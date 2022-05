Nuo tarptautinės konferencijos iki roko operos: Kaunas kviečia Kalantines minėti ypatingai

Tuometinės jausenos, skaudžios patirtys ir sovietinį rūbą pamažu nusimetanti kultūra skleisis gegužę Kaune vyksiančiuose renginiuose. Šiandieninių įvykių fone šis mėnuo tampa amžinu įrodymu, kad laisvės ir vilties atimti neįmanoma.

Gegužės 13–15 d. Kaune vyks specialūs Kalantines minintys renginiai, prabilsiantys apie pogrindžio dvasią, rezistenciją, hipių judėjimą ir nesibaigiantį laisvės troškimą. Lyg dėlionę tuometinius istorinius įvykius pamažu sudės parodos, susitikimai, diskusijos, spektakliai ir koncertai, o atsiminimai pabus per meną, madą, pokalbius ir net roko muziką. Kviečiame pasižvalgyti, kokius 1972-ųjų įkvėptus renginius į Kauną atpučia Kalantinių savaitgalis.

D. Stankevičiaus nuotr.

Tarptautinė konferencija „Atleisti ar pamiršti – susitaikymas su skaudžia praeitimi“ (anglų kalba)

Akademinių diskusijų renginys kviečia analizuoti aktualią šiuolaikinės visuomenės dilemą: kaip elgtis su skaudžia XX a. istorija? Patogiai ją pamiršti ir leisti vešėti atskiroms praeities interpretacijoms, o gal gilintis ieškant atleidimo ir susitarimo? Konferencijoje numatoma apmąstyti nusistovėjusį ir viešai prigijusį istorinį Antrojo pasaulinio karo naratyvą, įterpiant mažąsias, individualias atminties istorijas. Tikimasi, kad analizuojant sudėtingus istorijos laikotarpius, derinamos globalios ir lokalios perspektyvos leis geriau suprasti dilemas, kurias būdami priversti rinktis, išgyveno istorijos dalyviai bei paskatins susitaikymo su skausminga praeitimi procesą.

Kur? Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas).

Kada? Gegužės 13–14 d.

Organizatorius: VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras.

Paroda „Opozicijos komunistinei valdžiai kaleidoskopas“

Šiemet sukanka penkiasdešimt metų, kai Kaune, protestuodamas prieš sovietų valdžią, susidegino Romas Kalanta. Šiam įvykiui ir kitiems pasipriešinimo sovietams būdams atminti Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune atidaryta paroda „Opozicijos komunistinei valdžiai kaleidoskopas".

Kur? Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas).

Kada? Iki gegužės 29 d.

Organizatorius: VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras.

Parodos lankymas mokamas, muziejaus darbo valandomis.

Paroda „Čekoslovakijos avangardistai: Milanas Knižakas ir Rudolfas Sikora“ (atidarymas vyks gegužės 13 d. 13 val.)

Parodos kuratorė: prof. Rasa Žukienė.

Kur? Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas).

Kada? Gegužės 13–liepos 1 d.

Organizatoriai: „Kaunas 2022“, Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, Prahos miesto galerija, Čekijos respublikos ambasada Lietuvoje.

Parodos lankymas nemokamas, bibliotekos-muziejaus darbo valandomis.

Paramos Ukrainai koncertas „Apres un reve“

Gegužės 13 d., kartu su Valdo Adamkaus prezidentine biblioteka-muziejumi, A. Sacharovo centras organizuoja paramos koncertą – „Apres un reve“ (koncertuoja ansamblis „Lietuva“, pianistas Alexey Botvinov) – Ukrainos pabėgėliams ir juos globojantiems lietuviams. Koncerto metu bus renkamos aukos psichologinei pagalbai, skirtai ukrainiečiams, kurie nukentėjo nuo karo ir susiduria su nerimu, panika, depresija ir mintimis apie savižudybę. Pagalba taip pat bus teikiama ir prievartos aukoms, vaikams bei paaugliams.

Kur? Vytauto Didžiojo universitete, Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas).

Kada? Gegužės 13 d. 19 val.

Organizatoriai: VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras, Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Koncertas „Made in Kaunas“

Gegužės 13 d. Kauno bigbendas ir valstybinis choras „Vilnius“ Kauno miesto gyventojus ir svečius pasitiks įspūdinga premjera. Muzikinė programa „Made in Kaunas“ skirta prisiminti septintojo–aštuntojo dešimtmečių Kauną ir miesto muzikantus. Ji byloja apie laiką, kai į pasaulį buvo žiūrima kitomis akimis, turtai matuojami ne pinigais, o laisve veikti. Hipių judėjimas, laisvalaikiai repetuojant rūsiuose ar garažuose, J. Hendrixo, Led Zeppelin atradimai, The Beatles šlovė, staliaus Franco iš Kauno bosinės gitaros, vadintos „Made in Kaunas“, ilgi plaukai… Koncerte skambėsiančios bigbyto (angl. bigbeat) dainos primins kelių kartų kauniečių gyvenimo istorijas ir tyrą laikotarpio kūrinių turinį.

Kur? Laisvės alėjoje, Kauno miesto sodelyje.

Kada? Gegužės 13 d. 21 val.

Organizatorius: Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“.

Partneriai: LR Kašto apsaugos ministerija, „Kaunas 2022“, Festivalis „Operetė Kauno pilyje“.

Koncertas nemokamas.

Kauno bigbendas / M. Zinkevičiaus nuotr.

Paroda „1972. Pramušti sieną“

Paroda „1972. Pramušti sieną“ nukels žiūrovą į septintojo ir aštuntojo dešimtmečių nepaklusniųjų ir pasipriešinusiųjų sistemai žmonių bendruomenes: jaunimo roko muzikos grupes, Kauno dramos ir pantomimos aktorius, maištingus hipius, modernius Kauno ir Vilniaus dailininkus. Paveikslai, fotografijos ir kino filmai, dokumentiniai muzikinio gyvenimo liudijimai, šio laikotarpio jaunimo mada ir kiti artefaktai pasakoja apie alternatyvią kultūrą ir nesovietinį gyvenimo būdą sovietinėje Lietuvoje.

Paroda atidaroma nuo gegužės 14 d. 18 val.

Kur? Kauno centriniame pašte (Laisvės al. 102).

Kada? Gegužės 14–rugpjūčio 31 d.

Lankymas nuo gegužės 14 d. 18–22 val.

Parodos bilietus galima įsigyti parodos vietoje.

R. Lukošiūnas, R.Jankauskas-Kampas, V. Balsys, R.Zinkevičius. Seirijai 1974 m / V. Obcarsko asm. arch. nuotr.

Roko opera „1972“ (Kipras Mašanauskas)

Romui Kalantai atminti labiausiai tinka roko opera. Kauno valstybinis muzikinis teatras pristato naujo kūrinio – roko operos „1972“ apie Kauno pavasario įvykius – premjerą. Roko opera „1972“ yra meninė to laikmečio išraiška, alsuojanti protesto dvasia ir jaunatviška energija bei unikalus muzikinis eksperimentas, apjungiantis dokumentiką ir fikciją, skambant šiuolaikiškai interpretuotai psichodelinio roko klasikai.

Kur? Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Kada? Gegužės 14, 15, 18, 19 d., birželio 4, 5 d.

Bilietus įsigyti galima čia.

Spektaklis „Kauno pavasaris‘72“

Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklyje „Kauno pavasaris‘72“ persipina dokumentinė medžiaga ir šiandieninis žvilgsnis į 1972 metų įvykius Kaune. Režisierius Jonas Tertelis kelia klausimą, kaip šiandieninėje visuomenėje rezonuoja 19-mečio Romo Kalantos aktas. Analizuojamos šio laikmečio nuotaikos, lūkesčiai ir įtampos tampa siurrealiu kolektyvinės atminties fragmentu didžiajame Europos ir pasaulio judėjimų dėl išsilaisvinimo paveiksle. Ar tikrai šie įvykiai yra vien tik praeitis, ar tikrai istorija kartojasi ir kokiuose spąstuose sėdi Tu?

Kur? Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

Kada? Gegužės 14–15 d.

Organizatorius: Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Spektaklis mokamas. Bilietus įsigyti galima čia.

D. Stankevičiaus nuotr.

Romo Kalantos memorialinis koncertas

Gegužės 14 d. vyks Romo Kalantos memorialinis koncertas Vytauto Didžiojo Karo muziejaus prieigose. Pradžia – 21 val., vėliau veiksmas persikels į restoraną „Miesto Sodas“, kur bus švenčiama „Blue Jeans Night 2022“ (Kauno Pavasariui – 50) vakarinė programa. Naujienas sekite čia.

Kur? Vytauto Didžiojo karo muziejaus prieigose.

Kada? Gegužės 14 d. 21 val.

Organizatorius: VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras.

Renginys nemokamas.