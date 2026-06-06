Pažaislio muzikos festivalio atidaryme – šveicarų orkestro ir Martyno Levickio pasirodymas

Pažaislio muzikos festivalį atidarė vienas seniausių Šveicarijos orkestrų – Sankt Galeno simfoninis orkestras – kartu su akordeonininku M. Levickiu, koncertui dirigavo maestro Modestas Pitrėnas.
Pirmąjį birželio šeštadienį Pažaislio vienuolyno kieme suskambo Sankt Galeno simfoninis orkestras, kurį sudaro bene septyniasdešimt muzikantų iš daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių. Nuotaiką kartu kūrė ir publikos numylėtinis akordeonininkas M. Levickis. Būtent ši programa pasirinkta festivalio atidarymui.
Koncerto programoje skambėjo Fabiano Künzli kūrinys „Taip skamba Sankt Galenas“, tarsi atkuriantis šios vietos muzikinį portretą orkestro partitūroje įpintų miesto garsų pagalba, bei nemarioji Ludwigo van Beethoveno Penktoji, „Likimo“, simfonija.
Tuo tarpu M. Levickio virtuoziškumu publika galėjo mėgautis jam atliekant įspūdingą švedų kompozitoriaus Danielio Nelsono koncertą akordeonui „Traktatas apie vaiduoklio mašiną“.
Kaune koncertą surengusio šveicarų simfoninio orkestro įkūrimo istorija siekia XIX a. vidurį, kai muzikos entuziastai iš Sankt Galeno surengė pirmuosius abonementinius koncertus. 1877 m. orkestras tapo nuolatiniu muzikos kolektyvu, kuruojamu Sankt Galeno koncertų draugijos.
2018 m. vyriausiuoju orkestro dirigentu ir meno vadovu tapo tarptautiniu mastu pripažintas lietuvių dirigentas M. Pitrėnas. Per keletą paskutinių metų orkestras išleido ne vieną kompaktinę plokštelę, pelnė pripažinimą už šiuolaikinės šveicarų muzikos kūrinių premjeras, reguliariai bendradarbiauja su radiju ir televizija.
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(be temos)
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