600 metų sukaktį švenčianti Vilkija kviečia į džiazo festivalį

Festivalio idėja gimė siekiant aktualizuoti iš Vilkijos kilusios litvakų Karnovskių šeimos istoriją. XX a. pradžioje JAV ši šeima globojo jaunąjį Louisą Armstrongą, padėjo jam žengti pirmuosius muzikinius žingsnius ir tapo svarbia jo gyvenimo dalimi. Šiandien Vilkijoje esanti L. Armstrongo estrada primena apie netikėtą mažo Lietuvos miestelio ryšį su pasaulio džiazo istorija.
Per kelerius metus „VilkiJAZZ“ tapo ryškiu profesionalios džiazo muzikos festivaliu Kauno rajone, pritraukiančiu klausytojų iš visos Lietuvos. Organizatoriai pabrėžia, kad festivalio tikslas – ne tik pristatyti aukšto meninio lygio muziką, bet ir kurti bendruomenišką, visiems atvirą kultūros įvykį.
Pirmąją festivalio dieną L. Armstrongo estradoje pasirodys vokalistė ir instrumentalistė Justė Sakalytė su kvartetu, kurių programoje džiazo improvizacijos susilies su lietuvių liaudies muzikos motyvais. Vėliau koncertuos Kotrynos Juodzevičiūtės vadovaujamas „KJ Collective“, pristatysiantis energingą šiuolaikinio džiazo programą.
Vakaro kulminacija taps lietuviško džiazo scenos korifėjų: Nedos Malūnavičiūtės, Vytauto Labučio ir pianisto Richardo Banio – programa „Jazz in Spiritus“, jungianti ilgametę sceninę patirtį ir improvizacijos laisvę.
Antrąją dieną festivalis kvies ne tik į koncertus, bet ir į patirtinę edukaciją. Nuo Vilkijos kultūros centro miesto gatvėmis keliaus sąmoningo klausymosi dirbtuvės „Klausantis miesto“, kurias ves vienas ryškiausių Lenkijos improvizacinės muzikos kūrėjų dr. Rafalas Mazuras. Dirbtuves pratęs jo ir filosofo dr. Viktoro Bachmetjevo performansas „Suvokimas per rezonansą“, kuriame improvizacinė muzika susijungs su filosofiniais pasakojimais ir natūralių garsų įrašais.
Vakaro programoje pasirodys Godo Yorke ir pianistas Vytautas Straižys, Girmantės Vaitkutės ir Arkadijaus Polevikovo kvartetas su projektu „Folk Tales“, o vėliau – jaunųjų profesionalų kolektyvas „Vilnius Funk Collective“.
Festivalį vainikuos energingasis pučiamųjų kolektyvas „Mood Sellers“, savo muzikoje jungiantis Naujojo Orleano „second line“, Balkanų muzikos ir disko ritmus.
Šiemet festivalį papildys ir vizualiųjų menų projektas „Nuo Vilkijos iki Naujojo Orleano“. Menininkas Pijus Čeikauskas-Pijin kurs aštuonias kilnojamąsias freskas, pasakojančias Karnovskių šeimos ir L. Armstrongo istoriją. Vėliau jos taps keliaujančia paroda.
Visi festivalio renginiai nemokami. Į ekskursiją „Klausantis miesto“ būtina registruotis e. paštu [email protected].
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