 Pasaulis neteko žado: Kinijoje iškilo milžiniškas horizontalus dangoraižis

Pasaulis neteko žado: Kinijoje iškilo milžiniškas horizontalus dangoraižis

2026-05-31 14:00 kauno.diena.lt inf.

Čongčinge, Kinijoje, baigtas vienas ambicingiausių šiuolaikinės architektūros projektų – „The Crystal“ – gigantiškas horizontalus dangoraižis, esantis 250 metrų virš žemės. Pasak „Oddity Central“, neįprasta konstrukcija tęsiasi 300 metrų ir jungia keturis vertikalius bokštus. Tai daro „The Crystal“ didžiausiu ir aukščiausiu horizontaliu dangoraižiu pasaulyje.

<span>Pasaulis neteko žado: Kinijoje iškilo milžiniškas horizontalus dangoraižis</span>
Pasaulis neteko žado: Kinijoje iškilo milžiniškas horizontalus dangoraižis / Vaizdo įrašo stop kadras

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Nuo politikos
iki kultūros

Pastatas buvo pastatytas vienoje tankiausiai apgyvendintų Čongčingo vietovių – Jangdzės ir Dzialingo upių santakoje.

Nors „oro tiltų“ tarp dangoraižių koncepcija jau buvo panaudota anksčiau, pavyzdžiui, Singapūro „Marina Bay Sands“ ar Pekino „Link Hybrid“ komplekse, „The Crystal“ savo mastu gerokai lenkia ankstesnius projektus.

Projektą užbaigė Azijos plėtros bendrovė „CapitaLand“. Numatoma statybos kaina siekė maždaug 1,1 mlrd. dolerių.

Pastato išorinei apdailai buvo panaudota maždaug 3 tūkst. stiklo plokščių ir apie 5 tūkst. aliuminio elementų.

Pats horizontalus dangoraižis susideda iš septynių didelių sekcijų. Kai kurios konstrukcijos buvo surinktos ant žemės, o vėliau hidrauliškai pakeltos į 250 metrų aukštį galutiniam montavimui.

„The Crystal“ plieninis rėmas sveria maždaug 12 tūkst. tonų – beveik tiek pat, kiek Eifelio bokštas.

Be architektūrinio unikalumo, „The Crystal“ taip pat tarnauja kaip gyvenamoji ir pramogų erdvė. Viduje yra restoranų, barų, privatus klubas, sodai ant stogo ir du baseinai su begalybės efektu.

Vienas pagrindinių turistinių objektų yra „Exploration Deck“ – 1500 kvadratinių metrų ploto apžvalgos aikštelė stiklinėmis grindimis, iš kurios atsiveria panoraminiai miesto vaizdai.

Šiame straipsnyje:
dangoraižis
Kinija
architektūra
Čongčingas
The Crystal
horizontalus dangoraižis
pasaulio rekordas
futuristinis pastatas
apžvalgos aikštelė

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Komentarai

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Komentarai

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ponų
dangoraižiai - gyvens, o dirbs horizontaliame pastate, nenusileisdami ant žemės. Gims ir mirs dangoraižyje, nes viskas jame bus.
2
-1
Agnė
Lietuva nugalėjo Kiniją todėl ir stato nacionalinį stadioną daugiau 30 metų
16
-2
Dzonas
O mes už milijardą prisipirkom metalo laužo ir esam saugūs....ir ne po dangoraižius vaikštom o bunkeriuose ir šuliniuose žemėj sulindę...tai kas čia lyderiai...aišku MES !!
10
-7
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