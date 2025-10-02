Atidarytas senjorų mėnuo Kaune: šventinis koncertas ir apdovanojimai

Šventinę popietę tradiciškai pradėjo senjorų himnas, kurį atliko Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“. Renginį savo sveikinimais ir linkėjimais senjorams papuošė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas bei Kauno miesto savivaldybės atstovai.
„Ačiū jums už gyvenimo patirtį, kurią mes galime perteikti savo vaikams. Turėdami jus, galime būti ramūs, kad su iš kartos į kartą perduodamomis vertybėmis Kaunas išliks stiprus ir klestintis“, – dėkodamas senjorams kalbėjo vicemeras Mantas Jurgutis.
Šventėje pagerbti ir miesto bendruomenėse aktyviai veikiantys garbaus amžiaus kauniečiai: Danutė Andriuškienė, Romualda Andužienė, Elena Antanavičienė, Aldona Aškojienė, Valentinas Kabašinskas, Virginija Kiaulakienė, Regina Laiconienė, Vitas Petraitis, Stanislava Soikinienė, Zenonas Šalna ir Danutė Teišerskienė.
Jiems įteiktos Kauno miesto mero padėkos už nuoširdų darbą, bendruomeniškumo stiprinimą ir prasmingą indėlį į miesto gyvenimą.
„Noriu pasakyti ačiū visų pirma savo seneliams ir visiems jums, mieli senjorai, nes jūs iš tiesų esate mūsų gyvenimo ramstis ir patirtis, be kurios mano ir jaunoji karta nebūtų ten, kur dabar esame. Mes neturėtume daugelio dalykų be jūsų patarimo ir įdėto darbo negyventume taip, kaip gyvename šiandien“, – sveikindamas senjorus kalbėjo Kauno miesto tarybos narys Simas Sirtautas.
Po oficialiosios dalies publiką džiugino ypatingo svečio, buvusio ansamblio „Nerija“ nario, A. Šabaniausko premijos laureato Edmundo Kučinsko koncertas.
Koncertu simboliškai pradėtas senjorų mėnuo Kaune, kuris tęsis visą spalį ir dovanos daugiau nei 100 nemokamų renginių. Senjorai bus kviečiami dalyvauti edukacijose, paskaitose, ekskursijose, kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat sporto bei sveikatinimosi veiklose.
„Kaune siekiame, kad mūsų garbaus amžiaus miestiečiai turėtų kuo daugiau galimybių būti aktyvūs, bendrauti ir užsiimti jiems miela veikla. Investicijos į senjorų gyvenimo kokybę – tai pagarba jų patirčiai, darbams ir meilei, kuria jie kasdien dalijasi su artimaisiais bei bendruomene. Senjorų mėnuo – puikus įrodymas, kad Kaunas yra draugiškas miestas visoms kartoms“, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Artimiausiomis savaitėmis vyks veiklos, pritaikytos įvairiems senjorų interesams. Jomis siekiama skatinti vyresnių žmonių aktyvų gyvenimą ir užimtumą mieste. Išsami senjorų mėnesiui skirtų renginių programa: kaunas.lt.
