Kauno „Oktoberfestas“ šiemet – dvigubai didesnis: tokios palapinės dar nesatę matę

„Džiaugiamės matydami, kaip Kauno „Oktoberfestas“ kasmet auga – šiandien tai ne tik renginys, bet ir kultūrinis reiškinys, suburiantis Lietuvos žmones ir užsienio svečius. Per šešerius metus ši šventė tapo vienu laukiamiausių rudens festivalių Baltijos šalyse ir, nors yra mažesnis nei legendinis Miuncheno „Oktoberfestas“, savo atmosfera bei linksmumu jam nė kiek nenusileidžia. Tai patvirtina ir lankytojai, buvę tiek mūsų organizuojamoje šventėje, tiek Miunchene. Didelis mūsų šventės pranašumas yra ir šokių aikštelė, kurios Miuncheno šventėje nėra, – ten žmonės trypčioja vietoje arba lipa ant suolų. Taip pat didžioji dalis stalų mūsų šventėje turi gėrimų pilstymo įrangą, todėl nereikia gaišti laiko laukiant gėrimų eilėse, kitaip negu Miunchene. Kasmet Kauno „Oktoberfeste“ apsilanko vis daugiau žmonių, taip pat auga dalyvių, besipuošiančių tradiciniais bavariškais kostiumais, skaičius“, – sakė įmonės generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Šventė Kaune šiemet vyks dvigubai didesnėje – 2000 kv. m – palapinėje nei pernai, kurioje bus įrengta 300 stalų su beveik 2,5 tūkst. sėdimų ir tiek pat stovimų vietų.
„Partneriai, su kuriais dirbame, prasitarė, kad tokios palapinės jiems dar nėra tekę matyti. Manau, tai daug ką pasako – šiųmetė šventė bus iš tiesų įspūdinga savo dydžiu. Palygindamas galiu pasakyti, kad didžiausioje palapinėje Miuncheno „Oktoberfeste“ telpa apie 10 000 svečių vienu metu, o ją pastatyti trunka tris mėnesius. Tad mūsų „Oktoberfestas“ kasmet vis labiau artėja prie Miuncheno „Oktoberfesto“ apimties. Šiemet tikimės rekordinio dalyvių skaičiaus“, – teigė bravoro vadovas.
Programoje – ir Bavarijos princo vizitas
Šių metų festivalyje lankysis ir Bavarijos princas Luitpoldas. Su Jo Karališkąja Didenybe bei jo valdoma įmone „König Ludwig International“ bravoras pradėjo partnerystę 2023 m. pavasarį, minėdamas savo 170-ąjį jubiliejų. Bavarijos princui Luitpoldui tai bus jau antrasis apsilankymas Kauno „Oktoberfeste“ – Jo Karališkoji Didenybė šventėje lankėsi ir pernai, o 2023 m. Kauno „Oktoberfeste“ svečiavosi princo sūnus Karl von Bayern su žmona. Kauno „Oktoberfestas“ – vienintelis bavariškų tradicijų festivalis Baltijos šalyse, turintis karališkosios šeimos partnerystę.
„Kaip ir kiekvienais metais, šventės dalyviams siūlysime daugybę bavariškų tradicijų, apimančių tiek renginio programą, tiek meniu. Šiemet kviesime ragauti sultingų karkų, bavariškų dešrelių, brecelių ir kitų gardėsių, taip pat apyniuotų gėrimų iš litrinių bokalų. Šventinę nuotaiką su bavariškomis melodijomis kurs mūsų ilgamečiai draugai „Allegretto Band“, o vakarui esame suplanavę DJ pasirodymą. Dalyvių lauks ne tik įvairūs žaidimai ir prizai, bet ir naujas putojantis gėrimas, gimęs Kaltenbergo pilyje ir verdamas pagal Alaus grynumo įstatymo, išleisto Bavarijos aukštuomenės dar 1516 m., standartus“, – pasakojo bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.
Visi norintys kviečiami dalyvauti dviejų dienų šventėje nemokamai, o pageidaujančius sėdimų vietų organizatoriai kviečia rezervuoti stalus – siūlomi keturi stalų rezervacijos variantai, kurių kainos svyruoja nuo 80 iki 380 Eur + mokesčiai. Visos stalų rezervacijos opcijos užtikrina aštuonvietį stalą šventėje visam vakarui, taip pat, priklausomai nuo pasirinkto pasiūlymo, užkandžius, tradicinius valgius ir gėrimus.
Su stalų rezervacijos pasiūlymais galite susipažinti čia: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/oktoberfest-by-volfas-engelman-nealkoholinis-2025-468266/.
Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, adresu Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų. Bilietų skaičius labai ribotas.
Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/, https://www.karnavalas.lt/index.html. Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: dirndl.com.
