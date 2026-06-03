Taksistas priekabiavo prie viešbučio viešnios ir bandė įsilaužti į jos kambarį

Tai atsitiko Tailande, o apie vairuotojo elgesį ir merginos išgyvenimus rašo leidinys „The Pattaya News“.
Incidentas įvyko gegužės 30 dieną Patajos mieste. 27-erių metų mergina May ir dvi jos draugės užsisakė taksi per populiarią programėlę. Iš pradžių vairuotojas nuvežė dvi jaunas moteris iki jų gyvenamosios vietos.
Kai May liko viena, ji primokėjo už kelionę į viešbutį, kuriame buvo apsistojusi. Iš karto po to vairuotojas užrakino automobilio duris ir bandė merginą liesti.
Vyras ne kartą prašė keleivės parodyti jam tatuiruotes, o atvažiavus prie viešbučio, atsisakė May išleisti iš automobilio, kol ji neduos jam savo telefono numerio.
Tikėdamasi apsisaugoti, mergina taksistui pasakė savo telefono numerį. Tačiau tai tik pablogino situaciją: taksistas neišvažiavo iš viešbučio aikštelės net valandą ir visą laiką skambino merginai. Vėliau jis užėjo į viešbutį ir pabandė įsilaužti į viešbučio viešnios kambarį.
Tuo metu pas nukentėjusiąją atvyko sesuo ir telefonu pradėjo filmuoti taksistą. Tada vyras grįžo į automobilį ir nuvažiavo.
May parašė pareiškimą policijai. Ji reikalauja patraukti vyrą atsakomybėn. Taip pat mergina socialiniuose tinkluose patalpino vaizdo įrašą, kad įspėtų vienišas turistes apie galimus pavojus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)