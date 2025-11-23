Vyras suvalgė mėsainį ir mirė: kas įvyko?

Mokslininkai oficialiai patvirtino pirmąją su alergija mėsai susijusią mirtį – alfa-gal sindromą. 2024 m. mirė vyras, suvalgęs įprastą mėsainį. Iš pradžių nenustatyta ligos priežastis paaiškėjo esanti erkės įkandimas. Apie tai rašo „Yahoo.News“.
Pasak tyrėjų, vyras pradėjo smarkiai vemti praėjus kelioms valandoms po to, kai suvalgė mėsainį iškyloje Naujajame Džersyje. Deja, jo išgelbėti nepavyko.
Tikroji mirties priežastis nebuvo iš karto nustatyta. Mokslininkams prireikė mėnesių, kol jie nustatė, kad vyras sirgo alfa-gal sindromu ir mirė būtent nuo jo.
Pasirodo, vyras jau buvo patyręs sunkią alerginę reakciją, suvalgęs kepsnį dvi savaites prieš mirtį. Tačiau šis incidentas nebuvo susietas su anafilaksija.
„Tragedija, kad jie neatpažino šio epizodo kaip anafilaksijos ir todėl tuo metu jo nesiejo su jautiena“, – „NBC News“ sakė tyrimo bendraautorius, Virdžinijos universiteto Medicinos mokyklos alergologas Thomas Platts-Mills, padėjęs atrasti sindromą.
Kas yra alfa-gal sindromas?
Alfa-gal sindromas – alerginė reakcija į cukraus molekulę (galaktozės-alfa-1,3-galaktozę), randamą raudonoje mėsoje ir kituose gyvūninės kilmės produktuose.
Liga nėra įgimta – ją sukelia erkių įkandimai, dažniausiai „vienišos žvaigždės“ erkės, nors šią ligą gali pernešti ir kitos erkių rūšys.
Alfa-gal sindromas nepanašus į kitas maisto alergijas. Pagrindinis jo pavojus – uždelsta reakcija. Simptomai gali pasireikšti praėjus kelioms valandoms po mėsos suvalgymo, o ne iš karto.
Todėl žmonės dažnai painioja simptomus (pykinimą, vėmimą, pilvo skausmą) su įprastu apsinuodijimu maistu ir nesikreipia reikiamos pagalbos.
Mokslininkai įtaria, kad daugelis žmonių, kenčiančių nuo alfa-gal sindromo, gali net nežinoti, kad serga. Padėtį dar labiau pablogina tai, kad dėl šiltesnės temperatūros ir švelnių žiemų erkių įkandimai ištisus metus tampa vis dažnesni.
Žmonės, įtariantys, kad serga šiuo sindromu, gali pasidaryti specialus tyrimus.
Deja, alfa-gal sindromo išgydyti neįmanoma. Mokslininkai rekomenduoja žmonėms, kuriems diagnozuota ši liga, visiškai vengti visų mėsos produktų, pieno produktų, želatinos ir kai kurių gyvūninės kilmės vaistų.
