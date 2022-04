ATB vieninteliam pasirodymui Baltijos šalyse pasirinko Lietuvą

49 metų Andre Tanneberger (geriau žinomam kaip ATB) net 20 metų besitęsiančios šlovės galėtų pavydėti daugelis atlikėjų. Vienas geriausių trance muzikos didžėjų ir prodiuserių pasaulyje vieną po kito leidžia milijonus žmonių visame pasaulyje užkariaujančius hitus. Gerbėjai jį lygina su ryškiausiomis pasaulinėmis trance muzikos žvaigždėmis, tokiomis kaip Paul van Dyk, Tiësto ir Arminu van Buurenu.

ATB ir jo pasauliniai hitai

Skirtingose pasaulio šalyse hitais tapę ATB kūriniai: „9 PM (Till I Come)“, „Ecstasy“, „Don't Stop“, „Killer“, „Let U Go“, „Hold you“, „Ecstasy“, „I Don't Wanna Stop“, „The Summer“, „Summer Rain“, „Believe In Me“, „Feel Alive“, „Long Way Home“, „Wrong Medication“, „Move On“ ir dar daug kitų. 2021-aisiais atlikėjas išleido naują hitą, kurį turbūt jau žino kiekvienas, – ATB x Topic x A7S „Your Love“ . Šis kūrinys ir kiti iki šiol skamba per radiją, geriausiuose pasaulio festivaliuose ir naktiniuose klubuose.

Į jo vienintelį pasirodymą Baltijos šalyse suvažiuos ne tik gerbėjai iš Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių: Latvijos, Estijos, taip pat laukiama gerbėjų iš Lenkijos ir Suomijos.

2019-aisiais ATB sužavėjo Lietuvą surengęs pasirodymą „Žalgirio“ arenoje

Pastarasis ATB pasirodymas Lietuvoje buvo surengtas 2019 m. – koncertas nepaliko abejingų. Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje susirinko net 10 tūkst. gerbėjų, o likus savaitei iki renginio buvo išparduoti visi bilietai. Šiais metais taip pat ruošiamasi įspūdingam renginiui – investuojama į aukščiausio lygio garso aparatūrą, apšvietimą, scenografiją.

Žadama išparduoti visus bilietus, o atlikėjas pažadėjo paruošti specialų nepertraukiamą 1,5 valandos pasirodymą.

Rugsėjo 17-ąją pagrindinė miesto arena pavirs didžiuliu naktiniu klubu.

Organizatoriai teigia, kad apšildančios grupės / didžėjai bus paskelbti artimiausiu metu.

