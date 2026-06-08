 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 9–14 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 9–14 d.

2026-06-08 09:00 kauno.diena.lt inf.
Tradicija: birželio 14 d. Ežerėlio miesto aikštėje vėl vilios kapelų šventė „Antanėlio gegužinė“.
Tradicija: birželio 14 d. Ežerėlio miesto aikštėje vėl vilios kapelų šventė „Antanėlio gegužinė“. / Organizatorių nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Birželio 9 d.

Akademijos Pikniko pieva:

18 val. Rasų laukimo vakaras: dainos, vainikų pynimas ir burtai iš šieno su etnografe Jūrate Bytaute.

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. klasikinės muzikos koncertas „Itališkos operos vakaras su itališkais skanėstais“.

Čekiškės sinagoga:

18.30 val. suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei. Odininkystė – susipažinimas su amatu. Istorinio kapšelio dirbtuvės.

Birželio 10 d.

Rokų seniūnijos kiemas:

10 val. tapybos pleneras gamtoje. Edukatorė Ilona Kristina Aglinskaitė.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

18 val. „Lėkštė sveikatai“ – augalinių pagardų edukacija, skirta norintiems gyventi sveikiau.

Batniavos kultūrinė erdvė „Parko 7“:

18 val. edukacinės parodos „Pergalingos Lietuvos krepšinio istorijos: Atlantos vasaros olimpinės žaidynės. Bronza (1996 m.)“ atidarymas.

Birželio 11 d.

Daugėliškių biblioteka:

14.30 val. pažintinis žygis „Krūvandų koplyčios istorija“.

Vilkijos kultūros centro atvira jaunimo erdvė:

15 val. lauko žaidimų popietė.

Vilkijos kultūros centras:

17 val. Vilkijos miesto žaidimo kūrimo dirbtuvės. Dirbtuves ves miesto antropologė Jekaterina Lavrinec ir kūrybininkas Julius Narkūnas.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

17.30 val. vakaras su rašytoja ir poete Aldona Ruseckaite.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. minėjimas „Kol gyva atmintis“, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Žingsniai naktį“ peržiūra ir diskusija.

Samylų kultūros centras:

18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.

Mastaičių parkas:

18 val. „Šviesų dialogas. Tarp regimo ir jaučiamo“ 1 dalis. Edukacija „Foto žvilgsnis: Alšėnai – artima, tikra, užfiksuota“.

Ringaudų bendruomenės centras:

18 val. spektaklis šeimai „Ragana M. ir varliukai“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. festivalis „Sapieginės 2026“. Parodos „Sapiegų šešėlyje: kūrybos dialogai“ atidarymas.

Neveronių gimnazijos stadionas:

18.30 val. lauko praktinis seminaras apie šiaurietišką ėjimą. Seminarą ves „Kauno šiaurietiško ėjimo klubo“ lektoriai.

Garliavos Kaimynystės parkas:

19 val. Renginių ciklas „Skambantis parkas“. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ąžuolas“ ir vaikų liaudies šokių kolektyvo „Tauškutis“ koncertas.

Birželio 12 d.

Garliavos Krizių centro kiemelis:

12 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Viltis pražysta net nelaisvėje“. Tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitymas.

Taurakiemio sen., Duobakalnis:

12 val. popietė minint Gedulo ir vilties dieną bei Partizanų pagerbimo dieną.

Liučiūnų biblioteka:

13 val. edukacija vaikams: „Mažosios plastikos burtai“.

Zapyškio sen., Z. Balsio sodyba:

13 val. Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjimas „Jei ne auksinės vasaros...“

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia ir jos prieigos:

18 val. „Atmintyje tebegyvenantys“ – Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Šv. Mišios Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje ir tremtinių pagerbimas prie Tremtinių kryžiaus šventoriuje.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

18 val. Antaninių vakaruška.

Raudondvario stadionas:

18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Plungės „Babrungas“.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

19 val. Pažaislio muzikos festivalis. Koncertas „Nuo rapsodijos iki tango“. Renginys mokamas.

Kulautuvos pušų amfiteatras:

19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto „Miško dvasios, įgavusios sparnus“ renginys, kuriame susijungs muzika, vizualieji menai ir edukacinė veikla.

Babtų miestelio centras:

21 val. Kultūros naktis 2026. Fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais baltais“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Lukiškių aikštės.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

21 val. Kultūros naktis 2026. Fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais baltais“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Lukiškių aikštės.

Birželio 13 d.

Samylų kultūros centras:

10 val. vizualiojo meno edukacijos „Kūrybos namai“. Edukatorė Ona Žilinskienė.

Kauno rajono muziejus:

11 val. edukacija „Botaninis mėlynumas: cianotipijos dirbtuvės birželio žiedais“.

Registracija https://fb.me/e/b8FWD2B0H

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

14–21 val. diskusija apie Sapiegų rūmus Vilniuje, kūrybinės edukacijos, prof. Rimvydo Laužiko ir Anželikos Laužikienės gastronominė edukacija, BAROQUE CONTEMPO koncertas.

Linksmakalnio stadionas:

15 val. vasaros šventė. Orientacinio tako Linksmakalnyje atidarymas.

Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

16 val. tradicinė šventė „Brolių Juškų dainos“.

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:

18 val. Aleksandro Stankevičiaus ir Henriko Nagio kantata „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Kauno arkivyskupijos 100-mečiui paminėti.

Birželio 14 d.

Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia:

10 val. Gedulo ir vilties dienai paminėti – šv. Mišios, mišraus choro „Svajonė“ ir Kauno rajono meno mokyklos jaunių choro koncertas.

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:

12 val. Lietuvos kankinių atlaidai ir Kauno arkivyskupijos 100-mečio minėjimas. Šv. Mišias aukos kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12–14 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie bažnyčios istoriją.

Samylų kultūros centras:

13 val. akcija minint Gedulo ir vilties dieną bei Partizanų pagerbimo dieną.

Raudondvario stadionas:

14.15 val. Lietuvos futbolo federacijos TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FK „Kauno Žalgiris“.

Ežerėlio miesto aikštė:

16 val. kapelų šventė „Antanėlio gegužinė“.

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