirta Lietuvos Respublikos vyriausybės premija.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, menų daktaras, Pučiamųjų instrumentų katedros vedėjas R.Beinaris savo kelią į muzikos pasaulį pradėjo Kaune. Po studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje stažavosi Liono nacionalinėje muzikos konservatorijoje. Šio muziko kelias nužymėtas svariomis pergalėmis tarptautiniuose konkursuose, koncertais puikiausiose salėse, meistriškumo pamokomis su žymiausiais obojaus pedagogais. Įvairių kamerinių ansamblių sudėtyje ir kaip solistas R.Beinaris koncertavo daugelyje Europos šalių. Greta įprasto obojaus repertuaro jo koncertuose dažnai skamba lietuvių kompozitorių muzika. Jau daugiau nei dešimtmetį jis organizuoja Lietuvos obojininkų čempionatą, tarptautinį Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursą, tarptautinį kamerinių ansamblių konkursą „Muzikinė akvarelė“ ir tarptautinį obojininkų festivalį. Prieš keletą metų R.Beinaris buvo įtrauktas į Prancūzijos medinių pučiamųjų instrumentų gamintojo „Buffet Group“ sudarytą žymiausių obojininkų sąrašą, taip pat yra Lietuvos muzikų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Auksinis diskas“ prizininkas.

Muzika ir diplomatija

Liepos 31 d. Zapyškio paminklinėje Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje į koncertą, skirtą Kroatijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 30-mečiui paminėti, pakvies originalus ansamblis „Xylos duo“, kuriame groja smuikininkė Ieva Pranskutė ir violončelininkas Mislavas Brajkovićiius (Kroatija ir Austrija). Kūrybingų, jaunų stygininkų duetas susibūrė muzikos Mekoje – Vienoje, kur abu atlikėjai studijavo Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. I.Pranskutė ir M.Brajkovićius kamerinę muziką įvairiuose ansambliuose kartu atlieka jau septynerius metus. Duetas laimėjo ne vieną tarptautinį apdovanojimą, dirbo su garsiais profesoriais Pavelu Vernikovu, Johannesu Meisslu, Romolo Gessi, koncertavo tokiose prestižinėse scenose, kaip Vienos „Musikverein“ ir „Konzerthaus“, „RadioKulturhaus“, Albertinos muziejuje, Tokajaus teatre Vengrijoje ir kt. Jų įrašai skambėjo nacionaliniame radijuje Austrijoje ir Lietuvoje.

Smuikininkė I.Pranskutė, siekdama profesinių aukštumų, vadovaujasi Platono mintimi: „Muzika pasauliui suteikia sielą, mintims – sparnus, vaizduotei – skrydį, o viskam – gyvybę.“ Vilniuje gimusi atlikėja smuikuoti pradėjo būdama penkerių, o jau po metų koncertavo su Lietuvos kameriniu orkestru. Šiuo metu legendinio smuikininko Pavelo Vernikovo auklėtinė koncertuoja garsiausiose pasaulio salėse ir festivaliuose. Tik baigusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, smuikininkė pradėjo griežti kameriniame orkestre „Kremerata Baltica“, studijuodama Vienoje ji bendradarbiavo su kompozitoriais Krzysztofu Pendereckiu, Friedrichu Cerha, Vytautu Barkausku, atlikėja lyderiauja įvairiuose projektuose, jos pasirodymai buvo transliuojami per Austrijos, Prancūzijos ir Lietuvos nacionalines televizijas ir radijo laidas. Nuo pernai ji koncertuoja kaip Vienos operos teatro artistė, buvo apdovanota Lietuvos Respublikos ambasados Austrijoje padėka už Lietuvos vardo garsinimą.

Temperamentingasis violončelininkas M.Brajkovićius vadovaujasi moto: „Kai žodžiai baigiasi, kalba muzika.“ Jis studijavo Zagrebo muzikos universitete, Lichtenšteino tarptautinėje muzikos akademijoje, o šiuo metu studijuoja Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. Violončelininkas net keturis kartus pelnė Kroatijos mokslo ir švietimo ministerijos apdovanojimą „Žinių Oskaras“ už išskirtinius laimėjimus tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose. Atlikėjas koncertavo prestižinėse salėse, dalyvavo Austrijoje, Danijoje ir Kroatijoje vykusiuose kamerinės muzikos festivaliuose. Nuolat su ansambliais „Doreen Quartet“, „Xylos Trio“ ir „Xylos Duo“ koncertuojantis atlikėjas sparčiai kopia solisto karjeros laiptais. Jo muzikavimas skambėjo Vienos „Musikverein“ ir „Konzerthaus“, „Lisinski“ ir „Muth“ koncertų salėse ir ORF radijo kultūros namuose.

Pažaislio muzikos festivalio klausytojai galės įsitikinti, ar tauriausios medienos tembrus ir spalvas pavyks lengvai pasaldinti jaunatvišku ansamblio narių entuziazmu ir kūrybiškumu.

Pažaislio muzikos festivalio koncerte „Xylos Duo“ leis ne tik patirti įkvepiančių įspūdžių keliaujant per skirtingas epochas ir kultūras, bet ir pažinti jų profesionalumą. Programoje skambės latvių kompozitoriaus Pēterio Vaskso, prancūzų romantiko Juleso Massenet, itališkojo baroko meistro Antonio Vivaldi, žydų kilmės smuikininko ir kompozitoriaus Alekseyaus Igudesmanno, kroatų kūrėjo Tomislavo Olivero ir Anatolijaus Šenderovo opusai. Į tokį įvairiaspalvį koncertą klausytojus kviečiantis „Xylos Duo“ savo pavadinimą, ko gero, kildina iš senosios graikų kalbos žodžio „xylon“, reiškiančio „medieną“ – juk ansamblio narių instrumentai yra pagaminti iš tauriausio medžio, suteikiančio unikalų ir nepakartojamą tembrą. Kita vertus, žodis „xylos“ švedų kalba reiškia „ksilozę“ – iš medienos išgaunamą tam tikrą cukraus rūšį. Tad Pažaislio muzikos festivalio klausytojai galės įsitikinti, ar tauriausios medienos tembrus ir spalvas pavyks lengvai pasaldinti jaunatvišku ansamblio narių entuziazmu ir kūrybiškumu.

