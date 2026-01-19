 Skaudi nelaimė: krokodilas sudraskė dešimtmetį berniuką

Skaudi nelaimė: krokodilas sudraskė dešimtmetį berniuką

2026-01-19 17:35
Parengta pagal užsienio spaudą

Zambijoje dešimtmetis berniukas tapo krokodilo auka. 

Krokodilas
Krokodilas / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie skaudžią nelaimę praneša leidinys ZNBC.

Tragiškas incidentas įvyko Kakamba kaime, Kariba ežero pakrantėje.

Pasak Pietų provincijos policijos vado Moono Namalongo, plėšrūnas užpuolė ketvirtos klasės moksleivį. Berniukas, prieš eidamas į mokyklą, nutarė išsimaudyti Kariba ežere.

Krokodilas netikėtai užpuolė dešimtmetį, nutempė jį po vandeniu ir sudraskė.

Pranešama, kad vietos gyventojai nedelsdami surengė gelbėjimo operaciją. Ketvirtos klasės moksleivio palaikai buvo rasti maždaug po trijų valandų. Jie aptikti už 200 metrų nuo ežero kranto.

Šiame straipsnyje:
krokodilas
krokodilas sudraskė berniuką
Zambija
Kariba ežeras
krokodilo auka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų