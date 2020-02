Į Lietuvą su įspūdingu šou atvyksta „OneRepublic“

Itin laukiama mūsų šalyje JAV roko komanda per palyginus trumpą kūrybinį laikotarpį sugebėjo išleisti tiek hitų, kiek kiti nesukuria per visą gyvenimą – tai „Counting Stars“, „Apologize“, „Love Runs Out“, „Stop and Stare“, „Secrets“, „Good Life“, „Wanted“, „I Lived“, „If I Lose Myself“, „Rescue Me“, „Kids“ ir daugelis kitų.

Šį pavasarį „OneRepublic“ žada nudžiuginti gerbėjus savo penktuoju studijoje įrašytu albumu „Human“, tad be visų mėgstamiausių kompozicijų, Kaune turėsime puikią galimybę išgirsti ir absoliučiai naujus grupės kūrinius. Šauniojo amerikiečių šešeto rudeninis turas susidaro iš 24 koncertų skirtingose Europos šalyse. Su savimi grupė vežasi visą koncertui reikalingą garso ir apšvietimo įrangą, tad reikia tik apsišarvuoti kantrybe ir sulaukti vieno įspūdingiausių 2020 metų koncertų!

Grupę „OneRepublic“ 2002 m. Kolorado Springs mieste (JAV) sukūrė buvę klasiokai – solistas ir vokalistas Ryanas Tedderis ir gitaristas Zachas Filkinsas. Dabartinėje komandos sudėtyje mes dar matome gitaristą Drew Browną, bosistą ir violončelininką Brentą Kutzle, būgnininką Eddie Fisherį ir klavišininką Brianą Willettą.

Prabėgo ilgi penkeri metai nuo grupės gimimo dienos iki pirmojo pripažinimo ir sėkmės, tačiau tai įvyko itin galingai. 2007 m. tuomet garsus prodiuseris Timbalandas sukūrė savąją „OneRepublic“ dainos „Apologize“ versiją, įtraukė ją į savo rinkinį ir daina akimirksniu tapo beprotiškai populiari. Kūrinys atsidūrė pirmose vietose 16-koje šalių, buvo parduota daugiau kaip 6 mln. kopijų vien tik Amerikoje. Rezultate „Apologize“ sėkmė atkreipė visų dėmesį į debiutinį „OneRepublic“ albumą „Dreaming Out Loud“, kuriame skambėjo tokios puikiai žinomos dainos kaip „Stop and Stare“, „Say (All I Need)“ ir „Come Home“.

2009 m. grupė išleido kitą savo albumą „Waking Up“, kurio puošmena tapo „All The Right Moves“ ir „Secrets“. Trečiajame albume „Native“ (2012) grupės hitų kolekciją papildė „Counting Stars“, „Feel Again“, „If I Lose Myself“ ir „Something I Need“. Beje, „Counting Stars“ interneto „Youtube“ platformoje tuoj pasieks 3 mlr. peržiūrų.

2016 m. pasirodžius albumui „Oh My My“ grupės stilius šiek tiek transformuojasi – klasikinius populiaraus roko hitus keičia gilesnis ir sodresnis skambesys. Dėl to šis albumas, kuriame skamba „Wherever I Go“, „Kids“ ir „Let's Hurt Tonight“, pasiekė aukščiausią grupės istorijoje (trečiąją) vietą „Billboard“ klausomiausių kūrinių sąraše.

Naujausio grupės albumo „Human“ laukiama šį pavasarį ir į jį tikrai įeis anksčiau pasirodžiusios dainos „Rescue Me“ ir „Wanted“.

Grupės solistas Ryanas Tedderis garsėja kaip išskirtinai produktyvi asmenybė ir nepaprastai geidžiamas kaip kompozitorius bei prodiuseris. Jis prisidėjo prie daugelio pop kompozicijų atsiradimo, tarp jų Leonos Lewis „Bleeding Love“, Beyonce „Halo“, Adelės „Rumour Has It“ ir „Turning Tables“, Demi Lovato „Neon Lights“, Jennifer Lopez „Do It Well“, Ellos Henderson „Ghost“ bei daugelio kitų.

Kaip prodiuseris ir dainų kūrėjas R. Tedderis bendradarbiavo su tokiais scenos grandais kaip Paulas McCartney, Whitney Houston, Edas Sheeranas, Taylor Swift, James’as Bluntas, „Maroon 5“, Pink, Shawnas Mendesas, „Backstreet Boys“, Davidas Guetta ir daugybe kitų.

„OneRepublic“ yra pelniusi nemažai svarbių apdovanojimų ir nominacijų, tarp kurių – „American Music Awards“, „Billboard Music Awards“, „World Music Awards“ ir „Grammy Awards“. Tuo tarpu grupės lyderis Ryanas Tedderis, kaip garso įrašų prodiuseris, yra pelnęs tris „Grammy“ statulėles – už dvejus Adelės albumus „21“ ir „25“ bei Taylor Swift albumą „1989“.

Koncertas vyks 2020 m. lapkričio 16 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Išankstinė prekyba MEDUSA CONCERT FB klubo nariams su kodu – nuo kovo 3 d. 8 val. Vieša prekyba bilietais – nuo kovo 6 d. 11 val. – www.bilietai.lt. Koncertą organizuoja www.medusaconcert.lt.