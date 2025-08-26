Gydytojas trijų ligoninių moterų tualetuose įrengė slaptas kameras ir nufilmavo 460 kolegių

Tai nutiko Australijos mieste Melburne, praneša News.com.au.
Ryaną Cho pirmą kartą suėmė liepos 10-ąją dieną, kai Ostino ligoninės bendradarbiai jo telefone atsitiktinai pamatė vaizdo įrašą, padarytą tualete.
Policija aptiko trijų valandų vaizdo įrašą, kuriame matosi, kaip Ryanas Cho nustato kamerą, o vėliau penkios ligoninės darbuotojos pasinaudoja tualetu. Jos visiškai neįtaria, kad yra filmuojamos.
Liepos 25-ąją dieną gydytojui buvo pateikti šeši nauji kaltinimai. Vėliau, tą pačią dieną, tyrėjai vyro kompiuteryje aptiko dar 4,5 tūkst. intymių nuotraukų ir vaizdo įrašų.
Nuotraukos ir vaizdo įrašai buvo suskirstyti į katalogus. Paaiškėjo, kad įrašinėjama buvo nuo 2021-ųjų metų iki 2025-ųjų metų trijose Melburno ligoninėse.
„Įtariamasis įvardijo 460 moterų, kurios pateko į vaizdo įrašus“, – teigia tyrėjai.
Be to, kompiuteryje medikas saugojo dar daugybę įrašų, pavadinęs juos „Kiti“. Šie įrašai padaryti kažkokioje gyvenamoje patalpoje. Tačiau nebuvo jokių žinių, kad gydytojas platintų vaizdo įrašus.
Rugpjūčio 20-ąją dieną chirurgui pateikė dar daugiau kaltinimų. Nepaisant to, teismas nutarė nelaikyti R. Cho suimto, nes jis visuomenei nekelia pavojaus.
Kitas gydytojo teismo posėdis įvyks lapkričio mėnesį. Iki to laiko vyras turės laiką leisti namuose. Jam uždrausta išeiti į gatvę po tam tikrų valandų, taip pat neleidžiama naudotis įrašinėjančiais įrenginiais.
