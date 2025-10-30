Laiškai iš jūros – po šimto metų

Butelį aptiko pakrantėje šiukšles rinkę Peteris Brownas ir jo dukra Felicity, kurie nuolat valo paplūdimius.
Jie pastebėjo skaidrų storo stiklo „Schweppes“ prekės ženklo butelį.
Didžiausias netikėtumas jų laukė, kai butelyje aptiko 1916 m. rugpjūčio 15 d. datuotus du linksmo turinio pieštuku parašytus laiškus.
Vieno jų autorius – tuomet 27-erių eilinis Malcolmas Neville’is, kitas – 37-erių Williamas Harley’us.
Karinis laivas „HMAT A70 Ballarat“ tų pačių metų rugpjūčio 12 d. išplaukė iš Pietų Australijos sostinės Adelaidės į rytus, kad pradėtų ilgą kelionę į kitą pasaulio pusę, kur jo kariai turėjo prisijungti prie 48-ojo Australijos pėstininkų bataliono Vakarų fronte Europoje.
M. Neville’is žuvo mūšyje po metų. W. Harley’us buvo du kartus sužeistas, bet išgyveno karą ir mirė Adelaidėje 1934 m. nuo vėžio, kuris, jo šeimos teigimu, buvo tiesiogiai susijęs su vokiečių dujų atakomis tranšėjose.
M. Neville’is paprašė butelį radusio asmens perduoti jo laišką motinai Robertinai Neville, o W. Harley’us, kurio motina mirė 1916 m., rašė būsiąs patenkintas, jei laišką pasiliks jį radęs asmuo.
W. Harley’us rašė: „Tegul radėjas bus toks pat laimingas, kaip mes dabar.“
M. Neville’is savo motinai parašė, kad labai gerai leidžia laiką, maistas kol kas labai skanus, „išskyrus vieną patiekalą, kurį išmetėme į jūrą“.
Laiškų butelyje radėjai spėja, kad butelis nenukeliavo toli.
Jis veikiausiai daugiau nei šimtą metų praleido krante, palaidotas smėlio kopose.
Tikėtina, kad didelė kopų erozija, kurią pastaraisiais mėnesiais sukėlė milžiniškos bangos palei Vortono paplūdimį, jį išjudino.
Popierius buvo sudrėkęs, bet užrašai liko įskaitomi. Dėl to radėjai galėjo pranešti abiejų karių artimiesiems apie radinį.
W. Harley’aus anūkė Anna Turner teigė, kad jos šeima buvo priblokšta dėl šio radinio.
„Mes tiesiog negalime tuo patikėti. Tai tikrai atrodo kaip stebuklas, ir mes tarsi jaučiame, kad mūsų senelis susisiekė su mumis iš kapo“, – kalbėjo A. Turner.
M. Neville’io sūnėnas Herbie Neville’is irgi džiaugėsi ir tvirtino, kad jo šeimą suvienijo šis neįtikėtinas radinys.
