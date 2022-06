Kultūra keliasi į Kauno mikrorajonus: Dainava ir Šančiai kviečia į festivalius

Kauno mikrorajonai – daugelio dar neatrastas pasaulis. Miestui švenčiant Europos kultūros sostinės metus, čia vis dažniau skamba muzika, vyksta ekologijos, meno festivaliai ir renginiai. Jau nuo 2018 „Kaunas 2022“ bendruomenių programa „Fluxus Labas!“ kvietė Kauno miesto rajonų aktyvius gyventojus, bendruomenes ir vietos verslus ieškoti savo identiteto ir kartu įgyvendinti vietos kontekstą atspindinčias kūrybines iniciatyvas. Visą šiltąjį sezoną – nuo pat birželio iki rugsėjo vidurio – gyventojus ir svečius su projektų rezultatais susipažinti kvies Šilainiai, Dainava, Eiguliai, Panemunė, Gričiupis, Žaliakalnis, Vilijampolė, Petrašiūnai ir Aleksotas. Renginiai padės įsitikinti, kad kultūros toli ieškoti nereikia, o mikrorajonuose yra vietos kokybiškam veiksmui.

Vasarvidį kviečia pasitikti Dainavoje – nuo promenados iki senųjų papročių

Birželio 18 dieną, Vasarvidžiui artėjant, Dainava pasitiks senaisiais papročiais, folkloru ir kūrybine laisve persismelkusiu vyksmu. Skaičiuojant valandas iki vidurnakčio, V. Krėvės prospekto kiemais keliaus lietuviškų sutartinių įkvėpta muzikinė promenada, tris savaites kurta 50 profesionalų iš viso pasaulio („Academy of the Unfulfilled“) ir Kauno bendruomenės scenos menų atstovų. Menininkai kelias savaites ruošėsi renginiui dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse bei bendraudami su vietos kūrėjais ir bendruomene. Specialiai renginiui jie netgi mokėsi lietuviškų sutartinių. Anot „Kaunas 2022“ programos „Fluxus Labas!“ koordinatorės Godos Kacilevičiūtės, menininkams Dainava pasirodė įdomi ir egzotiška – sužavėjo žali mikrorajono kiemai bei draugiški žmonės. Unikali eisena su teatralizuotomis stotelėmis seks René Daumalio alegorinio romano „A Night of Serious Drinking“ motyvais, pasakojančiais apie neretai kiekvieną aplankantį dvasinį troškulį.

Pastarąjį numalšinus – veiksmas kelsis į Draugystės parką. Čia postindustrinės muzikos garsais, griaudinčiais ritmais bei ugnies ir šviesų žaismu bus pristatyta daugiau nei metus mikrorajono bendruomenės ir profesionalių atlikėjų bei meno kolektyvų kurta misterija. Prie įspūdingo renginio „Dainava vyksme. Vasarvidžio burtai“ įgyvendinimo prisidėjo net 200 kauniečių.

M. Plepio nuotr.

„Manau, kad mikrorajonuose svarbu kurti bendruomeniškumą, terpę kultūrai, stiprinti ryšius su kaimynais. Tikiu, kad nebūtina važiuoti į miesto centrą tam, kad nuveiktume ką nors gražaus. Dainava – dainų kraštas, o tuo pačiu – pramoninis rajonas. Pasirodymuose išvysime šias abi Dainavos puses,“ – žada G. Kacilevičiūtė.

Šančiuose naujai atgims unikalios erdvės

Birželio 23–24 d. veiksmas kelsis į Šančius. Trumpiausią metų naktį netikėtomis spalvomis atsiskleis mažiau žinomos rajono erdvės ir pastatai, kurie pasitiks su muzika, šokiais ir plačiai atvertomis durimis.

„Šančiai – ypatingas rajonas, turtingas savo istoriniu paveldu. Čia gyveno ar savo kūrybos pėdsakus paliko ne vienas žymus žmogus, vietovėje galima rasti modernizmo stiliaus, kitų architektūriškai svarbių pastatų, nuolat atsiveria ir naujos erdvės. Šventėje istorinė rajono dalis pinsis su šiuolaikiškais pasirodymais, instaliacijomis. Festivalis pasiūlys savotišką tradicijos ir naujovių sinergiją“, – teigia Goda Karbonskytė.

Pirmoji stotelė – buvęs parako sandėlis, kuriame jau nuo 2018 m. verda aktyvus kūrybinis gyvenimas. Birželio 23 d. čia pasitiks tautinio meno ansamblio „Ratelinis“ pasirodymas, soprano, elektronikos ir šokio sintezė „Burtažodžiai“, grupių „It Was Us“ ir „Arklio galia“ koncertai. Vidurnaktį, kaip ir pridera trumpiausią vasaros naktį, laukia siurprizas – ugnies skulptūros įžiebimas. Viso renginio metu vyks kūrybinės dirbtuvės, į vidų užklysti vilios instaliacijos, o atsvarą ugniai kurs skulptorius Jomantas Padgurskas, kuris iš ledo pjaustys specialią skulptūrą.

Išlydėjus trumpiausią vasaros naktį, birželio 24 dieną, Šančiuose vyks ekskursijos, įtrauksiančios įvairių skonių smalsuolius. Istorijos entuziastus vilios turas po Kauno tvirtovės statinius, pasivaikščiojime prie Nemuno bus kalbama apie gamtą, paukščius, augalus ir tvarumą, lobių ieškotojai keliaus maršrutu „Nuo barakų iki Parako“, o norintys daugiau iššūkių, galės prisijungti prie ilgametės rajono gyventojos ir žinovės gidės Rolandos vedamos ekskursijos dviračiais. Visi keliai tądien ves į restoraną „Kastytis“, kuris pasitiks autentišku interjeru, to meto muzika, atkurtais restorano užkandžiais ir čia išsaugotais prisiminimais bei istorijomis.

Dar vienas svarbus sustojimas – buvusios kareivinės, birželio 24 d. duris atveriančios kaip renovuota, judri ir menininkų įveiklinta erdvė. Plačiajai visuomenei atsiveriantis pastatas prisistatys kaip „Gyvas namas“, kuriame bus galima pasisemti idėjų ar sudalyvauti ne viename kūrybiniame užsiėmime. Turiningoje programoje – būgnininkų bendruomenės pasirodymas, molio edukacijos, performansas, šokio pasirodymai, koncertas ir kitos veiklos.

„Dainava vyksme. Vasarvidžio burtai“ žiūrovų lauks jau birželio 18 d. Šančių festivalyje sudalyvauti mikrorajono gyventojai ir svečiai kviečiami birželio 23-24 d. Susipažinti su kitais mikrorajonuose vyksiančiais renginiais galima čia.

Europos kultūros sostinės programa Kaune ir Kauno rajone tęsiasi visus metus – 2022-aisiais suplanuoti šimtai tradicinių ir debiutuojančių renginių, tarp kurių parodos, festivaliai, spektakliai ir kitos veiklos, kuriamos vietos ir tarptautinių menininkų bei Kauno bendruomenių.