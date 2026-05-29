 Dėl kapitalinio remonto – eismo ribojimai Baltijos gatvėje

Dėl kapitalinio remonto – eismo ribojimai Baltijos gatvėje

2026-05-29 14:33
Pranešimas spaudai

Besibaigiant mokslo metams, nuo birželio 1 dienos pradedamas Baltijos gatvės kapitalinis remontas. Startuojama nuo atkarpos tarp Žemaičių plento ir Žiemgalių gatvės – čia laikinai bus užvertos dvi eismo juostos, paliekant po vieną abiem kryptimis.

Eismo ribojimai

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„Šioje gatvėje darbai pradedami vasarą, kuomet eismas dėl vaikų atostogų miesto gatvėse yra mažiau intensyvus“, – sakė Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį eismo organizavimą, ši susisiekimo arterija Šilainiuose bus tvarkoma trimis etapais.

Pradėjus tvarkyti atkarpą nuo Žemaičių pl. iki Žiemgalių g., vėliau darbai apims atkarpas iki Prūsų g. ir Baltų prospekto.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Atliekant kapitalinį remontą bus rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai, atnaujinta važiuojamoji gatvės dalis, šaligatviai, modernizuotas gatvės apšvietimas.

Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į ženklus ir kitus eismo pasikeitimus.

Užbaigti daugiau nei 2 kilometrus besitęsiančios Baltijos g. kapitalinį remontą planuojama iki kitų metų pabaigos.

Kauno miesto savivaldybė atsiprašo už laikinus nepatogumus.

Šiame straipsnyje:
Eismo ribojimai
Baltijos gatvė
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kaunas
Šilainiai
kapitalinis remontas
kelių remontas

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Komentarai

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Komentarai

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Flurona
Pagaliau! Po to tikiuosi bus Varnių g. eilė.
3
0
Egis
Gerai vagiami ir plaunami pinigai ,2 km darys pusanrų metų , toks ilgas laiko tarpas , kodėl netvarkoma blogesnės gatvės ,kiemai duobėti ,kyla daug klaustukų ,geriau statytų slėptuves žmonėm ,bet ar merui rūpi saugumas ir žmonės .
1
-6
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