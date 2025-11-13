Kaune – muzikinė pietų vynų degustacija

Kaip muzika turi natas, taip ir vynas jas turi. Vakaro metu kamerinėje „Teatro klubo“ aplinkoje jas apjungsime.
Šiame vakare vynas taps kelionės vadovu, o muzika lydės mus viso vakaro metu. Tai ne tik edukacija – tai ir koncertas, ir puikus vakaras su draugais.
Vakaro metu keliausime po Argentiną, Čilę, Portugaliją ir Ispaniją. Ragausime šių šalių vynus, klausysimės vyno žinovo pasakojimų apie juos, o muzikantas Rodrigo lydės mus muzika bei įvairiais, dar nematytais instrumentais.
Vakaro vedėjas Povilas Šafranauskas pristatys penkių šalių vynus, kviesdamas ne tik ragauti, bet ir išgirsti, kas slypi už kiekvieno aromato, ką pasakoja spalva ir kaip skonis virsta pojūčių muzika.
Mums pasisekė – scenoje pasirodys tikras atlikėjas iš Brazilijos. Kai taurė suskambės, scenoje išvysime Rodrigo Manfrinatti – dainininką iš Brazilijos, kuris dainuos keliomis kalbomis ir gros keliais instrumentais.
Tai ne tik paskaita apie vyną ir ne tik koncertas – tai pojūčių kelionė, kurioje visos natos susilieja.
Toks vakaras vyksta retai – jis kuriamas vienam kartui, vienam vakarui ir vienai auditorijai.
Lapkričio 14 d.
19.30 val.
„Teatro klubas“, Kaunas
BILIETAI – čia.
