 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 25–31 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 25–31 d.

2026-05-25 08:00 kauno.diena.lt inf.
Susitikimas: Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje E. Mildažytė pristatys knygą „Pelynų medus. Mano istorija“.
Susitikimas: Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje E. Mildažytė pristatys knygą „Pelynų medus. Mano istorija“. / K. Audickaitės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės 25 d.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė – 2026“ makramė užsiėmimas „Pakabukas“.

Rokų laisvalaikio salė:

19 val. Gongų sesija. Veda „Garsas kaip upė“. Užsiėmimas mokamas.

Gegužės 26 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17.30 val. Editos Mildažytės knygos „Pelynų medus. Mano istorija“ pristatymas.

Gegužės 27 d.

Vilkijos kultūros centro, atvira jaunimo erdvė:

15 val. Paskaita su psichologe Laurita Juodsnukyte „Bendravimas, kuris sujungia“.

Batniavos biblioteka:

17 val. Šeimos mėnesiui skirtas koncertas „Iš kartos į kartą“. Dalyvauja skirtingų kartų mėgėjų meno kolektyvai.

Rokų laisvalaikio salė:

17.30 val. Rokų mokyklos-darželio mokinių spektaklis „Karalaitė verkia mėnulio“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

18 val. kaimynų šventė „Ateik su pyragu“. Programoje: vokalinis ansamblis „Dobilė“, linijinių šokių klubas „Erikita“, Viršužiglio kapela.

Linksmakalnio sporto salė:

18.30 val. Baltoji kaimynų šventė.

Gegužės 28 d.

Garliavos Šimtmečio parkas:

11 val. Garliavos ugdymo įstaigų vaikų pleneras-piknikas „Stiprūs kaip ąžuolai – kūrybingi kaip vaikai!“

Vilkijos kultūros centre:

16 val. Suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei. Tvari edukacija „Aksesuaro iš odos atraižų kūrybinės dirbtuvės“. Edukatorė Gintarė Anužė.

Babtų pagrindinė aikštė:

17 val. Babtų miestelio pagrindinės aikštės atidarymo ir Kaimynų dienos šventė.

Ežerėlio miesto aikštė:

17.30 val. Ežerėlio bendruomenės dviračių paradas „Vasaros sutiktuvės“.

Samylų kultūros centras:

18 val. Stalo žaidimų klubas „N-18“.

Pikniko pieva (Pilėnų g. 2, Akademija):

18 val. Tradicinis šeimų piknikas Akademijoje „Mėlynas šeimų piknikas: kaip dangus, kaip šeima“.

Prie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios:

18 val. „Zapyškis iš arčiau“ – žygis pėsčiomis, pažintis su kultūros, istorijos, gamtos objektais.

Gegužės 29 d.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

13–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

Turgaus aikštė (Vytauto g. 39A, Garliava):

18 val. Garliavos „Ąžuolų žydėjimo festivalis“. Kauno r. meno mokyklos koncertas.

Ramučių parkas:

18 val. Šeimų ir kaimynų piknikas „Pamaitink uodus“ – jauki Kaimynų dienos šventė su edukacijomis, pokalbiu su žymiu svečiu, pramogomis vaikams, gyva muzika ir kinu po atviru dangumi.

Kauno rajono sporto centro stadionas (Vytauto g. 4, Garliava):

19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“ – FA „Šiauliai B“.

Gegužės 30 d.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

11 ir 14 val. Ekskursija „Tarpukario inteligentė Hanorata Paškauskaitė- Ivanauskienė“. Trukmė 45 min. Įėjimas su muziejaus lankytojo bilietu.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

10 val. Kauno rajono bėgimas 2026. Dalyvių registracija į renginį vykdoma https://www.lbma.lt/registracija/krs/ iki gegužės 28 d.

12–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

Samylų kultūros centras:

12 val. Šiuolaikinės seniūnijos: Žemės ir meno festivalio bendruomenės edukacija-performansas „Žemė girdi“.

Bažnyčios g. 1, Domeikava;

12 val. „Iš spintos į kiemą“ – bendruomeninis renginys, kviečiantis burtis, dalytis ir suteikti daiktams antrą gyvenimą. Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/s1BegwMAAmpdWUoz6.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

12 val. Keramikos dirbtuvės: vazos kūrimas. Dalyvių skaičius ribotas, edukacija mokama.

Registracija ir informacija: [email protected] arba +370 625 36 856.

Saulėtekių laisvalaikio salės prieigose:

14 val. tradicinė Saulėtekių šventė „Sodams sužydėjus“. Saulėtekių laisvalaikio salės mišraus vokalinio ansamblio „Saulėtekėnai“ penkerių veiklos metų šventinis koncertas.

Garliavos Šimtmečio parkas:

15 val. Tautinių šokių kolektyvų festivalis „Atdarykim vartelius“.

Gegužės 31 d.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

12 val. Keramikos dirbtuvės: vazos kūrimas. Dalyvių skaičius ribotas, edukacija mokama.

Registracija ir informacija: [email protected] arba +370 625 36 856.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

13 val. Aitvarų edukacinės dirbtuvės. Edukacija mokama.

Garliavos Šimtmečio parkas:

13 val. Garliavos „Ąžuolų žydėjimo festivalis“, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios 200 metų jubiliejus.

V. Mykolaičio-Putino skulptūrinių suolelių parkas, Kačerginė:

15 val. Tradicinė, kasmetė „XXVI Poezijos žydėjimo šventė“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

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