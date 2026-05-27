Iš šuns pilvo ištraukė 750 prabos auksinį papuošalą

Tai atsitiko JAV, Floridos valstijoje. Apie šį įvykį rašo „Newseek“.
Penkerių metų šunį Edwardą, kurio letena buvo sužeista, pas veterinarus atvežė iš šunų prieglaudos. Veterinarai gyvūną apžiūrėjo ir netikėtai aptiko dar vieną problemą: šuns skrandyje ir storojoje žarnoje buvo įstrigę svetimkūniai.
Veterinarai Edwardo būklę įvertino kaip kritinę, todėl jam skubiai buvo atlikta operacija. Veterinarams iš šuns pilvo pavyko ištraukti 750 prabos auksinį papuošalą. Kur gyvūnas sugebėjo jį praryti – nežinia.
Pranešama, kad šuns laukia dar viena operacija – sužeistos letenos amputacija. Gyvūnui negalėjo iš karto atlikti dviejų operacijų dėl anemijos.
Dabar Edwardas sveiksta, jį prižiūri veterinarai. Pasak jų, šuo jaučiasi gerai. Jis nejaučia skausmo ir gali ramiai judėti.
(be temos)