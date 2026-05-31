 Mokslininkai priblokšti: žmogaus galvoje slypi tikra „trečioji akis“

Mokslininkai priblokšti: žmogaus galvoje slypi tikra „trečioji akis“

2026-05-31 18:00 kauno.diena.lt inf.

Mūsų galvose slypi tikra „trečioji akis“ – kankorėžinė liauka. Mokslininkai neseniai atrado kai ką neįtikėtino: pasirodo, prieš pusę milijardo metų mūsų protėviai visiškai apako įprastomis akimis, ir būtent ši paslaptinga vidurinė akis išgelbėjo juos nuo tamsos. Apie tai praneša „The Daily Mail“.

<span>Mokslininkai priblokšti: žmogaus galvoje slypi tikra „trečioji akis“</span>
Mokslininkai priblokšti: žmogaus galvoje slypi tikra „trečioji akis“ / DI sugeneruota nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Profesoriaus Thomaso Badeno komanda neatliko naujų smegenų skenavimų. Jie ištyrė esamus genetinius duomenis ir tyrimus su gyvūnais, pavyzdžiui, žuvimis ir nėgėmis. Rezultatai buvo stulbinantys: mūsų tinklainė ir „trečioji akis“ išsivystė iš vieno bendro organo, nors dar nuo senovės graikų laikų buvo manoma, kad jos atsirado atskirai.

Prieš pusę milijardo metų bestuburiai žmogaus protėviai rausdavosi po žeme ir filtruodavo vandenį, todėl prarado šonines akis, tačiau išsaugojo centrinį organą, skirtą šviesai suvokti, paros laikui nustatyti ir orientacijai erdvėje.

„Reikia žinoti, koks paros metas arba kur yra viršus ir apačia, jei esi giliame vandenyje. Tai niekur nedingsta. Manome, kad būtent tada praradome originalias šonines akis, bet išsaugojome originalią centrinę akį, nes tam ji ir skirta“, – pasakojo Badenas komentare „BBC Science Focus“.

Remdamasis šiuo atradimu, tyrimo vadovas priėjo prie stebinančios evoliucinės išvados apie regos sistemos vystymąsi.

„Taigi tinklainė atsirado anksčiau už akį, jei tai turi prasmę“, – pridūrė mokslininkas.

Šiandien šio organo liekana žmogaus kaukolėje jau nebegali tiesiogiai suvokti šviesos. Tačiau ją sudaro specialios ląstelės – pinealocitai, ir ji toliau gauna informaciją apie dieną ir naktį iš mūsų šiuolaikinių akių.

Kankorėžinė liauka naudoja šią informaciją hormonui melatoninui gaminti, kuris signalizuoja organizmui, kad metas ilsėtis, ir sinchronizuoja 24 valandų cirkadinį ritmą. Be miego reguliavimo, šis procesas daro įtaką imuninei sistemai, reprodukcinei funkcijai, nuotaikai ir kūno temperatūros kontrolei.

Kai kurių gyvūnų, pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos tuatarų, ši trečioji akis vis dar yra matoma. Ji netgi turi savo lęšiuką ir tinklainę, kad aptiktų šviesą iš dangaus. Tačiau mokslininkai pažymi, kad visos kalbos apie tai, jog ši akis atsakinga už intuiciją, telepatiją ar magiškus gebėjimus, yra tik mitas, neturintis jokių mokslinių įrodymų.

Šiame straipsnyje:
trečioji akis
kankorėžinė liauka
melatoninas
cirkadinis ritmas
žmogaus evoliucija
mokslininkai
Thomas Baden
regėjimas
tinklainė
smegenys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
nu
Intuicija, telepatija ir magija yra išlikusi pas tuos, kurie gimė po zodiako ženklu Skorpionas.
0
-1
Evoliucija
Kur moksliniai irodymai apie bestuburius protevius?
2
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų