Vyras trims dienoms liko vienas negyvenamoje saloje: sunkiausia buvo ne alkis

Ekstremalus išbandymas vyko vienoje iš Panamos Perlų salų, maždaug už 60 mylių nuo šalies krantų. Pasak Polo, jis ryžosi šiam nuotykiui po to, kai socialiniuose tinkluose pamatė įmonės „Desert Island Survival“ pasiūlymą. Vyras teigė tuo metu patyręs didelį stresą dėl darbo ir norėjęs „naujo nuotykio“.
Prieš likdamas vienas saloje, Polas kartu su kitais dalyviais praėjo penkių dienų pasiruošimą. Juos mokė statyti pastoges, žvejoti, rinkti kokosus, vyti virves ir net gaminti čiužinius bei apsaugą nuo saulės iš palmių lapų. Instruktoriai taip pat įspėjo apie laukinės gamtos pavojus: vandenyje galėjo būti ryklių ir rajų, o saloje – nuodingų vorų, gyvačių ir mirtinai pavojingų medžių.
Po mokymų Polas buvo nugabentas į atokią salos dalį, kuri per potvynį faktiškai tapdavo izoliuota. Vyras nusprendė nesivežti papildomų vandens atsargų ar kitų patogumų, kad išbandymas būtų „tikras“.
Pirmoji jo užduotis buvo pasistatyti pastogę. Tam jis naudojo dideles šakas, jūrinį hibiską ir palmių lapus. Vienintelis geriamojo vandens šaltinis buvo kokosai, kuriuos teko rinkti pačiam. Norėdamas gauti maisto, Polas bandė pagauti žuvis naudodamas savadarbę meškerę ir ietį.
Pirmą dieną jam pavyko pagauti tik vieną žuvį. Vyras pasakojo, kad maisto gaminimas užtrukdavo ilgai: reikėdavo pagauti žuvis, jas išvalyti, užkurti ugnį ir tik tada gaminti vakarienę. Dėl maisto trūkumo jis taip pat valgydavo krante rastus vėžiagyvius.
Ypač sunki buvo antroji diena. Polas išėjo ieškoti kokosų ir jūros išmestų daiktų, kurie galėtų padėti išgyventi. Tačiau grįžęs pamatė, kad potvynis sunaikino jo pastogę.
Be to, tą dieną jam nepavyko sugauti žuvies, todėl liko be maisto. Pasak vyro, sunkiausia buvo ištverti izoliaciją, nuovargį ir nuolatinį alkio jausmą.
„Kai kas nors nesiseka, supranti: „Aš esu vienas. Neturiu su kuo pasikalbėti“, – pasakojo Polas.
Kartu ši patirtis privertė jį permąstyti įprastus dalykus. Vyras pripažino, kad po kelių dienų saloje jis ėmė labiau vertinti maistą, vandenį ir saugią gyvenamąją vietą.
Trečią dieną Polas sugebėjo atstatyti pastogę, pasigamino kepto kokoso ir pagavo dvi žuvis. O jau ketvirtą dieną jį išvežė gelbėjimo valtys.
Šio nuotykio metu vyras taip pat surinko 2368 svarus sterlingų labdaros organizacijai „SOS Children’s Villages“, kuri remia be tėvų globos likusius ar jos praradimo riziką patiriančius vaikus ir jaunimą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)