Nauja Kauno jungtis: atidarytas Ašigalio gatvės viadukas

Oficialiai atidaryta
Nuo šiol visi eismo dalyviai galės visomis kryptimis naudotis Ašigalio gatvės viaduku, einančiu virš magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Panašu, kad nuo pirmų dienų naujoji jungtis džiugina vairuotojus, nes vos tik pamatę pirmuosius svečius ant viaduko, A1 keliu važiuojantys žmonės juos sveikino garso signalais.
Prieš kelerius metus buvo įrengtas išvažiavimas Vilniaus kryptimi ir įvažiavimas nuo Klaipėdos. Dabar naujasis viadukas ir šalia įrengta žiedinė sankryža leis judėti ir priešingomis kryptimis.
„Tiltai visada reikalingi. Jie jungia ne tik žmones, bet ir krantus. Jie padeda judumui bei išvengti mieste spūsčių. Valstybė turėtų proporcingai dalyti savo biudžeto pinigus visiems, kas pasidaro projektus ir pajėgūs juos įgyvendinti. Nėra taip viską paprasta padaryti, reikia parengti projektus, juos paruošti, bet jei valstybė skirtų lėšų, būtų paprasčiau“, – apie vien Kauno miesto savivaldybės lėšomis statytą 7,8 mln. eurų vertės naują jungtį kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Nors viadukas pastatytas Kauno lėšomis, valstybiniai pinigai buvo skirti jungiamųjų kelių iš A1 įrengimui. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tokį savivaldybės ir valstybės bendradarbiavimą laikė pavyzdiniu.
Jei Kauno miesto savivaldybė turėtų tokį biudžetą kaip Vilnius, tik galime įsivaizduoti, kiek jis dar galėtų sukurti, kas tarnautų tiek miesto gyventojams, tiek svečiams.
„Tai geras pavyzdys, kai savivaldybė žiūri ne tik į valstybę ir bado pirštais, kad kažkas nepadaryta ar vėluoja, bet imasi iniciatyvos, eina į bendradarbiavimą ir savo lėšomis kiek gali investuoja bei kuria infrastruktūrą. Finansavimo turime tiek, kiek turime, ir natūralu, kad vien valstybės finansavimo viskam neužtenka. Jei savivaldybė geba planuoti savo biudžetą taip, kad gali prisidėti prie infrastruktūros, tai iš tiesų yra geriausias bendradarbiavimo pavyzdys. Jei Kauno miesto savivaldybė turėtų tokį biudžetą kaip Vilnius, tik galime įsivaizduoti, kiek jis dar galėtų sukurti, kas tarnautų tiek miesto gyventojams, tiek svečiams“, – pažymėjo ministras.
Gerins eismo sąlygas
Naujasis eismo mazgas leis sklandžiau organizuoti transporto srautus, tikimasi, kad bus mažiau spūsčių, tad spartės kelionės.
„Tai dar viena jungtis iš pagrindinės šalies magistralės – kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Tikime, kad ji bus įvertinta ir tų, kurie keliauja magistrale, ir miesto gyventojų, ir turistų. A1 magistralė ties Kaunu – viena intensyviausių šalyje, per parą čia gali pravažiuoti ir 70 tūkst. automobilių, tad kiekvienas papildomas įvažiavimas ir išvažiavimas iš miesto pagreitina gyventojams ir keliautojams susisiekimą“, – viaduko atidarymo ceremonijoje kalbėjo „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Ašigalio gatvės viadukas virš A1 kelio padės mažinti spūstis, nukreips dalį transporto srauto vidinėmis miesto gatvėmis.
„Kai buvo statyta Ašigalio gatvės žiedinė sankryža, buvo atliktas eismo modeliavimas, tai į skaičiavimus buvo įtrauktas visas šis eismo mazgas. Manome, kad eismo pralaidumas bus pakankamas ir pagrindinis eismo srautas vyks Šiaurės prospektu bei Ašigalio gatve. Be to, šis mazgas tarnaus ne tik kaip įvažiavimas, bet ir išvažiavimas iš miesto, nes šiuo metu yra tam tikrų problemų iš Jonavos gatvės patekti į A1 kelią. Be to, šis viadukas buvo projektuotas atsižvelgiant į A1 kelio plėtrą, tad ir atramos išdėstytos atitinkamai“, – komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Įrengta infrastruktūra
Viadukas – tik viena naujojo eismo mazgo dalis. Kleboniškio miško pusėje įrengta dar viena žiedinė sankryža, į kurią veda jungiamieji keliai iš A1 magistralės bei gyvenvietės. Taip pat įrengtos greitėjimo ir lėtėjimo juostos.
„Įrengtos nuovažos, privažiuojamieji keliai nuo pačios magistralės, įvažiavimas į Kauno miestą. Keletą metų turėjome tik įvažiavimą nuo Klaipėdos ir išvažiavimą į Vilnių, tad dabar šis eismo mazgas įgyja visavertiškumą, kai galima visomis kryptimis patekti į miestą ir iš jo. Kuo daugiau miestas turės jungčių, tuo mažesnis bus taškinis kelių apkrovimas ir tai leis labiau paskirstyti eismo srautus. Taip pat įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas. Jis labiau skirtas rekreacijai, nes leis gyventojams patekti į Kleboniškio mišką“, – nurodė A. Pakalniškis.
Ašigalio gatvės viaduko statybos truko 15 mėn. Projekto rangovas – „Autokausta“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)