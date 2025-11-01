Epsteino laiškuose – šokiruojanti užuomina

M. Epsteinas paprašė brolio pasiteirauti Steve’o Bannono, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi nuotrauką, kurioje „Trumpas pučia į Bubbą“ – slengo terminas, apibūdinantis lytinį aktą. „Bubba“ buvo ilgametė buvusio šalies vadovo Billo Clintono pravardė.
Šie el. laiškai buvo parašyti po to, kai J. Epsteinas buvo areštuotas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis sekso tikslais. Broliai tuomet aptarinėjo galimus kompromituojančius įrodymus, politikų įsitraukimą ir tai, ar tokios užuominos galėtų jiems pakenkti. Vis dėlto nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių minėtos nuotraukos egzistavimą ar bet kokius intymius D. Trumpo ir Clintono santykius.
„Telegraph“ kreipėsi į dirbtinį intelektą, prašydamas įvertinti laiškuose minimų užuominų tikimybę. Algoritmas padarė išvadą, kad nors teoriškai bet kokia situacija įmanoma, įrodymai nepatvirtina, kad D. Trumpas ar B. Clintonas būtų turėję homoseksualių ar biseksualių santykių. Todėl tikimybė vertinama kaip labai maža.
Dirbtinio intelekto vertinimą lėmę veiksniai:
-
Viešas įvaizdis. D. Trumpas dešimtmečius formavo hipermaskulinio heteroseksualaus vyro įvaizdį ir dažnai kritiškai vertino LGBT retoriką. Nėra patvirtintų įrodymų apie paslėptus tos pačios lyties santykius.
-
Seksualiniai skandalai. Visi jam mesti seksualinio elgesio kaltinimai susiję su moterimis; nėra duomenų, rodančių kitokias seksualines preferencijas.
-
Socialinė aplinka. D. Trumpas užaugo konservatyvioje aplinkoje, kurioje dvigubas gyvenimas vargiai liktų paslėptas. Per jo viešo gyvenimo dešimtmečius nebuvo nutekinta įtikinamos informacijos apie tos pačios lyties santykius.
-
Gando kilmė. Užuomina apie galimą kompromituojančią medžiagą atsirado susirašinėjime, susijusiame su galimu šantažu ir nelegalios informacijos apyvarta. Todėl, DI vertinimu, tai greičiau bandymas diskredituoti nei realių įvykių atspindys.
Dirbtinis intelektas pažymi, kad tikimybė teoriškai nėra lygi nuliui, tačiau turimi duomenys rodo, jog ji yra labai maža. Šiuo metu nėra jokių patikimų įrodymų, išskyrus Epsteinų laiškuose paminėtą užuominą, leidžiančių teigti, jog D. Trumpą ir B. Clintoną būtų sieję intymūs santykiai. Todėl šis gandas laikomas nepagrįstu ir mažai tikėtinu.