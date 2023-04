Socialinių tinklų dėka benamis vienišas tėvas surinko pinigų naujam būstui

Per dvi dienas socialinių tinklų dėka L. Allure surinko beveik tris kartus didesnę sumą, nei jis prašė, rašo „Daily Mail“.



Kreipdamasis į sekėjus viename iš savo vaizdo klipų, kuris per tris dienas surinko daugiau nei 2,5 mln. peržiūrų, L. Allure papasakojo, kad jis su dviem vaikais gyvena ir nakvoja automobilyje.

Vyras paaiškino, kad per skyrybų procesą visus pinigus išleido advokatams ir prarado gyvenamąjį būstą. Maža to, netrukus jis liko be darbo.

Tinklaraštininkas pridūrė, kad jam sunku uždirbti pinigų, nes vienas rūpinasi dviem vaikais.

„Mes tik ką radome furgoną už 6 tūkst. dolerių. Jis mums būtų idealus. Jame vaikai turėtų atskiras lovas, o ne mažas kėdutes miegui. Furgone yra visiškai įrengta virtuvė, todėl mes vėl galėsime gaminti maistą ir mažiau išleisime valgiui“, – pasakojo vyras.

Vaizdo klipo pabaigoje L. Allure paprašė žmonių paaukoti pinigų.

Kitame vaizdo įraše vyras pranešė, kad per dvi dienas sekėjai jam pervedė daugiau nei 16 tūkst. dolerių. Tai suma, beveik triskart didesnė už furgono kainą.

„Jūs rimtai? 10 tūkst. dolerių daugiau, nei mes prašėme. Ačiū jums! Jūsų dėka dabar mes miegame viešbutyje“, – padėkojo vyras sekėjams.