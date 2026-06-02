Po audringo ginčo – šokiruojantis kerštas: namą puolė ekskavatoriumi

Pakėlus droną matyti nuniokotas namas po sutuoktinių barnio. Pensilvanijos valstijos tyrėjai apstulbę: 48-erių Ericas prie šeimos namų įsėdo į ekskavatorių ir ėmė griauti namą.
„Norėčiau sužinoti, ką žmona jam leptelėjo, kad pats to nekartočiau“, – juokavo praeivis.
Žmona policijai pasakojo taip: vyras visą naktį gėrė, tik paryčiais grįžo namo. Ji jam rėžė – santuokai galas. Tuomet vyras ėmė šiurpiai grasinti: „Jei baigta, tai neliks ir namo.“
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„Jis išprotėjęs. Pats nė lašo negeriu. Jau 42-ejus metus esu susituokęs. Apsišūkaujame, bet niekada negrasinau nugriauti namo“, – pasakojo praeivis.
Vyras namą ėmė griauti, nors žmona ir dvi dukros buvo viduje. Pagalbos skambučių centras 911 fiksavo ir šūksnius, ir burzgiantį ekskavatorių. Pasiautėjęs griovėjas grįžo į namą, stvėrė sportinį krepšį ir nulėkė kito miestelio link. Ten galiausiai ir buvo sulaikytas.
Kaimynai šokiruoti. Vienas jų draugą apibūdino kaip gamtos mylėtoją, su kuriuo kartu traukdavo medžioti, todėl buvo sukrėstas, kad kompanjono nervai neatlaikė.
„Niekas to nesitikėjo“, – teigė gyventojas.
Dabar griovėjo laukia teismas pagal keletą kaltinimų: dėl žalos padarymo, pavojaus sukėlimo ir viešosios tvarkos pažeidimų. Pirminis posėdis numatytas po pusantros savaitės.
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