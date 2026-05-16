 Skaudi nelaimė kelyje: dėl slidaus kelio apsivertė automobilis

Skaudi nelaimė kelyje: dėl slidaus kelio apsivertė automobilis

– jaunas vairuotojas skubiai išgabentas į ligoninę
2026-05-16 21:15
Brigita Juodelytė

Šeštadienio vakarą kelyje A6 (Kaunas–Jonava) užfiksuota sunki avarija, kurios metu nukentėjo jaunas vyras, o įvykio vietoje prireikė visų operatyviųjų tarnybų pagalbos.

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Pranešimas apie eismo nelaimę specialiosioms tarnyboms buvo gautas prieš pat aštuntą valandą vakaro – 19.44 val. Įvykio liudininkų teigimu, atkarpoje ties Skarbinais iškart nusidriekė didžiulės spūstys, o į nelaimės vietą viena po kitos skubėjo tarnybos: policijos ekipažai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai bei ugniagesiai gelbėtojai.

Pirminiais duomenimis, pagrindine avarijos priežastimi tapo sudėtingos eismo sąlygos. Dėl stipraus lietaus kelio danga tapo itin slidi. Šių spąstų kelyje nesugebėjo išvengti 2002 metais gimęs automobilio „Saab“ vairuotojas.

Nesuvaldytas automobilis nuskriejo nuo važiuojamosios kelio dalies ir apsivertė, o virtimo metu dar kliudė ir apšvietimo stulpą.

Medikai nukentėjusį jaunuolį skubiai išgabeno į gydymo įstaigą. Vairuotojas patyrė rimtų sužalojimų – pirminiais duomenimis, fiksuoti kaulų lūžiai, todėl prireikė skubios hospitalizacijos. 

Pareigūnai patvirtino, kad prie „Saab“ vairo sėdėjęs jaunuolis buvo visiškai blaivus.

Dėl avarijos ir kelio užblokavimo A6 kelyje, judant Jonavos kryptimi, iškart ėmė formuotis spūstys. Vairuotojams rekomenduojama rinktis alternatyvų maršrutą.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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klausimas tik
lėkė ar skrido?
6
0
Pastebėjimas
Ant kiek išmintinga žurnalistė Brigita Juodelytė, kad kaltina kelią. Taip paip pritariu :D reikia rašyti skundą kelių tarnybai, kad kelio nenusausino ...
8
0
Nuomonė
Lyjant slidus kelias? Vadinasi, padangos plikos. Kitu atveju – didelis greitis ir susidarius akvaplanavimo plėvelei automobilis ima čiuožinėti.
5
0
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