Kai uodegos vizgina dėl titulų

Nuo penktadienio Kauno rajono Akademijos miestelyje vyksta Tarptautinė visų veislių šunų paroda.
Lietuvos kinologų draugijos organizuojamuose renginiuose susirenka šimtai šunų iš skirtingų šalių – nuo solidžių, lyg iš etiketo vadovėlio išlipusių pudelių iki pūkuotų debiutantų, dar nelabai suprantančių, kodėl čia tiek fotoaparatų.
Šiais metais organizatoriai užregistravo netoli 1,5 tūkt. dalyvių iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos.
Ringus vertina tarptautiniai teisėjai, akylai stebintys kiekvieną žingsnį, ausies kampą ar uodegos laikyseną, o atmosfera kunkuliuoja kaip sporto varžybose.
Tokie konkursai kaip „Kauno žiema“, „Kauno nugalėtojas“, „Kikos taurė“ jau tapo savotiškais šunų šeimininkų darbotvarkės įrašais – praleisti nevalia.
Ir labai aiškios taisyklės – parodoje draudžiama naudoti kosmetines priemones, keičiančias šuns odos ar plauko struktūrą, spalvą, taip pat kirpti, triminguoti šunis, kurių kirpimas ar trimingas nenumatyti veislės standarte.
Visi parodoje dalyvaujantys šunys turi būti laiku, pagal veterinarijos gydytojo nurodytus terminus, paskiepyti nuo pasiutligės ir maro. Vakcinavimui taip pat nurodyta tvarka.
Be to, į parodą įleidžiami šunys ne jaunesni kaip 4 mėnesių amžiaus. Parodos teritorijoje draudžiama prekiauti šuniukais. Šunų savininkai turi surinkti savo šuns paliekamus ekskrementus.
Tarptautinės parodos ringai – tai gyva šunų pasaulio enciklopedija, kurioje vienu metu galima išvysti neįtikėtiną gamtos ir selekcijos įvairovę. Lankytojų akis džiugina kontrastai: viename ringe elegantiškai tipena trapūs, vos porą kilogramų sveriantys Čihuahua ar šilkinio kailio Jorkšyro terjerai, o vos už kelių metrų savo ramybe ir didybe stebina tikri šunų pasaulio titanai.
Čia galima išvysti galinguosius Vokiečių dogus, kurie savo ūgiu neretai susilygina su šeimininkais, masyvius sembernarus ar išpuoselėtus didžiuosius pudelius. Tarp šių kraštutinumų išsirikiuoja visas spektras: nuo sportiškų Borderkolių ir medžioklinių Vižlų iki elegantiškųjų Afganų kurtų.
Tokia veislių gausa leidžia kiekvienam lankytojui suprasti, koks skirtingas gali būti šuo, ir pajusti pagarbą kiekvienos veislės unikalumui.
„Yra reikalų dalyvauti šunų parodose, – šyptelėjo įspūdingo dydžio senbernaro šeimininkas. – Jis dar jaunas, tik 9 mėn., kažkoks neramus šiandien“.
Šalia stovėjęs borderkolio šeimininkas pakraipė galvą:„Debiutantai, – tuo leisdamas suprasti savo augintinio intelektą ir patirtį eiti į ringo aikštelę. – Jis supranta kiekvieną mano piršto spustelėjimą dar nespėjus duoti komandos“.
Dalyvavimas parodoje šeimininkui yra ilgo ir kruopštaus darbo kulminacija. Tai nėra tik pasivaikščiojimas prieš teisėją – tai proga parodyti savo augintinį, į kurio auginimą, dresūrą ir priežiūrą įdėta begalė valandų darbo.
Svarbiausia, žinoma, vertinimas: šunų eksterjeras lyginamas su griežtais veislės standartais, o geriausieji išsineša ne tik garbę, bet ir tarptautinius CACIB sertifikatus. Tai rimtas žingsnis link Lietuvos čempiono (LT CH) titulo.
Parodos vyšnia ant torto – didysis „Best in Show“ finalas. Čia susitinka visų trijų parodos dienų lyderiai: mažylių, jaunimo ir veteranų klasių nugalėtojai, grupių čempionai bei geriausi lietuviški šunys.
Tai akimirka, kai iš šimtų dalyvių išrenkamas vienintelis, vertas absoliutaus parodos nugalėtojo titulo ir taip, uodegą tą akimirką vizgina ne tik šuo, bet ir šeimininko savimeilė.
