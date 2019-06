Anšlaginį koncertą Kaune Stingas surengė pasiilgęs draugų

Šeštadienio vakarą „Žalgirio“ arenoje skamba klasika tapę hitai „Englishman In New York“, „Roxanne“, „Message In A Bottle“. Į pasaulinės muzikos žvaigždės Stingo koncertą plūdo daugiausiai vidutinio amžiaus publika.

„Beveik „sold out“ (liet. – išparduota)“, – tikino koncertinės agentūros „Live Nation Lietuva“ komunikacijos vadovas Aivaras Geležinis, tačiau nepatikslino, kiek 54–99 eurus kainavusių bilietų išparduota.

Publikoje buvo girdėti kalbant ne tik lietuviškai – ir angliškai, lenkiškai, rusiškai.

Mažai domėjęsi tuo, kas jų laukia arenoje, turėjo kiek nusivilti, koncerto pradžioje išvydę ne 67-erių Stingą, o 22-ejų kylančią Didžiosios Britanijos atlikėją Chinchillą.

Praėjus valandai nuo koncerto pradžios scenoje pasirodė 90-ųjų muzikos legenda. Nuo pat pirmųjų garsiosios dainos „Message In A Bottle“ akordų Stingo pasiilgusi publika ėmė linguoti, ploti, dainuoti kartu. Buvo justi šilta atmosfera.

„Kaip sekasi, Kaunas? – į publiką kreipėsi trečiąkart Kaune koncertuojantis Stingas. – Malonu čia sugrįžti.“

Laimučio Brundzos nuotr.

Šią frazę, kaip ir lietuvišką Stingo „Ačiū“, publika sutiko ovacijomis ir pritarimo šūksniais.

Talkinant roko grupei, skambėjo kitos garsiausios Stingo dainos, tokios kaip „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“.

Kaip įprasta Stingo pasirodymams, visas dėmesys buvo sutelktas į muziką, vizualinė koncerto pusė – minimali: už atlikėjo scenoje buvo matyti tik prožektoriai ir juoda uždanga. Jokių vaizdo efektų, jokių sceninių kostiumų. Ant scenos atlikėjas lipo vilkėdamas sportiniais marškinėliais, mūvėdamas džinsus.

Koncertas „Žalgirio arenoje“ yra koncertinio turo „My Songs Tour“ dalis, skirtas pristatyti naująjį atlikėjo albumą „My Songs“.

Kompozitorius, dainų autorius ir atlikėjas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas (tikrasis vardas – Gordonas Matthew Sumneris) su žmona Trudie Styler yra įkūręs labdaros organizaciją „Rainforest Fund“. Šis fondas rūpinasi drėgnaisiais atogrąžų miškais bei čia gyvenančiais žmonėmis.

Galėčiau lengvai pasitraukti nuo šlovės. Būti garsiu dažniausiai yra ganėtinai malonu, bet aš nesu tikras, kad man to reikia.

Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas, kaip solo atlikėjas ir grupės „The Police“ narys, pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų. Jo sukurtos dainos 16 kartų yra pelniusios „Grammy“ apdovanojimus.

„Mano savęs vertinimas nepriklauso nuo to, ar mane supranta, ar ne. Aš esu žmogus ir man malonu būti mylimam, bet kartais malonu ir nebūti mylimam. Savo gyvenime patyriau pakankamai prieraišumo ir garbinimo. Galėčiau lengvai pasitraukti nuo šlovės. Būti garsiu dažniausiai yra ganėtinai malonu, bet aš nesu tikras, kad man to reikia“, – yra sakiusi pasaulinė žvaigždė.

Stingas – vis dar aktyviai koncertuojantis dainininkas. Gegužės 25 d. Didžiojoje Britanijoje baigęs savo turą su reggae muzikos ikona Shaggy (šie atlikėjai yra išleidę bendrą albumą), po trijų dienų jis jau pradėjo turą „My Songs Tour“ Europoje.

Koncertas „Žalgirio“ arenoje yra septintoji Stingo viešnagė Lietuvoje ir trečioji Kaune. Į laikinąją sostinę koncerto išvakarėse (anksčiau, nei buvo planuota iš anksto) jis atskrido privačiu lėktuvu.

Pasak A. Gelžinio, koncertą Lietuvoje Stingas pats pageidavo įtraukti į šį koncertinį turą dėl to, kad čia ne kartą lankydamasis įsigijo draugų. Manoma, kad juos vizito metu ir aplankė. Nekonkretizavęs, kas tie draugai, A. Geležinis užsiminė, kad vienas jų gyvena Kaune.

Pasiteiravus, ar Stingas turėjo ypatingų pageidavimų, „Live Nation Lietuva“ atstovas užsiminė, kad Stingas atsivežė savo virėją, tačiau pastebėjo: „Kuo didesnė žvaigždė iš Vakarų – tuo paprastai mažiau ypatingų pageidavimų. Su žvaigždėm iš Rytų kitaip. Jiems jeigu maudytis – tai būtinai Trakų ežere, jeigu pirtis – tai būtinai su visomis nuogybėmis.“

Pasak A. Geležinio, žvaigždžių iš Vakarų pageidavimai ypač supaprastėjo pastaruoju metu, kai muzikos internete galima pasiklausyti nemokamai. Dėl to atlikėjai ėmė labiau vertinti į koncertus ateinančius gerbėjus ir labiau stengtis, kad viskas per juos praeitų sklandžiai.

Iš Kauno sekmadienį Stingas išskris į Rygą, kur pirmadienį surengs kitą turo „My Songs Tour“ koncertą.