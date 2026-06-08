Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 9–14 d.

Birželio 9 d.
Akademijos Pikniko pieva:
18 val. Rasų laukimo vakaras: dainos, vainikų pynimas ir burtai iš šieno su etnografe Jūrate Bytaute.
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. klasikinės muzikos koncertas „Itališkos operos vakaras su itališkais skanėstais“.
Čekiškės sinagoga:
18.30 val. suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei. Odininkystė – susipažinimas su amatu. Istorinio kapšelio dirbtuvės.
Birželio 10 d.
Rokų seniūnijos kiemas:
10 val. tapybos pleneras gamtoje. Edukatorė Ilona Kristina Aglinskaitė.
Saulėtekių laisvalaikio salė:
18 val. „Lėkštė sveikatai“ – augalinių pagardų edukacija, skirta norintiems gyventi sveikiau.
Batniavos kultūrinė erdvė „Parko 7“:
18 val. edukacinės parodos „Pergalingos Lietuvos krepšinio istorijos: Atlantos vasaros olimpinės žaidynės. Bronza (1996 m.)“ atidarymas.
Birželio 11 d.
Daugėliškių biblioteka:
14.30 val. pažintinis žygis „Krūvandų koplyčios istorija“.
Vilkijos kultūros centro atvira jaunimo erdvė:
15 val. lauko žaidimų popietė.
Vilkijos kultūros centras:
17 val. Vilkijos miesto žaidimo kūrimo dirbtuvės. Dirbtuves ves miesto antropologė Jekaterina Lavrinec ir kūrybininkas Julius Narkūnas.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
17.30 val. vakaras su rašytoja ir poete Aldona Ruseckaite.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. minėjimas „Kol gyva atmintis“, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Žingsniai naktį“ peržiūra ir diskusija.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
Mastaičių parkas:
18 val. „Šviesų dialogas. Tarp regimo ir jaučiamo“ 1 dalis. Edukacija „Foto žvilgsnis: Alšėnai – artima, tikra, užfiksuota“.
Ringaudų bendruomenės centras:
18 val. spektaklis šeimai „Ragana M. ir varliukai“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. festivalis „Sapieginės 2026“. Parodos „Sapiegų šešėlyje: kūrybos dialogai“ atidarymas.
Neveronių gimnazijos stadionas:
18.30 val. lauko praktinis seminaras apie šiaurietišką ėjimą. Seminarą ves „Kauno šiaurietiško ėjimo klubo“ lektoriai.
Garliavos Kaimynystės parkas:
19 val. Renginių ciklas „Skambantis parkas“. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ąžuolas“ ir vaikų liaudies šokių kolektyvo „Tauškutis“ koncertas.
Birželio 12 d.
Garliavos Krizių centro kiemelis:
12 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Viltis pražysta net nelaisvėje“. Tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitymas.
Taurakiemio sen., Duobakalnis:
12 val. popietė minint Gedulo ir vilties dieną bei Partizanų pagerbimo dieną.
Liučiūnų biblioteka:
13 val. edukacija vaikams: „Mažosios plastikos burtai“.
Zapyškio sen., Z. Balsio sodyba:
13 val. Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjimas „Jei ne auksinės vasaros...“
Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia ir jos prieigos:
18 val. „Atmintyje tebegyvenantys“ – Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Šv. Mišios Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje ir tremtinių pagerbimas prie Tremtinių kryžiaus šventoriuje.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
18 val. Antaninių vakaruška.
Raudondvario stadionas:
18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Plungės „Babrungas“.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
19 val. Pažaislio muzikos festivalis. Koncertas „Nuo rapsodijos iki tango“. Renginys mokamas.
Kulautuvos pušų amfiteatras:
19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto „Miško dvasios, įgavusios sparnus“ renginys, kuriame susijungs muzika, vizualieji menai ir edukacinė veikla.
Babtų miestelio centras:
21 val. Kultūros naktis 2026. Fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais baltais“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Lukiškių aikštės.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
21 val. Kultūros naktis 2026. Fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais baltais“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Lukiškių aikštės.
Birželio 13 d.
Samylų kultūros centras:
10 val. vizualiojo meno edukacijos „Kūrybos namai“. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Kauno rajono muziejus:
11 val. edukacija „Botaninis mėlynumas: cianotipijos dirbtuvės birželio žiedais“.
Registracija https://fb.me/e/b8FWD2B0H
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
14–21 val. diskusija apie Sapiegų rūmus Vilniuje, kūrybinės edukacijos, prof. Rimvydo Laužiko ir Anželikos Laužikienės gastronominė edukacija, BAROQUE CONTEMPO koncertas.
Linksmakalnio stadionas:
15 val. vasaros šventė. Orientacinio tako Linksmakalnyje atidarymas.
Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
16 val. tradicinė šventė „Brolių Juškų dainos“.
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:
18 val. Aleksandro Stankevičiaus ir Henriko Nagio kantata „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Kauno arkivyskupijos 100-mečiui paminėti.
Birželio 14 d.
Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia:
10 val. Gedulo ir vilties dienai paminėti – šv. Mišios, mišraus choro „Svajonė“ ir Kauno rajono meno mokyklos jaunių choro koncertas.
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:
12 val. Lietuvos kankinių atlaidai ir Kauno arkivyskupijos 100-mečio minėjimas. Šv. Mišias aukos kardinolas Sigitas Tamkevičius.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–14 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie bažnyčios istoriją.
Samylų kultūros centras:
13 val. akcija minint Gedulo ir vilties dieną bei Partizanų pagerbimo dieną.
Raudondvario stadionas:
14.15 val. Lietuvos futbolo federacijos TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FK „Kauno Žalgiris“.
Ežerėlio miesto aikštė:
16 val. kapelų šventė „Antanėlio gegužinė“.
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