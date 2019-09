Kaune ir Vilniuje viešės Varšuvos lėlių teatro „Baj“ trupė

Spektaklis bus rodomas Kauno valstybiniame lėlių teatre spalio 7 diena, 10:00 ir 12:30 val. ir Vilniaus lenkų kultūros namuose spalio 9 dieną, 10:00 ir 14:00 val.

Šis spektaklis - tai lenkų ir meksikiečių bendradarbiavimo rezultatas. Remdamiesi autentiškais amžininkų pasakojimais, projekto kūrėjai norėjo priminti žiūrovams mažai žinomus Antrojo pasaulinio karo laiko įvykius.Spektaklis pasakoja apie po sovietų invazijos į Lenkiją iš šalies ištremtų lenkų odisėją.

Naudodamiesi įvairiomis teatrinės raiškos priemonėmis (aktorių vaidyba, vaizdo instaliacijomis, lėlėmis, daiktais, muzika), spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus į kelionę per laiką ir erdvę, nukelia juos į praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio laikus, į tamsų Antrojo pasaulinio karo laikotarpį. Kelias veda iš Lenkijos į Meksiką per Rusiją, Persiją ir Indiją. Kai kurios iš aplankytų vietų yra baisios, kitos – ypatingos. Spektaklio herojai – 10 ir 13 metų brolis ir sesuo - Irena ir Jurgis. Per karą jie praranda savo tėvynę ir šeimą, bet nepaisant sunkių patirčių Irenai ir Jurgiui pavyksta išgyventi, išsaugoti dvasios stiprybę ir norą gyventi.

„Evos Piotrovskos režisuotas spektaklis „Kas sužinos, jei tu nepapasakosi?“ bus rodomas Lietuvoje vykdant projektą „Pėdsakai – tęsinys“. Projekto pavadinimas glaudžiai susijęs su spektaklio tema – sudėtingus karo metais iš šalies ištremtų lenkų likimus ir ilgą kelionę namo. Aplankysime kaimynus, kurių šalies istorijoje yra išlikę mūsų istorijos pėdsakai. Tuo pačiu mes norime palikti jiems ilgalaikių, šiuolaikinio lėlių teatro pėdsakų,“ – teigė gastrolių organizatoriai.

Pirmą kartą spektaklis buvo parodytas 2018 metais Slovakijos, Čekijos ir Vengrijos lėlių teatruose.

Projektas finansuojamas Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos lėšomis, skirtomis 2017-2022 metams daugiametės programos NEPRIKLAUSOMA vykdymui, pagal Adomo Mickevičiaus instituto rėmimo programą „Kultūriniai tiltai“.

Kauno valstybinis lėlių teatras

„Kas sužinos, jei tu nepapasakosi?“

Spalio 7 d. 10:00 ir 12:30 val.

Nuo 12 m.

Norinčius apsilankyti spektaklyje, kviečiame registruotis tel. 8-37 220061