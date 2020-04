Daugiabučio balkonai Kaune virs koncertų salės lože

Ši iniciatyva – "Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022", bendruomenių programos "Fluxus labas" ir "Švyturys nealkoholinis" bendras projektas. "Kultūra į kiemus" siekiama sugrąžinti per karantino laikotarpį prarastą meno renginio laukimo jaudulį, dalijimąsi emocijomis su šalia esančiuoju ir tiesioginį ryšį su atlikėjais.

"Suplanavome trumpas ir efektingas kultūros dozes gyventojams: kiemuose pasirodymus rengs įvairių meno rūšių profesionalai: teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, muzikos. Pastarieji pateiks visą žanrų paletę – nuo bardų ir dainuojamosios poezijos, iki klasikinės, džiazo, popmuzikos", – sako "Kaunas 2022" vadovė Virginija Vitkienė.

Per kiekvieną pasirodymą žiūrovai galės patogiai įsitaisyti VIP ložėse – savo balkonuose, arba stebėti kultūrinį veiksmą per didžiuosius ekranus – kambarių langus, o pasipuošti taip, tarsi eitumėte į koncertą. "Tiems, kurie per langus ar balkoną nemato savo kiemo, raginsime neišeiti iš namų ir nesibūriuoti, tačiau stebėti tiesiogines transliacijas per LRT mediateką ar "Kaunas 2022" "Facebook" paskyroje", – sakė V.Vitkienė.

Projektas "Kultūra į namus" prasidėjo nuo šiuolaikinio šokio pasirodymo: savo šokį gyventojams dovanojo "Auksinių scenos kryžių" nominantas, šokio trupės "Nuepiko" narys Marius Pinigis. Tačiau oficialus projekto startas numatomas balandžio 16-ąją.

"Jau projekto pradžioje atsiskleis šios idėjos įvairiapusiškumas: pasirodys du labai skirtingi menininkai. Viename kieme dainuos puikiai visiems žinoma atlikėja ir dainų kūrėja Jurga Šeduikytė, kitame – nudžiuginsime klasikinės muzikos mylėtojus Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto, baritonu Raimondo Baranausko, sukūrusio daugiau nei 20 įvairių vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose, pasirodymu", – artimiausiais planais dalijasi projekto idėjos autoriai.

Pasak projekto organizatorių, planuojami trumpi, maždaug 15–20 min. trukmės pasirodymai vis kitame daugiabučio kieme kelis kartus per savaitę. Projektą numatyta vykdyti tol, kol tęsis karantinas.

Pasirodymai džiugins aktyvių kiemų bendruomenes, kurios bendradarbiauja ir prisijungia prie "Fluxus Labas" iniciatyvų. Tie, kas nori tapti neformaliais menininkų pasirodymų organizatoriais, t.y. pasikviesti pasirodymą į savąjį kiemą, kviečiami registruoti savo daugiabutį šiuo adresu.