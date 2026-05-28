„Kauno vasaros terasa“ ir „Pilies sodas“ pradeda 12-ąjį sezoną

Prie pat Kauno pilies įsikūrusios legendinės vasaros erdvės jau daugiau nei dešimtmetį laikomos vienu ryškiausių šiltojo sezono simbolių Kaune. Per daugelį metų čia įvyko šimtai nemokamų koncertų, vakarėlių ir renginių po atviru dangumi, pritraukusių tūkstančius žmonių iš visos Lietuvos.
Per 11 ankstesnių sezonų „Kauno vasaros terasoje“ ir „Pilies sode“ koncertavo puikiai žinomi Lietuvos atlikėjai ir grupės – „Žemaitukai“, „69 Danguje“, „Rondo“ bei daugelis kitų scenos vardų. Vasaros savaitgaliais čia grojo ir geriausi Lietuvos didžėjai, o vakarais prie Kauno pilies vykstantys „sunset“ vakarai tapo neatsiejama vasaros miesto kultūros dalimi.
Organizatoriai pasakoja, kad ši vieta išliko gyva net ir sunkiausiu Kauno senamiesčio laikotarpiu, kai vyko rekonstrukcijos darbai – buvo tvarkoma Vilniaus gatvė, vėliau ir pati Kauno Rotušės aikštė. Nepaisant to, vasaros sezonu „Kauno vasaros terasa“ ir „Pilies sodas“ buvo viena iš nedaugelio vietų, kur žmonės ir toliau rinkdavosi muzikai, koncertams ir vakaro susitikimams po atviru dangumi.
Šiemet nuotaikos – ypatingos. Po ilgų rekonstrukcijų Kauno senamiestis pagaliau atgauna gyvybę, o kartu su juo sugrįžta ir visavertis vasaros sezonas miesto širdyje. Lankytojų laukia gyvos muzikos vakarai, DJ pasirodymai, koncertai, maistas, kokteiliai ir vasariška atmosfera vienoje gražiausių Kauno vietų.
Organizatoriai žada, kad 12-asis sezonas bus vienas stipriausių per visą istoriją – dar daugiau renginių, muzikos ir bemiegių vasaros vakarų prie Kauno pilies.
Oficialus sezono atidarymas – jau gegužės 29 dieną, nuo 17 valandos. Vasara Kaune prasideda!
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