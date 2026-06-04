Atgijęs Zyplių dvaro pasaulis: medžioklės, amatai ir dvariški skoniai

Šiemet čia penktą kartą vyksiantis medžioklės ir amatų festivalis „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot!“ žada dieną, kurioje sugrįžusi dvarų kultūra tampa dabartimi.
Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė pastebi, kad dvarų kultūra atgyja ne kaip iliustracija, o kaip gyvas, daugiasluoksnis pasaulis. „Čia kiekvienas gali pajusti, kad paveldas nėra praeitis – jis yra mūsų šiandiena. Ne muziejiškai, ne formaliai, bet su švelniu šurmulio prisikėlimu, su dvariškų pokalbių šiluma, kuri atrodo lyg išlikusi sienose nuo tų laikų, kai čia rinkdavosi šviesuomenė. Zypliuose istorija niekada nebūna tik fonas. Ji čia juntama, tarsi dvaras pats atpažintų ir džiaugsmingai sutiktų kiekvieną, kas įžengia į kiemą“, – dalinosi R. Vasaitienė.
Festivalio dieną dvaro sodyba prisipildys muzikos, šurmulio ir gyvo judesio. Čia atgis dvariški amatai, istoriniai žaidimai, senieji šokiai, Zanavykijos istorijos. Akį trauks medžiotojų trofėjų paroda, kvies bendruomenių kiemeliai, masins zanavykiška žvėrienos sriuba, amatų mugė. Šventėje skambės Šakių kapelos „Linas“, Šilalės ansamblio „Padkava“, Jurbarko kapelos „Santaka“ melodijos, o viduramžių muzikos grupės „Hasanova“ įneš senųjų laikų dvasios. Vakarą užbaigs Andrijauskų trio, kurio koncertas taps švelniu dvaro vakaro akordu, muzikine padėka už dieną, praleistą tarp istorijos ir dabarties.
Tačiau Zyplių dvaro sodyboje muzika – tik dalis laukiančio vyksmo. Kiekvienas lankytojas kviečiamas ne tik žiūrėti, bet ir prisiliesti, patirti, paragauti. Festivalio metu veiks ir dvaro sodyboje įsikūręs „Kuchmistrų“ restoranas. Pasak kuchmistro Artūro Rakausko, dvaruose medžioklės tradicijos buvo gajos, tad bus galima paragauti dvariškų tradicijų įkvėptų patiekalų ir lengvesnių desertų, tokių kaip troškinti obuoliai su peletrūnais ir naminiais ledais ar kitų. Dvarų virtuvėje svarbi buvo ne tik vaišių gausa, bet ir pats bendrystės ritualas.
Pasak Zanavykų muziejaus direktorės R. Vasaitienės, šis festivalis nėra vienkartinis blyksnis. „Tai ilgalaikis, nuosekliai plėtojamas renginys, kuris kasmet auga, įtraukiamos bendruomenės. Be anksčiau minėtų, į veiklas įsitraukia Sūduvos regiono muziejai, kultūros įstaigos, amatininkai, edukatoriai. Kiekvienas jų prisideda, kad dvarų kultūra nebūtų minima tik rašytiniuose šaltiniuose, būtų kaip gyvas ir aktualus paveldas“, – pasakojo R. Vasaitienė.
Dvarai – tai vieta, kur tradicijos ir pasakojimai gyvi tol, kol juos prisimename ir perduodame toliau. Medžioklės ir amatų festivalis prisideda prie to, kad ši istorija nenutrūktų.
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